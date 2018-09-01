Đàn ông bản lĩnh chính là người khiến cho người đàn bà bên cạnh mình hạnh phúc. Vợ tàn tạ, xấu xí, lam lũ là do chồng vô dụng, bất tài. Đàn ông đã không là chỗ dựa cho vợ, không mang đến cho vợ nụ cười còn tìm kiếm người đàn bà khác để thỏa mãn.

Đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng. Kẻ vì sinh lý mà đi ăn bánh trả tiền. Có người luôn tỏ ra mình là người đàn ông tử tế, thương vợ thương con nhưng sau lưng lại lén lút ăn vụng. Có người khi bị phát hiện lại đổ thừa lại do rượu bia, say xỉn, do bị những ả đàn bà lẳng lơ dụ dỗ. Trong số những người đàn ông ngoại tình, hèn hạ nhất là kẻ luôn xem mình như nạn nhân của một cuộc hôn nhân bất hạnh. Đi ngoại tình còn đổ thừa rằng nguyên nhân là do vợ. Đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng - Ảnh minh họa: Internet Anh hàng xóm của tôi là một người chồng rất tệ. Hàng ngày, trong khi vợ đầu tắt mặt tối đi làm kiếm tiền nuôi con thì anh lại sống vô tâm, ăn nhậu suốt ngày. Anh hay kéo bạn bè về nhà bày tiệc rượu, chén tạc chén thù với nhau. Chị vợ từ khuyên răn nhỏ nhẹ, đến khóc lóc cãi nhau nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Dần dần, chị mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Còn mình thì cần mẫn đi làm nuôi con.

Một hôm, tôi nghe vợ chồng họ cãi nhau. Chị vợ gào khóc thảm thiết. Trong những tiếng nấc tôi vẫn nghe được rằng anh chồng có nhân tình bên ngoài bị chị vợ phát hiện. Biết không thể chối cãi được, anh ta gân cổ lên cãi: “Cô nhìn lại mình xem. Đàn bà gì nhìn như khúc gỗ. Quanh năm suốt tháng ăn mặc luộm thuộm, người ngợm xấu xí. Cô có biết tôi cần gì, muốn gì hay không? Tôi tìm người đàn bà khác bởi tôi đã chán ngấy người vợ như cô rồi". Chị vợ sững người. Chị nghẹn lại, không khóc nổi. Anh chồng sau khi chửi bới xong, đã xách xe chạy đến với nhân tình. Mình chị ở lại, chua xót ôm lấy hai đứa con. Đứng bên nhà nhìn sang, tôi thật sự thương xót người đàn bà ấy. Bao nhiêu năm nay, ai cũng biết chị đã nhẫn nhịn, cam chịu vì con để sống cạnh người chồng tệ bạc ấy như thế nào. Người ta có chồng được nhờ đỡ, nương tựa. Còn chị, có chồng phải chịu bao nhiêu đau đớn và tủi nhục.

Chồng lấy lí do chị già nua, xấu xí mà đến với người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này, không hiếm những gã đàn ông như anh hàng xóm của tôi. Họ chỉ nhìn thấy vợ mình khắc khổ, luộm thuộm, xấu xí. Nhìn thấy vợ mình suốt ngày chỉ biết cắm cúi làm việc, đầu bù tóc rối. Chán vợ, lòng họ lại mơ tưởng đến những ả đàn bà chân dài thơm tho ngoài kia. Nhân tình đẹp, da mịn màng, người lúc nào cũng phảng phất nước hoa. Nhân tình nũng nịu, dịu dàng biết đàn ông cần gì, muốn gì mà đáp ứng. Đàn ông khi bị dục tình che mắt chẳng thể nhìn xa trông rộng. Đàn bà hơn nhau chính là ở người đàn ông bên cạnh. Đàn bà nào chẳng muốn mình đẹp, chẳng muốn được khoác lên mình những bộ váy áo lả lướt, thơm tho. Nhưng khi cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, miếng ăn còn chưa đủ đàn bà nào dám nghĩ riêng cho mình? Chồng vô dụng, bất tài mới để cho người đàn bà bên cạnh mình lam lũ, cực nhọc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông bản lĩnh chính là người khiến cho người đàn bà bên cạnh mình hạnh phúc. Vợ tàn tạ, xấu xí, lam lũ là do chồng vô dụng, bất tài. Đàn ông đã không là chỗ dựa cho vợ, không mang đến cho vợ nụ cười còn tìm kiếm người đàn bà khác để thỏa mãn. Còn gì hèn hạ hơn thế?

Đàn bà một đời chồng: Hãy thương mình sau những năm tháng đau thương Đàn bà à, nếu những năm tháng hôn nhân đã sống cạn kiệt vì người khác thì sau ly hôn hãy biết thương mình. Thương những vết hằn trên gò má, những dấu chân chim trên khóe mắt. Thương bản thân mình đã phải chịu quá nhiều tổn thương và mất mát.

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