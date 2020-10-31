Dưới đây là những câu nói của phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông tê liệt, tim đập chân run mỗi khi ở bên cạnh.

Trong hôn nhân, để giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền, bạn phải biết dành những điều ngọt ngào cho nhau. Đàn ông đi làm mệt mỏi bên ngoài, khi về nhà rất cần một lời hỏi han, quan tâm từ vợ. Họ không muốn nghe những lời càm ràm, cằn nhằn của vợ suốt ngày.

Muốn giữ lửa hôn nhân , đàn bà khôn ngoan phải biết dành cho chồng những lời ngọt ngào mỗi ngày. Nhiều phụ nữ trong hôn nhân mắc khá nhiều sai lầm. Một là khô khan, không biết nói lời êm tai. Hai là nghĩ những lời đó vốn không quan trọng, đã là vợ chồng thì cần gì phải sến như vậy. Những điều này khiến bạn dần đánh mất tình cảm vợ chồng.

Thế nên hãy dành cho chồng lời nhớ nhung khi cả hai không ở bên nhau. Hoặc dành cho anh ấy lời khen, động viên mỗi ngày để được chồng yêu thương.

Mẹ con em rất hạnh phúc khi ở bên anh

Hãy tôn trọng giá trị của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho chồng biết giá trị của anh ấy trong lòng mẹ con bạn. Khi biết điều này, đàn ông sẽ có thêm động lực làm việc, kiếm tiền và lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy nhất. Khi nghe câu nói này, đàn ông sẽ có trách nhiệm và biết bản thân phải phấn đấu như thế nào. Họ sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm chuyện gì đó để không làm tổn thương đến vợ con của mình.

Kết hôn với anh là điều tuyệt vời nhất cuộc đời em

Có nhiều người đàn bà khi nóng giận thường thốt ra những lời như “lấy anh là sai lầm lớn nhất đời tôi”. Có người còn so sánh chồng mình với chồng người ta. Điều này khiến chồng ngày càng tự ti và không còn muốn gần gũi vợ nữa. Họ cảm thấy bản thân không còn giá trị nên sẽ dần dần giữ khoảng cách với bạn.

Đàn bà khôn hãy khen ngợi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết khen và trân trọng người đàn ông bên cạnh. Dù anh ấy có nhiều khuyết điểm, bạn cũng nên chấp nhận vì đó là lựa chọn của bạn. Bạn không thể nào thay đổi được, cũng không thể nào oán trách hoài được. Suy cho cùng hãy chấp nhận con người của nhau để cùng hoàn thiện bản thân.