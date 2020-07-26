Đàn bà lẳng lơ nào cũng dùng 3 ‘bùa mê thuốc lú’ này để dụ dỗ đàn ông ‘ăn vụng’

Đàn ông dù chung thủy đến mấy cũng không thể vượt qua 3 cửa ải này của kẻ thứ ba , vợ thông minh nhất định phải biết để bày mưu đối phó.

Trong khi đó, kẻ thứ ba luôn có thừa sự dịu dàng dành cho nhân tình. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ, ân cần hỏi han và sẵn sàng lắng nghe tất cả mọi điều người đàn ông mình cặp kè thổ lộ. Chính sự khéo léo ấy đã tạo nên sợi dây gắn kết vô hình khiến đàn ông mải miết chạy theo mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng một cách đắm say.

Khi yêu phụ nữ nào cũng ngọt ngào hiền lành, cũng ngây thơ như cô mèo ngoan để người đàn ông của mình ra sức bảo vệ, thương yêu. Thế nhưng, khi đã kết hôn đa phần phụ nữ sẽ từ mèo trở thành hổ. Không còn những nũng nịu ngọt ngào, phụ nữ có chồng trở nên hung dữ và hay cáu gắt. Họ khiến đàn ông nhanh chán, thậm chí áp lực mỗi phút giây chung sống.

Tương kính như tân chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc lứa đôi, là chất keo dính chặt các cặp đôi với nhau mà chẳng cần bùa mê thuốc lú - Ảnh minh họa: Internet

2. Không tiếc lời khen ngợi đàn ông

Nếu là phụ nữ thông minh bạn ắt biết rằng đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng thích được khen ngợi, động viên. Khi anh ấy làm giúp bạn bất cứ điều gì, chị em đừng tiếc vài lời tán thưởng “anh giỏi quá à”, “anh là siêu nhất”, “may mà có anh”, “anh thông minh quá”… Đừng nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần câu nệ, cũng chẳng cần khách sáo với nhau mà quên đi những phép xã giao đơn thuần.

Tương kính như tân chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc lứa đôi, là chất keo dính chặt các cặp đôi với nhau mà chẳng cần bùa mê thuốc lú. Chính vì vận dụng triệt để tuyệt chiêu này nên tiểu tam chẳng cần nhọc công cũng dễ dàng khiến đàn ông sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để cung phụng mình.

Bạn càng thông minh, tinh tế chồng càng đắm say, tiểu tam dù muốn cũng đừng hòng chen chân - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn thơm tho, xinh đẹp

Đàn ông nào cũng thích ngắm phụ nữ đẹp, ôm phụ nữ thơm và âu yếm người phụ nữ duyên dáng vào lòng. Chỉ cần phụ nữ luôn yêu thương bản thân mình, luôn ý thức việc làm đẹp và không ngừng hoàn thiện bản thân thì bạn sẽ luôn hấp dẫn trong mắt đối phương.

Chính vì luôn “giữ hình tượng” trước đàn ông bằng việc ăn mặc tươm tất, giữ đầu tóc gọn gàng và xịt nước hoa trước khi đi ngủ nên nhân tình chính là thứ bùa yêu khiến đàn ông chết mê chết mệt.

Nếu là một người phụ nữ khôn ngoan, thay vì tìm cách giữ chồng bạn hãy tìm cách khến bản thân luôn tươi mới, quyến rũ. Bạn càng thông minh, tinh tế chồng càng đắm say, tiểu tam dù muốn cũng đừng hòng chen chân.