Học những chiêu xử chồng ngoại tình thâm thúy của phụ nữ phương Tây

Phụ nữ yêu 09/11/2019 05:15

Phương Tây thường có câu “phụ nữ, trẻ em, con chó rồi mới đến đàn ông". Bởi thế khi chồng ngoại tình, phụ nữ phương Tây cũng có cách xử lý cao tay và thâm thúy!

Phương Tây thường có câu “phụ nữ, trẻ em, con chó rồi mới đến đàn ông". Đó là nói về thứ tự ưu tiên trong xã hội. Bởi thế, ngay cả khi chồng ngoại tình, phụ nữ phương Tây cũng không bao giờ ra tay với nhân tình mà chỉ về “xử” chồng mình trước. Họ cho rằng ở bất kì cuộc tình ba người nào thì đàn ông cũng là người sai trước. Còn lỗi của cô nhân tình chỉ là trẻ hơn, đẹp hơn họ mà thôi.

Do đó, phụ nữ phương Tây chỉ có hai cách xử lý chồng phản bội. Một là bỏ, hai là tìm cách giải quyết thỏa mãn nhất với chồng. Họ chẳng dại đánh ghen, và thậm chí họ còn thấy biết ơn vì nhờ nhân tình mà họ mới biết chồng là một kẻ bội bạc.

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Phụ nữ phương Tây có cách xử chồng ngoại tình cao tay - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ Việt lại thích ra tay với nhân tình của chồng. Đây lại là cách thức xử lý tệ nhất của những bà vợ. Bởi càng thích “dạy dỗ” nhân tình thì càng khiến chồng căm ghét, tránh xa. Vì khi bạn dịu dàng, hiểu chuyện mà đàn ông còn dám giở trò sau lưng bạn thì lúc bạn hung dữ để đánh một người phụ nữ khác thì liệu anh ta có sợ?

Có một sự thật là hôn nhân dẫu đầy trách nhiệm và gánh nặng thì cũng không thể thiếu tình yêu. Nếu bạn chọn ở bên một người đàn ông đã cạn tình thì cái vỏ hôn nhân cũng chẳng có lợi ích gì. Vì sau đó sẽ là những tháng ngày bạn khổ tâm vì sống cùng người chồng không còn yêu thương và tôn trọng bạn. Bạn nghĩ chỉ cần gia đình còn thì đã bình yên, nhưng nếu không hạnh phúc thì bạn chẳng thể nào yên bình được.

Vì một người đàn ông phản bội, lăng nhăng không bao giờ xứng đáng với tình yêu của bạn. Ngay cả khi bạn làm cô nhân tình kia chạy biến đi vì sợ hãi thì sẽ lại có cô bồ thứ hai, thứ ba xuất hiện. Vấn đề nằm ở chồng bạn, chứ không phải ở bất kì cô bồ nào. Huống hồ, nếu bạn không thể dứt khoát thì sẽ xuất hiện vài cô nhân tình “cao tay”, đầy mưu trí để đấu lại người vợ vì tình mà mù mờ như bạn.

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"Dạy dỗ" nhân tình là cách xử lý chồng ngoại tình tệ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, thay vì đánh ghen một người phụ nữ khác với suy nghĩ xử chồng mình thì bạn nên suy nghĩ về mối quan hệ hôn nhân hiện tại. Hãy thử hỏi bản thân xem bạn còn có thể thay đổi được người chồng này? Hay nếu bạn cho anh ấy cơ hội thứ hai, anh ấy có thể chứng minh mình sửa sai để quay về? Và nếu sau cùng, bạn chỉ nhận được cái kết hết lần này đến lần khác bị phản bội, hãy dứt khoát dừng lại.

Hãy luôn nhớ rằng xã hội hôm nay, phụ nữ luôn có thể làm được nhiều hơn là việc chỉ cam chịu chuyện chồng ngoại tình. Nhiều phụ nữ ly hôn đã hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai. Nếu bạn không đủ can đảm từ bỏ một người bạn đã chọn sai thì không bao giờ bạn tìm được người thật sự đúng dành cho bạn.

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Nếu bạn không đủ can đảm từ bỏ một người bạn đã chọn sai thì không bao giờ bạn tìm được người thật sự đúng dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Và đừng bao giờ đánh ghen, nếu bạn còn yêu quý bản thân và con cái. Chuyện có lỗi dù nhân tình làm sai cũng không bằng chồng bạn. Nếu cô ta có ghê gớm dụ dỗ được chồng bạn thì anh ta cũng chẳng giỏi giang gì khi siêu lòng ngã theo. Bạn đánh một người phụ nữ khác là đang tự đánh giá thấp bản thân. Huống hồ, đó là người phụ nữ có được chồng bạn thì bạn càng kém cỏi. Hãy nhớ, đàn bà bản lĩnh thì chẳng cần giành chồng với ai, cũng chẳng phải đánh ghen làm gì. Đàn bà thông minh không đánh ghen chỉ đánh phấn. Đàn bà khôn ngoan không giành chồng, chỉ giữ mình kiêu hãnh và bản lĩnh nhất.

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