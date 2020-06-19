Biết được 3 điều thầm kín này của đàn ông, phụ nữ lấy chồng không sợ khổ

Khi biết được những bí mật này của đàn ông, phụ nữ khôn ngoan không sợ khổ khi lấy chồng. Họ bước vào hôn nhân như cuộc dạo chơi, luôn vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.

Nhiều chị em sợ lấy chồng, sợ cuộc sống hôn nhân vì chưa biết những điều này. Đến khi biết rồi, chắc chắn phụ nữ khôn ngoan sẽ bước vào hôn nhân với tâm thế nhẹ nhàng. Phụ nữ khôn ngoan nên biết những điều này về đàn ông - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn ông yêu bằng mắt, thường bị xiêu lòng trước những cô nàng có ngoại hình đẹp. Nhưng họ lại điêu đứng, cả đời mê đắm người phụ nữ bản lĩnh, tri thức. Thế nên phụ nữ lấy chồng đừng nghĩ cứ chăm chút, đổ tiền tân trang vẻ ngoài sẽ giữ được chồng.

Đừng dùng nhan sắc giữ chân đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đừng nghĩ cứ xinh đẹp là có thể trói chân được người đàn ông bên cạnh. Vì có những cuộc ngoại tình, nhân tình còn xấu hơn cả vợ. Điều này nói lên rằng đàn bà đẹp chưa hẳn hạnh phúc mà phải có giá trị của mình. Nhan sắc có thể tàn phai theo năm tháng, chỉ có tính cách, nhân phẩm mới giữ được một người ở bên mình lâu dài. 2. Phái mạnh luôn xem trọng chuyện chăn gối. Phụ nữ càng chủ động càng khiến họ say đắm và mê mệt. Thế nên phụ nữ đừng nghĩ chuyện chủ động trên giường là hư, là đáng xấu hổ. Hãy nhiệt tình trong “chuyện ấy” để giữ lửa hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ nên nhớ xinh đẹp chỉ là một phần trong công cuộc giữ chồng, phần còn lại là sự hòa hợp trong chuyện gối chăn.

Phụ nữ khôn đừng nghĩ đàn ông ai cũng chung thủy tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet 3. Hơn 80% đàn ông sẽ thay lòng đổi dạ khi vợ không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của họ. Họ sẵn sàng bỏ vợ để tìm người đàn bà khác chỉ để thỏa mãn. Thậm chí họ có thể lên giường với người khác dù không hề có tình cảm. Người đàn bà khôn ngoan nên biết bí mật này của đàn ông để chuẩn bị tâm lý đối phó chuyện chồng ngoại tình. Nên nhớ đàn ông ai cũng ham mê của lạ, thế nên hãy luôn mới trong mắt chồng. Muốn vậy, bạn phải biết làm đẹp, nâng cao giá trị của bản thân và biết phũ với đàn ông khi cần. Muốn hạnh phúc, hãy biết những điều thầm kín này của chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người than khổ khi lấy chồng là do họ chưa hiểu được tâm lý của đàn ông. Khi biết được rồi, chắc chắn phụ nữ sẽ giữ chân được "con ngựa bất kham" này.

Vợ chồng cãi nhau long trời lở đất, chỉ cần làm đúng 3 việc này tình cảm trở về như lúc ban đầu Chuyện vợ chồng cãi nhau là điều không thể tránh khỏi. Có câu còn thương mới còn tranh cãi, nhưng sau tất cả chỉ cần yêu thương nhau hơn chứ đừng buông tay là được.

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