Đàn bà một đời chồng: Hãy thương mình sau những năm tháng đau thương

Phụ nữ yêu 31/08/2018 11:03

Đàn bà à, nếu những năm tháng hôn nhân đã sống cạn kiệt vì người khác thì sau ly hôn hãy biết thương mình. Thương những vết hằn trên gò má, những dấu chân chim trên khóe mắt. Thương bản thân mình đã phải chịu quá nhiều tổn thương và mất mát.

Đàn bà có chồng sống vì chồng, vì con. Hạnh phúc của họ giản đơn lắm. Là nụ cười của chồng con, là những bữa cơm ấm áp, là căn nhà rộn tiếng cười. Đàn bà nhiều khi sống quên mình, gom góp tất cả những gì mình có cho gia đình trọn vẹn.

Đàn bà một đời chồng: Hãy thương mình sau những năm tháng đau thương - Ảnh 1
Đàn bà có chồng, thương người khác hơn thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng thương người khác hơn thương mình. Thời còn son trẻ chẳng tiếc rẻ khi mua một thỏi son, một chiếc váy. Nhưng có chồng rồi, nhiều người tặc lưỡi “đã có chồng rồi thì cần gì chưng diện”. Mua cho chồng, cho còn thì chọn những thứ tốt nhất. Đến lượt mình thì cứ cầm lên, đặt xuống. Những thú vui xếp lại, những sở thích cất đi. Đàn bà cứ thương chồng, thương con như vậy.

Nhưng ở đời, tình yêu là thứ không phải cứ cho đi rồi sẽ nhận lại vẹn tròn. Đâu phải đàn ông nào cũng thấu hiểu, cũng biết ơn những hi sinh thầm lặng của vợ. Vợ nhịn ăn, nhịn mặc, không dám mua hộp phấn thỏi son lại quay ra chê vợ tàn tạ, xấu xí. Khi vợ cần mẫn chọn niềm vui của mình là căn bếp cho chồng bữa cơm ngon thì đàn ông lại chê vợ nhàm chán, luộm thuộm. Khi đó, mắt đàn ông lại dán vào những người đàn bà xinh đẹp, chân dài, õng ẹo ngoài kia. Biết đâu rằng vợ mình đã hi sinh cả thanh xuân, cả tuổi trẻ cho gia đình.

Đàn bà ly hôn, đau đứt ruột gan. Người đời thường nói giản đơn: “Không sống được với nhau thì đường ai nấy đi”. Đàn ông hẳn ai cũng gật gù khen câu nói đó đúng vì khi sống chung họ đâu chịu nhiều hi sinh, thiệt thòi như đàn bà. Cuộc hôn nhân đó là nước mắt, là nguồn sống, là cả cuộc đời của họ. Ly hôn, nghĩa là những năm tháng sống mỏi mòn vì chồng con đã bị phủ nhận. Nghĩa là mọi cố gắng, mọi công sức đổ sông, đổ biển.

Đàn bà một đời chồng: Hãy thương mình sau những năm tháng đau thương - Ảnh 2
Ly hôn, mọi hi sinh và cố gắng của đàn bà đổ sông, đổ biển - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng bước ra khỏi cuộc hôn nhân với trái tim đầy sẹo. Nhiều người không gượng dậy nổi. Cứ để cuộc đời chìm trong nỗi cô đơn, u uất. Thậm chí nhiều người phụ nữ sau ly hôn không thể lấy lại nụ cười, nhìn cuộc đời đầy bi quan và thù hận. Còn người chồng thì sau cuộc hôn nhân họ vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt và thậm chí có ngay một người đàn bà khác.

Đàn bà à, nếu những năm tháng hôn nhân sống cạn kiệt vì người khác thì sau ly hôn đàn bà hãy biết thương mình. Thương những vết hằn trên gò má, những dấu chân chim trên khóe mắt. Thương bản thân mình đã phải chịu quá nhiều tổn thương và mất mát. Bởi vì, nếu mình không thương mình thì chẳng còn ai trên cuộc đời này thương mình nữa.

Đàn bà một đời chồng: Hãy thương mình sau những năm tháng đau thương - Ảnh 3
Đàn bà à, hãy biết thương mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn không bao giờ là dấu chấm hết, là cánh cửa tử của cuộc đời đàn bà. Ly hôn mặt khác còn là điều tích cực khi đàn bà bỏ được chồng tệ bạc, chẳng hề đem lại cho mình hạnh phúc. Đàn bà hãy thương yêu bản thân mình nhiều hơn. Tô son, điểm phấn và sống một cuộc đời hạnh phúc như mình từng mong ước.

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