Có nhiều trường hợp hôn nhân đổ vỡ không phải vì chồng ngoại tình mà là đàn bà dại luôn rót vào tai chồng những điều này khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng suốt ngày đo lường tình cảm của chồng bằng câu hỏi ngớ ngẩn này. Nên nhớ người thương bạn sẽ mãi thương bạn, còn người không thương bạn sẽ có ngày rời đi. Thế nên đừng hỏi chồng có yêu mình không, vì câu hỏi này khiến anh ấy cảm thấy vô cùng áp lực. Hoặc chỉ trả lời đại mà không có chút gì thật lòng.

Phụ nữ khôn đừng hỏi bí mật của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng có những bí mật khó nói, vợ khôn ngoan đừng cố gắng chen vào “vùng cấm địa” này của chồng mà thiệt thân. Cứ để anh ấy giữ những bí mật riêng, chỉ cần không làm điều có lỗi với bạn là được. Tuy chân thành là điều kiện tiên quyết trong hôn nhân, nhưng đôi khi những lời nói dối sẽ giúp cuộc sống của bạn thoải mái hơn.

Anh phải báo cáo cho em những điều anh làm trong ngày

Vợ đừng kiểm soát chồng quá chặt kẻo anh ấy cảm thấy ngột ngạt và khao khát tìm sự tự do. Việc chồng làm gì, đi đâu, bạn đừng đòi anh ấy báo cáo chi tiết. Nếu thích, anh ấy sẽ kể với bạn, còn không, bạn cũng đừng nên hỏi làm gì cho mất công.

Đừng bao giờ bắt chồng phải báo cáo với mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng không nhất thiết chuyện gì cũng phải kể với nhau mới gọi là yêu thương. Đôi khi phải giữ chút riêng tư để đối phương còn cảm thấy tò mò về bạn.

Anh không được làm điều gì sai ý em, phải phục tùng em tuyệt đối

Đừng ngoan cố luôn cho mình là đúng, còn chồng luôn sai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng cố chấp, bướng bỉnh luôn cho mình là đúng. Nếu sai, hãy chấp nhận sửa sai, đừng vì cái tôi của bản thân mà đổ hết lỗi lầm cho người kia. Hoặc đừng vì bản thân là phái yếu mà bắt chồng phải nhường nhịn, phục tùng. Người đàn ông khi yêu có thể chiều chuộng bạn, nhưng chuyện này xảy ra quá nhiều lần chưa chắc anh ấy sẽ nhún nhường.

Em cấm anh đi chơi với anh A, anh B

Những mối quan hệ của chồng, tốt nhất bạn đừng nên chen vào. Anh ấy đủ trưởng thành để hiểu được ai nên chơi và mối quan hệ nào nên dừng lại. Bạn đừng suốt ngày cấm đoán chồng không được qua lại với người này người kia kẻo đánh mất hạnh phúc gia đình.