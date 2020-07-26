Khi ‘ăn vụng’, đàn ông nào cũng dùng 3 lý do này để bao biện cho mình, vợ đừng dại tin kẻo bị lừa

Một khi đàn ông ngoại tình họ sẽ chẳng bao giờ tự nhận sai hay cúi đầu xin lỗi vợ. Ngược lại, họ sẽ “già mồm” đưa ra 3 lý do này để bào chữa cho bản thân.

Dù biết đã kết hôn nhưng vẫn cởi quần ăn nằm với đàn bà khác là sai, dẫu biết phản bội vợ con là tội ác nhưng chẳng mấy đàn ông ngoại tình dám thừa nhận tội lỗi của mình. Họ luôn viện đủ mọi lý do để bao che cho bản thân, để phủi sạch trách nhiệm. Họ đổ thừa rằng do mình một phút yếu lòng nên mới sa ngã, do kẻ thứ ba dụ dỗ - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn ông không phải thánh nhân, cũng có lúc sa ngã Tất nhiên, đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những ưu và khuyết điểm, cũng có những lúc phạm phải sai lầm. Thế nhưng, nếu là người đàn ông tử tế họ sẽ đứng dậy từ vấp ngã để có thể sống tốt hơn, hoàn thiện bản thân và không ngừng nỗ lực phấn đấu để bù đắp cho người phụ nữ của mình.

Ngược lại, đàn ông tệ bạc dù biết bản thân ngoại tình là sai nhưng không hề hối lỗi. Họ đổ thừa rằng do mình một phút yếu lòng nên mới sa ngã, do kẻ thứ ba dụ dỗ nên mới trót ăn nằm với đàn bà khác sau lưng vợ. Khi bị phát hiện, họ chẳng hề hối hận mà còn quát mắng 'tôi chỉ ăn bánh trả tiền, giải quyết nhu cầu chứ có nuôi bồ nhí đâu' - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn ông “ăn vụng” chỉ để thử cảm giác mới lạ Đàn ông năm thê tứ thiếp đã là thời xa xưa. Thời nay, nếu đã kết hôn các cặp vợ chồng phải tuân thủ chế độ 1 vợ 1 chồng. Nếu đã bước chân vào hôn nhân, cả đàn ông lẫn phụ nữ cần tự nhắc chính mình phải chung thủy với bạn đời, hết lòng hết dạ vì gia đình.

Thế nhưng, vẫn có không ít những ông chồng tệ bạc đi mèo mả gà đồng bên ngoài cho biết “mùi đời”. Vì ham của lạ, thích được thử cảm giác được lang chạ với đàn bà khác ngoài vợ nên đàn ông táng tận lương tâm “cắm sừng” bạn đời. Khi bị phát hiện, họ chẳng hề hối hận mà còn quát mắng “tôi chỉ ăn bánh trả tiền, giải quyết nhu cầu chứ có nuôi bồ nhí đâu”. Đừng tưởng đàn bà không biết chán chồng, chỉ là họ có lòng tự trọng, có đạo đức nên quyết không cho phép bản thân phản bội bạn đời - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn ông “ăn vụng” vì chán vợ Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền sẽ không còn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu. Vợ chồng chung sống càng lâu sẽ nảy sinh càng nhiều vấn đề, những mâu thuẫn, tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Những lúc hờn giận như thế, vợ chồng cần thẳng thắn chia sẻ với nhau suy nghĩ của bản thân để vun vén cho gia đình. Đàn ông đừng bao giờ vin vào cớ vợ lạnh nhạt chuyện gối chăn hay “ăn mãi một món cũng chán” để bao biện cho bản chất trăng hoa của mình. Đừng tưởng đàn bà không biết chán chồng, chỉ là họ có lòng tự trọng, có đạo đức nên quyết không cho phép bản thân phản bội bạn đời.

Đàn bà lẳng lơ nào cũng dùng 3 ‘bùa mê thuốc lú’ này để dụ dỗ đàn ông ‘ăn vụng’ Chính vì dùng 3 chiêu thức cực đơn giản này để “chế” bùa mê thuốc lú nên kẻ thứ ba dễ dàng chiếm trọn trái tim đàn ông có gia đình, yêu vợ thương con đến mấy chồng cũng ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-an-vung-dan-ong-nao-cung-dung-3-ly-do-nay-de-bao-bien-cho-minh-vo-dung-dai-tin-keo-bi-lua-372305.html