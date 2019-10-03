2 câu hỏi 'vàng bạc' với phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 03/10/2019 05:17

Trước khi tha thứ cho chồng ngoại tình, phụ nữ phải trả lời được 2 câu hỏi đắt giá này. Bởi nếu không, rất có thể sau này bạn sẽ phải hối hận, thậm chí là chịu nhiều tổn thương.

Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình ít nhất hãy trả lời được 2 câu hỏi đắt giá này.

Bỏ qua thì được gì?

Ngày chị tôi biết chồng ngoại tình, đó là câu hỏi mẹ tôi đã hỏi chị. Chồng chị khi ấy là một người đàn ông không có nghề nghiệp, ăn bám vào đồng lương ít ỏi của vợ. Gia đình chồng không coi trọng con dâu, biết con trai ngoại tình cũng không hề lên tiếng. Con của chị mới 2 tuổi, vẫn là đứa trẻ chưa thể biết gì.

Mẹ tôi muốn hỏi chị, nếu giờ chị tha thứ cho chồng thì chị được gì? Nếu vì chị còn yêu chồng, thì người đàn ông đó không chỉ vô trách nhiệm, mà giờ nghĩa tình còn sứt mẻ. Nếu chị nói là vì con, thì hiện tại đứa trẻ vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chẳng lẽ lại đợi đến khi nó lớn để thấy gia đình đã đổ vỡ từ lâu?

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Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình thì được gì? - Ảnh minh họa: Internet

Có những cái giá rất lớn phải trả cho một lần tha thứ, nhưng lại không cần thiết. Khi sự phản bội chỉ khiến đàn ông trở thành một người chồng tệ hơn, hay khiến nỗi đau của vợ đầy hơn, thì tha thứ vốn là điều không cần thiết.

Vậy điều gì còn lại đáng để phụ nữ bỏ qua cho chồng ngoại tình? Có thể là một gia đình từng ấm êm trước khi cơn phản bội của chồng ập đến. Hay là một tình yêu chồng vẫn còn dành cho vợ con, dù đã rạn nứt ít nhiều. Hoặc là một lần để vợ chồng nhìn thấy những thiếu sót của nhau trong hôn nhân... Khi còn cứu vãn được, chính là còn có thể bỏ qua được.

Nếu với bạn đó là cái giá đủ lớn để tha thứ cho chồng, nếu chồng thật lòng muốn cố gắng cùng bạn có được những điều đó, vậy thì hãy gật đầu đồng ý một lần.

Có đáng để tha thứ?

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Chồng ngoại tình, có đáng để tha thứ? - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng phản bội thế nào thì đáng để bạn tha thứ? Mỗi người vợ sẽ có một câu trả lời khác cho chính mình. Nhưng chung quy, đáng chính là khi bạn có thể nhìn thấy được cái kết mà bản thân cam tâm tình nguyện đánh đổi và cố gắng. Đáng là khi bạn vẫn còn hy vọng và niềm tin để đợi chờ và chấp nhận một người sửa sai. Và đáng là khi bạn có đủ cảm thông cho họ, họ xứng đáng để bạn dốc lòng khổ cực vì họ một lần.

Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình hãy là vì bản thân muốn giữ lại một điều gì đó đáng giá với riêng mình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ bình yên cho chính mình. Bạn có ổn yên với thứ tha của chính mình? Bạn có còn đủ năng lượng để bao dung cho người từng tổn thương mình? Hay bạn có nghĩ mình sẽ lại hạnh phúc sau những sóng gió? Trong những gì bất chấp và rủi ro nhất, bạn biết mình khó có thể bình yên ngay, nhưng đó phải là điều bạn muốn đầu tiên, phải là việc bạn làm và không hối hận.

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Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình hãy là vì bản thân muốn giữ lại một điều gì đó đáng giá với riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Không có cái giá nào là rẻ khi ngoại tình đã từng tồn tại trong một gia đình. Để trả giá, để đánh đổi, để hàn gắn, đều cần tháng năm kiên trì không ngừng. Vì vậy, hãy nghĩ nhiều hơn cho một lần thứ tha chẳng dễ dàng này. Hãy nghĩ cho chính mình nhiều hơn, nếu bạn quyết định tha thứ cho người từng phản bội bạn. Vì bạn có quyền ích kỷ, bạn có quyền tính toán cho bản thân. Bởi trong những cuộc ngoại tình của đàn ông, phụ nữ luôn là người tổn thương nhiều hơn, cũng khó ổn yên một đời về sau hơn…

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình chừa một chốn bình yên để trở về, phụ nữ ngoại tình chọn rời đi để tìm bình yên. Sau ngoại tình, đàn ông sẽ hối hận, còn đàn bà sẽ rời đi.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng phản bội chồng bội bạc

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