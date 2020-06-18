Vợ chồng cãi nhau long trời lở đất, chỉ cần làm đúng 3 việc này tình cảm trở về như lúc ban đầu

Phụ nữ yêu 18/06/2020 06:00

Chuyện vợ chồng cãi nhau là điều không thể tránh khỏi. Có câu còn thương mới còn tranh cãi, nhưng sau tất cả chỉ cần yêu thương nhau hơn chứ đừng buông tay là được.

Dưới đây là những điều sau khi cãi nhau vợ chồng nên làm để yêu thương trở về, tình cảm vẫn vẹn nguyên như lúc mới yêu.

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Vợ chồng cãi nhau nên làm những việc này - Ảnh minh họa: Internet

Thỏa hiệp bằng cái ôm, hôn

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ khôn ngoan phải mềm mỏng khi cả hai cãi nhau. Khi nóng giận, đàn ông rất dễ mất kiểm soát. Đây là thời điểm thích hợp để phụ nữ xoa dịu cơn nóng giận trong lòng chồng.

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Hãy ôm và dành cử chỉ thân mật cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dành cho anh ấy một nụ hôn hay cái ôm để chấm dứt cuộc xung đột. Bạn tuyệt đối đừng bướng bỉnh mà đẩy mâu thuẫn lên đến mức không giải quyết được.

Đàn ông nóng tính nhưng cũng dễ mềm lòng. Chỉ cần vợ nắm được “điểm yếu” của chồng và biết cách xoa dịu, bạn muốn gì anh ấy cũng sẽ chiều chuộng hết mức. Hôn nhân cần sự dịu dàng của phụ nữ và sự mạnh mẽ của đàn ông. Hai yếu tố này phải trộn lẫn mới tạo nên một mối quan hệ lâu dài.

Không được ngủ riêng

Khi vợ chồng cãi nhau, hãy thỏa hiệp rằng cả hai không được đi ra ngoài cũng không được ngủ riêng. Có câu vợ chồng cãi nhau ở đầu giường, làm hòa cuối giường. Khi nằm cạnh nhau, những bực dọc trong lòng sẽ vơi đi.

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Vợ chồng khi cãi nhau đừng ngủ riêng - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này vợ sẽ có thời gian suy nghĩ về những hành động, lời nói của mình. Chồng cũng nhận ra bản thân sai ở đâu. Khi nằm cạnh nhau, cả hai sẽ có nhiều cơ hội để làm hòa hơn. Đừng tức tối bỏ ra ngoài để rồi sa vào cám dỗ.

Không chửi thề

Dù tức giận đến mấy, hãy dùng những lời văn minh, lịch sự để nói với nhau. Đàn ông đừng cục súc chửi bới vợ bằng những lời nói khó nghe. Vợ cũng đừng nóng giận mà chửi chồng không thương tiếc. Những lời nói trong lúc nóng giận sẽ khiến mối quan hệ của bạn dần rơi vào bế tắc, không thể cứu vãn được.

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Muốn hạnh phúc, khi cãi nhau đừng chửi thề - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ lửa hôn nhân, vợ chồng hãy đặt ra cho nhau những nguyên tắc nói trên. Một là để tôn trọng nhau, hai là để nhắc nhở nhau rằng mối quan hệ này rất quan trọng, không thể nào buông bỏ dễ dàng như vậy.

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