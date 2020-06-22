Đàn ông tồi bước ‘xuống giường’ là thay đổi ngay, đàn bà khôn phải nắm 4 điều này để đối phó

Phụ nữ yêu 22/06/2020 05:00

Nếu lỡ gặp phải người đàn ông tệ bạc khi xuống giường là thay đổi thái độ ngay, không còn ngọt ngào như trước, phụ nữ khôn ngoan nên biết những điều này để đối phó.

Khi đã có được thứ mình cần, đàn ông tồi sẽ nhanh chóng quất ngựa truy phong. Do đó, phụ nữ khôn phải biết những điều này để bảo vệ mình.

Dù hôm nay khóc sưng mắt nhưng ngày mai nhất định phải đẹp

Khi gã đàn ông tệ bạc quất ngựa truy phong, phụ nữ dù buồn cũng phải xinh đẹp. Hôm nay có khóc cạn nước mắt vì bị phản bội nhưng ngày mai thức dậy vẫn phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm kỹ càng một chút.

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Phụ nữ khôn phải luôn xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ dù đau đớn đến mấy cũng đừng để người khác thương hại. Đừng bao giờ thể hiện bộ dạng thảm hại để đổi lại lòng thương của mọi người xung quanh.

Không nhận tiền của gã tồi mà bán rẻ lương tâm

Nếu gã ta có đưa tiền để bịt miệng bạn, đừng bao giờ nhận. Vì khi nhận tiền của anh ta, bạn sẽ bị xem thường. Vả lại khi đã nhận tiền của gã, bạn sẽ trở thành "nô lệ".

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Phụ nữ đừng nhận tiền của gã tồi - Ảnh minh họa: Internet

Có một điều phụ nữ nên tỉnh táo nhận ra đó là đừng nghĩ khi đã ngủ với nhau, đàn ông nào cũng sẽ chịu trách nhiệm và muốn cưới bạn ngay. Thế nên đừng nhẹ dạ cả tin mà thiệt thân.

Hãy nhớ gia đình, bạn bè luôn ở bên bạn

Dù có bị phản bội ê chề đến mấy, phụ nữ nên nhớ đằng sau bạn còn có bạn bè, người thân. Đừng nghĩ đến chuyện dại dột, đừng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình.

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Hãy nhớ còn có gia đình, bạn bè ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng vì một gã đàn ông tệ bạc mà chấm dứt tính mạng. Hãy nhớ cuộc sống là những chuỗi ngày mắc sai lầm và sửa chữa. Tuy nhiên đừng sai quá nhiều trong cuộc đời là được.

Sau tất cả hãy yêu thương bản thân mình

Sau tất cả, hãy biết nghĩ đến bản thân mình. Gã tệ bạc kia không đáng để bạn nhọc công níu giữ. Nếu anh ta không muốn chịu trách nhiệm, bạn hãy tự có trách nhiệm với bản thân. Hôm nay khóc sưng mắt nhưng ngày mai vẫn phải sống tốt để cho gã tệ bạc kia thấy hắn đã sai lầm khi bỏ rơi bạn.

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Phụ nữ nên yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ khi yêu nên khôn ngoan hơn, đừng vội tin vào những lời nói ngọt ngào. Đừng để đến khi lầm lỡ rồi mới than trách bản thân sao không khôn ngoan hơn.

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Người đàn ông phản bội thường có rất nhiều dạng, có người không thể giấu giếm được, có người lại vô cùng tinh vi phụ nữ phải để tâm lắm mới nhận ra.

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