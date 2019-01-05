Gửi đàn ông: Đừng để vợ cô đơn khi Tết đến xuân về!

Một người chồng tốt nên hiểu Tết ngoài kia vui mấy đẹp mấy cũng không đáng giá bằng trong lòng vợ có Tết. Tết thật sự với vợ là khi có chồng cạnh bên. Điều mọi người vợ cần khi năm hết Tết đến chỉ là sự yêu thương và quan tâm của chồng, không chỉ có tiền, không phải là thờ ơ lạnh nhạt.

Nếu được hỏi, ngày nào phụ nữ lấy chồng sợ nhất trong năm, chắc nhiều người chẳng ngại trả lời, đó là ngày Tết. Dù rằng, Tết nhất đông vui, Tết đến gia đình sum vầy. Nhưng với phụ nữ Việt Nam, có chắc Tết là đông vui, có chắc Tết là được về với gia đình mình. Hay Tết là ngày họ cô đơn vật lộn với hàng dài công việc, là ngày đoàn viên mà về nhà ngoại cũng khó khăn? Hay Tết là ngày phụ nữ cô đơn vật lộn với hàng dài công việc, là ngày đoàn viên mà về nhà ngoại cũng khó khăn? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ Việt Nam lấy chồng thường phải theo chồng, Tết đến cũng là lúc phải lo liệu cho nhà chồng chu toàn. Nhưng đàn ông đa phần lại không thấy hết những âu lo, tất bật lẫn tủi thân của vợ những ngày cận Tết. Có người đến tận đêm giao thừa mới về tới nhà với vợ con, vì tiệc tùng, vì bận rộn cuối năm. Có người đến cả việc giúp vợ một tay chuẩn bị nhà cửa đón Tết cũng chẳng được. Có người đến cả việc năm nay vợ có sắm chiếc váy hay đôi giày nào mới không cũng chẳng biết. Rồi thì tiệc tùng tất niên, chuẩn bị dọn dẹp cũng là phụ nữ lo toan. Vì đàn ông vẫn cứ quan niệm việc nhà là để vợ lo, họ cũng chẳng biết Tết đến thì việc trong nhà nhiều tới mức vợ mỏi mệt căng thẳng.

Vì đàn ông vẫn cứ quan niệm việc trong nhà là để vợ lo, họ cũng chẳng biết Tết đến thì việc trong nhà nhiều tới mức vợ mỏi mệt căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet Đến những ngày Tết, phụ nữ cũng chưa chắc có cảm giác đoàn viên khi đã lấy chồng. Năm nay về nội hay ngoại ăn Tết đôi khi lại là ngòi châm bùng nổ cãi vã vợ chồng. Người nào may mắn thì được chồng hiểu mà về ngoại được một hai ngày đầu năm. Còn gia đình nào nhiều lễ phép, ràng buộc hơn thì việc về ngoại ăn Tết với phụ nữ là cả một nỗi niềm chẳng ai thấu. Vì người ta có thể nói phụ nữ lấy chồng rồi thì phải theo chồng, phụ nữ có gia đình rồi thì ăn Tết phải ở cùng gia đình mình. Nhưng chẳng ai hiểu phụ nữ cũng có gia đình, cũng muốn có niềm vui đoàn tụ. Họ đã bằng lòng theo chồng về một gia đình khác, sao đến việc về thăm nhà ăn Tết vui vẻ cũng khó khăn?

Đến khi Tết rồi, phụ nữ cũng chưa chắc có cảm giác đoàn viên khi đã lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, vẫn không ít những người chồng biết vợ cực mà giúp, biết vợ nhớ nhà ngày Tết mà về cùng vợ. Nhưng con số ấy chẳng mấy nhiều, phụ nữ buồn phiền, tủi thân khi Tết đến lại nhiều hơn. Tết là thời gian đáng để vui, là lúc người ta có thể yêu thương và trân quý nhau nhiều hơn. Một người chồng tốt nên hiểu Tết ngoài kia vui mấy đẹp mấy cũng không đáng giá bằng trong lòng vợ có Tết. Tết thật sự với vợ là khi có chồng cạnh bên. Điều mọi người vợ cần khi năm hết Tết đến chỉ là sự yêu thương và quan tâm của chồng, không chỉ có tiền, không phải là thờ ơ lạnh nhạt. Chồng có thể bận rộn nhưng đừng quên vợ cần mình hơn những ngày thường. Một người chồng tốt nên hiểu Tết ngoài kia vui mấy đẹp mấy cũng không đáng giá bằng trong lòng vợ có Tết - Ảnh minh họa: Internet Trong lòng vợ có Tết là khi chồng hiểu vợ cũng có những nỗi niềm được thấu. Chồng có gia đình để đoàn viên, để sum vầy, thì vợ cũng nhớ quê nhớ nhà. Hai con người chính là hai gia đình khác nhau, đừng tách riêng, cũng đừng phân biệt. Vì tình yêu cha mẹ, quê hương thì ai cũng như ai. Khi chồng tôn trọng tình yêu của vợ thì vợ cũng sẽ tôn trọng yêu thương của chồng. Đó là thấu hiểu, là niềm vui lớn nhất dành cho nhau mỗi đầu năm. Bởi mới nói, đàn ông hãy thương vợ hơn khi Tết đến xuân về. Trong lòng người phụ nữ các anh có Tết thì hạnh phúc trong nhà mới nở hoa. Đừng để cô ấy đứng sau hết những vui vẻ tiệc tùng của riêng anh mà chẳng hay điều gì. Mỗi người vợ đều đáng được yêu thương hơn mỗi ngày, và đặc biệt là khi Tết đến, đàn ông nhé!

Vợ chồng phút chốc xem nhau như kẻ thù chỉ vì vô tình nói những câu này Giữa vợ chồng luôn có những ranh giới nhất định không thể chạm vào, dù chỉ là một lời nói. Vì rất có thể ngay vài giây sau đó, cả hai sẽ xem nhau như kẻ thù.

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