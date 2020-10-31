Hơn cả 'anh yêu em', 3 câu nói này của phụ nữ làm tê liệt đàn ông chỉ trong nháy mắt

Phụ nữ yêu 31/10/2020 06:00

Hơn cả “anh yêu em”, những câu nói này của phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông điêu đứng, đã nghe rồi thì khó rung động trước bất cứ ai khác.

Dưới đây là những câu nói của phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông tê liệt, tim đập chân run mỗi khi ở bên cạnh.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan nên nói những câu này đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Em nhớ anh

Muốn giữ lửa hôn nhân, đàn bà khôn ngoan phải biết dành cho chồng những lời ngọt ngào mỗi ngày. Nhiều phụ nữ trong hôn nhân mắc khá nhiều sai lầm. Một là khô khan, không biết nói lời êm tai. Hai là nghĩ những lời đó vốn không quan trọng, đã là vợ chồng thì cần gì phải sến như vậy. Những điều này khiến bạn dần đánh mất tình cảm vợ chồng. 

phu nu khon ngoan 2
Hãy thể hiện sự nhớ nhung với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, để giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền, bạn phải biết dành những điều ngọt ngào cho nhau. Đàn ông đi làm mệt mỏi bên ngoài, khi về nhà rất cần một lời hỏi han, quan tâm từ vợ. Họ không muốn nghe những lời càm ràm, cằn nhằn của vợ suốt ngày.

Thế nên hãy dành cho chồng lời nhớ nhung khi cả hai không ở bên nhau. Hoặc dành cho anh ấy lời khen, động viên mỗi ngày để được chồng yêu thương.

Mẹ con em rất hạnh phúc khi ở bên anh

phu nu khon ngoan 3
Hãy tôn trọng giá trị của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho chồng biết giá trị của anh ấy trong lòng mẹ con bạn. Khi biết điều này, đàn ông sẽ có thêm động lực làm việc, kiếm tiền và lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy nhất. Khi nghe câu nói này, đàn ông sẽ có trách nhiệm và biết bản thân phải phấn đấu như thế nào. Họ sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm chuyện gì đó để không làm tổn thương đến vợ con của mình.

Kết hôn với anh là điều tuyệt vời nhất cuộc đời em

Có nhiều người đàn bà khi nóng giận thường thốt ra những lời như “lấy anh là sai lầm lớn nhất đời tôi”. Có người còn so sánh chồng mình với chồng người ta. Điều này khiến chồng ngày càng tự ti và không còn muốn gần gũi vợ nữa. Họ cảm thấy bản thân không còn giá trị nên sẽ dần dần giữ khoảng cách với bạn.

phu nu khon ngoan 4
Đàn bà khôn hãy khen ngợi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết khen và trân trọng người đàn ông bên cạnh. Dù anh ấy có nhiều khuyết điểm, bạn cũng nên chấp nhận vì đó là lựa chọn của bạn. Bạn không thể nào thay đổi được, cũng không thể nào oán trách hoài được. Suy cho cùng hãy chấp nhận con người của nhau để cùng hoàn thiện bản thân.

4 kiểu phụ nữ hư trong phòng ngủ khiến đàn ông phát điên, phát nghiện

4 kiểu phụ nữ hư trong phòng ngủ khiến đàn ông phát điên, phát nghiện

Những kiểu phụ nữ hư trong phòng ngủ khiến đàn ông phát điên, phát nghiện, đặc biệt kiểu thứ hai được cưng như trứng hứng như hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ lửa hôn nhân đàn bà khôn ngoan vợ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này