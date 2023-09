Đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng. Kẻ vì sinh lý mà đi ăn bánh trả tiền. Có người luôn tỏ ra mình là người đàn ông tử tế, thương vợ thương con nhưng sau lưng lại lén lút ăn vụng. Có người khi bị phát hiện lại đổ thừa lại do rượu bia, say xỉn, do bị những ả đàn bà lẳng lơ dụ dỗ. Trong số những người đàn ông ngoại tình, hèn hạ nhất là kẻ luôn xem mình như nạn nhân của một cuộc hôn nhân bất hạnh. Đi ngoại tình còn đổ thừa rằng nguyên nhân là do vợ.

Đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng - Ảnh minh họa: Internet

Anh hàng xóm của tôi là một người chồng rất tệ. Hàng ngày, trong khi vợ đầu tắt mặt tối đi làm kiếm tiền nuôi con thì anh lại sống vô tâm, ăn nhậu suốt ngày. Anh hay kéo bạn bè về nhà bày tiệc rượu, chén tạc chén thù với nhau. Chị vợ từ khuyên răn nhỏ nhẹ, đến khóc lóc cãi nhau nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Dần dần, chị mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Còn mình thì cần mẫn đi làm nuôi con.