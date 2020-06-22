Phụ nữ xấu xí, kém duyên nhất trong mắt đàn ông khi vô tư làm điều này trong phòng ngủ

Phụ nữ yêu 22/06/2020 06:30

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm để luôn tươi mới trong mắt chồng.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không được vô tư làm trong phòng ngủ, dù đã là vợ chồng lâu năm hay chỉ mới cưới.

Thay đồ trước mặt chồng

Dù đã là vợ chồng, có thể quá hiểu về cơ thể của nhau nhưng phụ nữ cũng đừng vô tư thay đồ trước mặt chồng. Vì hành động này dễ khiến đàn ông chán vợ. Họ không còn có động lực để khám phá thêm về cơ thể của vợ nữa.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan đừng thay đồ trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại khi vô tình để lộ những vết sẹo, vết rạn da, chồng sẽ cảm thấy sợ hãi và không muốn tiếp xúc với bạn. Thế nên đàn bà khôn ngoan tuyệt đối đừng thay đồ hoặc khỏa thân đi lại trước mặt chồng.

Ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bời

Phụ nữ dù ở nhà hay đi ra đường cũng phải thật gọn gàng, tươm tất. Bạn đừng mang bộ dạng lôi thôi, đầu tóc sặc mùi dầu mỡ, sữa tã ở gần chồng. Vì khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của vợ, đàn ông sẽ so sánh với những cô nàng chân dài eo thon khác.

phu nu khon ngoan 2
Hãy gọn gàng mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ cứ thản nhiên làm điều này, chồng sẽ rất dễ sa ngã vào vòng tay người khác.

Giải quyết công việc trong phòng ngủ    

phu nu khon ngoan 3
Đừng mang việc riêng vào phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Có chuyện gì, bạn nên giải quyết hết ở công ty hoặc phòng làm việc riêng trong nhà. Bạn đừng mang việc vào phòng ngủ kẻo ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Đồng thời, khi giải quyết công việc khó nhằn, đó là lúc phụ nữ cau có, khó gần nhất. Nếu để chồng thấy được bộ dạng này, phụ nữ sẽ mất sạch điểm trong mắt anh ấy.

Tám chuyện với bạn bè quên giờ giấc

Muốn tám chuyện, tâm sự với bạn bè hãy hẹn ra ngoài cà phê, hoặc đi mua sắm. Người phụ nữ dại luôn làm những chuyện vô bổ ở mọi lúc mọi nơi. Người đàn bà khôn ngoan luôn biết phân chia thời gian, địa điểm hợp lý để không ảnh hưởng đến những việc quan trọng.

phu nu khon ngoan 4
Phụ nữ đừng mải tám chuyện với bạn bè mà bỏ rơi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ việc bạn mải mê trò chuyện với bạn bè sẽ làm chồng khó chịu. Anh ấy không muốn nghe bạn kể xấu về người khác. Cũng không muốn có bất cứ tiếng ồn ào nào trong phòng ngủ khi bản thân muốn nghỉ ngơi thư giãn. Thế nên đừng dại tám chuyện với bạn bè trong phòng ngủ, nhất là trước giờ lên giường.

Biết được 3 điều thầm kín này của đàn ông, phụ nữ lấy chồng không sợ khổ

Biết được 3 điều thầm kín này của đàn ông, phụ nữ lấy chồng không sợ khổ

Khi biết được những bí mật này của đàn ông, phụ nữ khôn ngoan không sợ khổ khi lấy chồng. Họ bước vào hôn nhân như cuộc dạo chơi, luôn vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông chán vợ phụ nữ dại đàn bà khôn ngoan

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này