4 điều gái đẹp phải ‘chào thua’ gái xấu trong chuyện hôn nhân

Phụ nữ yêu 18/06/2020 07:00

Phụ nữ đẹp luôn được nhiều người săn đón, tình nguyện che chở nên họ dần có thói quen dựa dẫm, còn phụ nữ xấu chỉ dựa vào bản thân, sống tốt cuộc đời của mình.

Có những thứ phụ nữ đẹp phải “chào thua” phụ nữ xấu. Nếu không may mắn có được nhan sắc hơn người, hãy đọc bài này để có được cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn.

Không dựa dẫm vào đàn ông

Người đàn bà đẹp luôn được đàn ông săn đón nên họ có thói quen dựa dẫm. Họ muốn được đàn ông cưng chiều, cung phụng như bà hoàng. Trong khi đó, đàn bà xấu chẳng có nhiều người theo đuổi nên sẽ tự thân vận động. Họ tự kiếm tiền và không bao giờ mơ mộng đến việc “cặp đại gia” để có cuộc sống giàu sang hơn.

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Đàn bà đẹp quen dựa dẫm, đàn bà xấu tự thân vận động - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không đẹp tự ý thức được vẻ ngoài của mình không quá nổi bật nên sẽ dùng năng lực để đốn gục trái tim của mọi người. Còn phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp thường có nhiều cơ hội. Vì vậy họ dần đánh mất đi bản lĩnh của mình mà cứ trông cậy vào một người nào đó.

Không dùng nhan sắc để giữ chồng mà dùng bản lĩnh

Nói đúng hơn là họ không có nhan sắc để giữ chân đàn ông nên sẽ dùng bản lĩnh. Họ biết bản thân thua thiệt về nhan sắc, thế nên luôn phấn đấu để trau dồi kiến thức, kỹ năng sống của mình.

4 điều gái đẹp phải ‘chào thua’ gái xấu trong chuyện hôn nhân - Ảnh 2
Phụ nữ xấu không giữ chân đàn ông bằng nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không có ngoại hình nổi bật luôn phấn đấu để được người khác công nhận. Vì họ nghĩ bản thân đã kém sắc, không thể nào thua về nội tâm hay tri thức. Họ muốn giữ chân một người bằng tâm hồn, năng lực chứ không vì vẻ ngoài vốn có thể phai nhòa theo năm tháng.

Luôn biết suy nghĩ khi làm điều gì đó

4 điều gái đẹp phải ‘chào thua’ gái xấu trong chuyện hôn nhân - Ảnh 3
Đàn bà xấu luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Không phải đàn bà đẹp không tốt, nhưng thực tế những cô nàng xấu thường có cách đối nhân xử thế rất đặc biệt. Họ không chê bai người khác, không đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà sẽ yêu thương, đối đãi tốt với mọi người xung quanh. Đặc biệt họ không bao giờ nói lời làm tổn thương người khác chỉ để nâng cao giá trị của bản thân.

Không bao giờ phù phiếm

Thực tế, đàn bà xấu ít gặp cám dỗ hơn người xinh đẹp. Họ không mơ mộng về việc có bạch mã hoàng tử đến biến mình thành công chúa. Với họ, nếu không sinh ra là một nàng công chúa xinh đẹp thì phải phấn đấu để làm chủ cuộc sống, vận mệnh của mình.

4 điều gái đẹp phải ‘chào thua’ gái xấu trong chuyện hôn nhân - Ảnh 4
Phụ nữ xấu không có quá nhiều cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt họ không vì lời nói của thiên hạ mà buồn phiền hay suy nghĩ quá nhiều. Họ không chạy theo số đông để làm hài lòng hết mọi người mà chỉ sống đúng bản chất, thoải mái làm điều mình thích.

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