Hôn nhân không hạnh phúc sẽ có 4 "mùi vị" đắng chát này, thật mong bạn chưa từng phải nếm qua bất cứ điều nào

Phụ nữ yêu 24/07/2022 10:04

Một người chồng tử tế sẽ không để vợ phải nếm trải qua mùi vị này trong hôn nhân. Anh ấy sẽ biến hôn nhân thành nơi khiến bạn thấy mình sống tốt hơn, sống thật với chính mình, ngập tràn hạnh phúc và niềm tin.

Mùi vị của sự cô đơn

Phụ nữ bất hạnh nhất chính là nếm trải qua mùi vị cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Dù có người thân ở bên nhưng bạn vẫn thấy trống trải cùng cực, mệt mỏi bất lực. Bạn đã hy sinh yêu thương nhiều vô kể, vun vén gia đình bằng tất cả những gì mình có. Nhưng những gì bạn nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh, vô tâm từ chồng.

Khi trong nhà xuất hiện một người vợ cô đơn thì chính là đã tồn tại quá lâu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nếu không còn có thể cứu vãn, đã hết sức chịu đựng, phụ nữ hãy buông tay rời đi. Bởi mùi vị cô đơn sẽ làm tê liệt hết hạnh phúc của bạn trong đời này.

Mùi vị của sự thiếu thốn

Kỳ thực, phụ nữ khi lấy chồng ai cũng mong muốn cuộc sống đủ đầy về cả tinh thần và vật chất. Nhưng so với sự thiếu thốn về vật chất, cạn cùng tình cảm mới là thứ giết chết phụ nữ từng ngày.

Phụ nữ lấy chồng nghèo thì cũng khổ thân trăm bề, nhưng không cực lòng khổ tâm. Chỉ sợ lấy phải người chồng không có ý chí, đổ lỗi cho vợ con, để vợ chịu cảnh thiếu trước hụt sau cả đời.

Phụ nữ lấy được chồng giàu thì sướng thân, tiền bạc dư dả, con cái có điều kiện. Nhưng dù chồng có giàu có thế nào mà tình cảm hẹp hòi, không cho vợ đủ yêu thương, quan tâm thì cũng làm khổ phụ nữ cả đời. Với phụ nữ trong hôn nhân, tiền thì cần thật nhưng có tình mới tạo nên người đàn bà hạnh phúc thật sự.

Hôn nhân không hạnh phúc sẽ có 4 'mùi vị' đắng chát này, thật mong bạn chưa từng phải nếm qua bất cứ điều nào - Ảnh 1
Một người chồng tử tế sẽ không để vợ phải nếm trải qua mùi vị này trong hôn nhân. Ảnh minh họa: Internet

Mùi vị của khao khát tự do

Chỉ có người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc mới khao khát tự do. Bạn muốn trở về cuộc sống một mình thuở chưa lấy chồng. Bạn muốn rời khỏi người chồng thiếu tôn trọng và yêu thương vợ. Bạn muốn thoát ra khỏi “ngục tù” quá nhiều khổ tâm dai dẳng. Bạn muốn tìm lại bản thân đã từng bị bỏ quên, đánh đổi để một lòng vì gia đình.

Một người chồng tử tế sẽ không để vợ phải nếm trải qua mùi vị này trong hôn nhân. Anh ấy sẽ biến hôn nhân thành nơi khiến bạn thấy mình sống tốt hơn, sống thật với chính mình, ngập tràn hạnh phúc và niềm tin. Nếu không thể như thế thì có lẽ bạn đã lấy nhầm chồng.

Mùi vị của nước mắt hằng đêm

Trong ngôi nhà có người phụ nữ đang khóc hằng đêm chính là một mái ấm đã thiếu hạnh phúc từ lâu. Bạn không thể khóc trước mặt người khác, đó đã là sự tủi thân cùng cực. Bạn chỉ có thể khóc khi đêm về, đó là sự cô đơn tận cùng. Bạn không thể nói rằng mình tổn thương. Bạn cũng chỉ có thể một mình nếm trải mùi vị mặn chát này.

Nếu đang phải nếm qua mùi vị nước mắt hằng đêm thì mong bạn hãy can đảm bước ra khỏi những điều làm mình đau buồn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ là “độc dược” với đàn bà. Không có hạnh phúc, đàn bà dẫu tô bao lớp son, dặm bao lớp phấn cũng chẳng thể xinh đẹp hơn. Mà đã là đàn bà thì phải đẹp, phải hạnh phúc, đó là đặc quyền của chúng ta.

Phụ nữ cao quý, có sức hút khó cưỡng với đàn ông thường có 5 “mưu trò” đặc biệt này

Phụ nữ cao quý, có sức hút khó cưỡng với đàn ông thường có 5 “mưu trò” đặc biệt này

Phụ nữ có năng lực nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, nữ tính riêng khiến đàn ông khó chinh phục, càng không ngừng chứng tỏ và giữ gìn

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ khôn ngoan phụ nữ yêu Phụ nữ và hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này