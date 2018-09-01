Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội

Tâm sự gia đình 01/09/2018 15:41

Anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

Tôi không nghĩ rằng trên đời này lại có một người đàn bà giống như cô. Ăn nằm với chồng người khác không biết xấu hổ còn tỏ ra mình là người được yêu thương và chiều chuộng. Đừng vội mừng, bởi thứ tình cảm mà cô đang có cũng chỉ xuất phát từ lòng tham vô đáy của kẻ phản bội. Cô lấy lí do gì để tin rằng nó sẽ trường tồn vĩnh viễn?

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội - Ảnh 1
Tình cảm mà cô đang có xuất phát từ một kẻ tham lam, phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Tôi công nhận một điều rằng cô rất đẹp, rất trẻ. Cô tự hào vì đường cong cơ thể, làn da mịn màng chứ không phải một người đàn bà cũ kĩ, da chùng bụng rạn vì bao lần trải qua sinh nở như tôi. Nhưng thanh xuân đàn bà là thứ theo thời gian sẽ mất đi. Nếu chồng tôi đến với cô vì những thứ đó thì một mai sắc đẹp mất đi thì cô lấy gì để níu kéo? Lòng tham đàn ông không có điểm dừng. Và khi đó, mắt anh ta lại dán vào những cô gái trẻ hơn, đẹp hơn.

Tôi là người vợ được cha mẹ chồng đàng hoàng rước về. Tôi đến với anh ta khi trong tay anh ta chẳng có gì cả. Tôi đã cùng anh ta trải qua những năm tháng cơ hàn ở nhà trọ. Những năm tháng bữa cơm chỉ có rau và nước mắm. Tôi cùng anh ta lăn lộn, cực nhọc mưu sinh. Mồ hôi và thậm chí bàn tay tôi đã ứa máu khi làm việc, gom góp từng đồng bạc lẻ để cùng anh ta xây dựng sự nghiệp. Người đàn bà cùng anh ta trải qua bao giông bão, bao sóng gió anh ta còn dứt bỏ huống hồ gì kẻ đến lúc giàu sang.

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội - Ảnh 2
Vợ con anh ta còn ruồng rẫy thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời? - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này còn gì quý hơn tình cảm gia đình. Tôi mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh cho anh ta ba đứa con. Có những ngày anh ta ốm liệt giường liệt chiếu, đến nỗi chiếc xe máy dùng để mưu sinh phải bán đi để có tiền chữa bệnh. Vậy mà, anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

Khi chồng đến với cô, tôi không oán giận mà việc đó như giọt nước tràn ly để tôi cắt đứt với kẻ phụ bạc. Lòng dạ con người đã tham lam thì không ngoại tình với người này cũng với người khác. Và cô, cũng chẳng phải là người đàn bà đầu tiên anh ta dan díu. Với đàn ông coi trọng xác thịt thì mọi thứ nghĩa tình đều xếp sau nhục dục. Đàn ông như thế bỏ đi không tiếc!

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội - Ảnh 3
Tôi xem người chồng tệ bạc ấy như chiếc áo, bẩn quá thì cởi ra - Ảnh minh họa: Internet

Cô còn quá trẻ, chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Với sắc đẹp mà cô đang có chẳng khó gì mà lựa chọn được một người đàn ông tử tế nương dựa. Hà cớ gì lại đâm đầu vào bụi rậm khi ăn nằm với chồng người khác? Cô mong chờ gì ở anh ta? Hai người sẽ cưới nhau, sẽ sinh con đẻ cái và có một cái kết viên mãn như trong truyện ngôn tình? Không đâu, cái kết cho những kẻ cướp chồng người vĩnh viễn là ngõ cụt. Và tương lai, cái danh giật chồng người sẽ đeo bám cô cả đời.

Giờ đây tôi xem người chồng tệ bạc ấy như chiếc áo. Bẩn quá rồi thì tôi cởi, cô có quyền mặc lại. Nhưng cô cũng dùng lí trí của mình để suy xét. Đừng bao giờ tự ru ngủ mình, đừng vỗ ngực tự hào về tình yêu của một kẻ ruồng rẫy vợ con.

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