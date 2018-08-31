Tâm sự của người đàn ông ngoại tình: Nhân tình cho tôi những điều vợ không thể có

Tâm sự gia đình 31/08/2018 11:05

So với vợ tôi, người đàn bà này thua kém xa. Ngoại hình bình thường nếu không nói là xấu. Công việc cũng chỉ buôn bán lặt vặt. Nhưng không hiểu sao, người đàn bà ấy có sức hút ghê gớm.

Người đời thường chê cười hạng đàn ông lăng nhăng, ngoại tình. Thậm chí còn gọi họ bằng những từ thấp hèn. Tôi biết, phản bội vợ là điều đáng chê trách nhưng tôi vẫn không thể rời xa được người đàn bà ấy. Người cho tôi những điều tôi cần mà vợ không thể có.

Tâm sự của người đàn ông ngoại tình: Nhân tình cho tôi những điều vợ không thể có - Ảnh 1
Vợ tôi là người đàn bà vô cùng giỏi giang và xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi là người đàn bà hết sức giỏi giang. Cô ấy là người rất năng động. Mới ra trường đã tìm được một công việc tốt với mức lương cao. Ngoại hình lại vô cùng xinh đẹp. Vì thế, ngày trước biết bao nhiêu người theo đuổi. Phải khó khăn lắm tôi mới có được tình yêu của cô ấy.

Một đám cưới sang trọng diễn ra trong sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người. Chúng tôi có nhà, có xe, có kinh tế rất ổn định. Khi tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thì vợ tôi đã ở vị trí phó giám đốc một công ty. Tiền lương vợ kiếm được gấp nhiều lần tôi. Ai cũng nghĩ cuộc đời tôi như vậy là quá sung sướng khi có được người vợ tài giỏi, năng động.

Nhưng với một người đàn ông, dẫu vợ có giỏi giang năng động ngoài xã hội thì cũng mong khi về nhà cô ấy hiền thục, đảm đang trong bếp. Vợ tôi rất bận, trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Sáng ra vội vàng đến công ty đến tối mịt mới về. Ngay cả thứ 7, chủ nhật vợ tôi cũng hiếm khi ở nhà. Cô ấy luôn có những chuyến công tác xa nhà dài ngày. Nhà cửa, nấu ăn cô ấy toàn thuê người giúp việc. Tôi bước vào nhà, những bữa cơm luôn được người làm bày sẵn nhưng ngồi ăn một mình tôi luôn cảm thấy thiếu vắng.

Tâm sự của người đàn ông ngoại tình: Nhân tình cho tôi những điều vợ không thể có - Ảnh 2
Tôi cần một người đàn bà cho tôi cảm giác được quan tâm, yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thèm cảm giác được sống trong một gia đình ấm áp, vui vẻ. Những bữa cơm có đầy đủ vợ chồng. Những lúc công việc trục trặc hay gặp chuyện không vui thì vợ chồng hỏi han, tâm sự với nhau. Những buổi cuối tuần, tôi muốn đưa vợ ra ngoài đi ăn, xem phim thì vợ luôn từ chối. Tôi biết cô ấy bận, công việc lúc nào cũng đè nặng. Đôi lúc tôi nghĩ nếu vợ tôi chỉ là một nhân viên bình thường hay chỉ là một người phụ nữ bán rau thì có lẽ tôi đã cảm thấy hạnh phúc hơn.

Chúng tôi cứ sống với nhau như thế ba năm. Nhà thiếu vắng tiếng cười con nít. Khi tôi đề nghị sinh con thì vợ tôi bảo rằng đợi cô ấy ba năm nữa. Vì mấy năm qua cô ấy làm việc cật lực để hướng đến vị trí cao hơn. Giờ mọi thứ dang dở, sinh con là coi như công sức mấy năm qua đổ sông. Tôi biết khi vợ đã quyết định thì chẳng thể lung lay. Tôi buồn chán. Về nhà không có vợ ở nhà tôi không muốn về. Sau giờ làm tôi la cà quá xá, theo đồng nghiệp nhậu nhẹt.

Và tôi gặp được người đàn bà ấy. So với vợ tôi, người đàn bà này thua kém xa. Ngoại hình bình thường nếu không nói là xấu. Công việc cũng chỉ buôn bán lặt vặt. Nhưng không hiểu sao, người đàn bà ấy có sức hút ghê gớm. Những cử chỉ ân cần, giọng nói nhỏ nhẹ, những quan tâm hỏi han lúc tôi ho cảm đã khiến tôi động lòng. Tôi đã chủ động tán tỉnh. Và rồi, tôi đã trở thành người đàn ông phản bội vợ.

Tâm sự của người đàn ông ngoại tình: Nhân tình cho tôi những điều vợ không thể có - Ảnh 3
Nhân tình cho tôi cảm giác được làm một người đàn ông thực thụ - Ảnh minh họa: Internet

Những buổi chiều, tôi ghé nhà, cô ấy hay nấu cho tôi vài món ăn đơn giản. Hay hỏi han công việc. Cô ấy nghe say mê, nhiều lúc lại tỏ ra ngưỡng mộ. Bên cạnh cô ấy, tôi được làm một người đàn ông đúng nghĩa. Được coi trọng, được quan tâm – những điều đó vợ tôi không thể có.

Tôi ngoại tình được hơn một năm mà vợ tôi vẫn không hề biết. Bởi cô ấy đang bận chạy theo những dự án, những kế hoạch. Việc tôi ăn cơm ở ngoài, qua đêm không về cô ấy cũng không mấy bận tâm. Tôi càng được thể mà đến với nhân tình nhiều hơn. Thôi thì tôi cứ sống như vậy, cả vợ và nhân tình đều là những người đàn bà thuộc về tôi.

Tâm sự của đàn ông ngoại tình: Tôi coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều đàn ông muốn ở bên cô ấy

Tâm sự của đàn ông ngoại tình: Tôi coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều đàn ông muốn ở bên cô ấy

Tôi đi ăn, đi chơi với nhân tình. Tôi ngủ với nhân tình ngoài khách sạn. Tôi cố ý để cho vợ đọc được những tin nhắn của mình, thậm chí là những hình ảnh trần truồng. Tôi hiểu vợ mình, khi không chịu nổi nữa tự khắc sẽ buông tay.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông phản bội vợ chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm