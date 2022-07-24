Hôn nhân không hạnh phúc sẽ có 4 "mùi vị" đắng chát này, thật mong bạn chưa từng phải nếm qua bất cứ điều nào

Khi trong nhà xuất hiện một người vợ cô đơn thì chính là đã tồn tại quá lâu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc . Nếu không còn có thể cứu vãn, đã hết sức chịu đựng, phụ nữ hãy buông tay rời đi. Bởi mùi vị cô đơn sẽ làm tê liệt hết hạnh phúc của bạn trong đời này.

Phụ nữ bất hạnh nhất chính là nếm trải qua mùi vị cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Dù có người thân ở bên nhưng bạn vẫn thấy trống trải cùng cực, mệt mỏi bất lực. Bạn đã hy sinh yêu thương nhiều vô kể, vun vén gia đình bằng tất cả những gì mình có. Nhưng những gì bạn nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh, vô tâm từ chồng.

Phụ nữ lấy chồng nghèo thì cũng khổ thân trăm bề, nhưng không cực lòng khổ tâm. Chỉ sợ lấy phải người chồng không có ý chí, đổ lỗi cho vợ con, để vợ chịu cảnh thiếu trước hụt sau cả đời.

Kỳ thực, phụ nữ khi lấy chồng ai cũng mong muốn cuộc sống đủ đầy về cả tinh thần và vật chất. Nhưng so với sự thiếu thốn về vật chất, cạn cùng tình cảm mới là thứ giết chết phụ nữ từng ngày.

Phụ nữ lấy được chồng giàu thì sướng thân, tiền bạc dư dả, con cái có điều kiện. Nhưng dù chồng có giàu có thế nào mà tình cảm hẹp hòi, không cho vợ đủ yêu thương, quan tâm thì cũng làm khổ phụ nữ cả đời. Với phụ nữ trong hôn nhân, tiền thì cần thật nhưng có tình mới tạo nên người đàn bà hạnh phúc thật sự.

Một người chồng tử tế sẽ không để vợ phải nếm trải qua mùi vị này trong hôn nhân. Ảnh minh họa: Internet

Mùi vị của khao khát tự do

Chỉ có người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc mới khao khát tự do. Bạn muốn trở về cuộc sống một mình thuở chưa lấy chồng. Bạn muốn rời khỏi người chồng thiếu tôn trọng và yêu thương vợ. Bạn muốn thoát ra khỏi “ngục tù” quá nhiều khổ tâm dai dẳng. Bạn muốn tìm lại bản thân đã từng bị bỏ quên, đánh đổi để một lòng vì gia đình.

Một người chồng tử tế sẽ không để vợ phải nếm trải qua mùi vị này trong hôn nhân. Anh ấy sẽ biến hôn nhân thành nơi khiến bạn thấy mình sống tốt hơn, sống thật với chính mình, ngập tràn hạnh phúc và niềm tin. Nếu không thể như thế thì có lẽ bạn đã lấy nhầm chồng.

Mùi vị của nước mắt hằng đêm

Trong ngôi nhà có người phụ nữ đang khóc hằng đêm chính là một mái ấm đã thiếu hạnh phúc từ lâu. Bạn không thể khóc trước mặt người khác, đó đã là sự tủi thân cùng cực. Bạn chỉ có thể khóc khi đêm về, đó là sự cô đơn tận cùng. Bạn không thể nói rằng mình tổn thương. Bạn cũng chỉ có thể một mình nếm trải mùi vị mặn chát này.

Nếu đang phải nếm qua mùi vị nước mắt hằng đêm thì mong bạn hãy can đảm bước ra khỏi những điều làm mình đau buồn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ là “độc dược” với đàn bà. Không có hạnh phúc, đàn bà dẫu tô bao lớp son, dặm bao lớp phấn cũng chẳng thể xinh đẹp hơn. Mà đã là đàn bà thì phải đẹp, phải hạnh phúc, đó là đặc quyền của chúng ta.