Giải mã ý nghĩa hành động hôn má bạn gái của các chàng

Nụ hôn là cách biểu đạt và ẩn chứa những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Có nhiều kiểu hôn khác nhau tương ứng với nhiều điều ẩn giấu từ người ấy.

Nụ hôn được xem là một trong những khía cạnh lãng mạn nhất của một mối quan hệ yêu đương. Nó cũng là điều cho thấy sự hòa hợp của 2 bạn.

Nụ hôn lên tay là cử chỉ biểu thị sự tôn trọng. Trong một số trường hợp, nó cũng hể hiện sự tôn kính một người.

Hôn lên trán thể hiện rằng chàng trai đang thực sự có tình cảm nghiêm túc với người con gái đó.

Nụ hôn ở cổ thể hiện mong muốn gần gũi thân mật. Nó giống như điểm xuất phát của màn dạo đầu.

Hôn lên vai

Hôn lên vai -Ảnh: Internet

Hôn lên vai là cử chỉ cho điều chàng trai muốn khẳng định: “Em là người phụ nữ hoàn hảo”.

Hôn môi

Hôn môi là cách phổ biến để nói: “Anh yêu em”.

Nụ hôn Eskimo

Nụ hôn Eskimo -Ảnh: Internet

Đây là nụ hôn khi cọ xát mũi với bạn tình của mình nhằm nói lên tình cảm đặc biệt với người đó. Nụ hôn kiểu này khá dễ thương.

Hôn lên tai

Nụ hôn này thể hiện chàng trai này là người khá lãng mạn. Chàng thường sẽ hôn lên tai với mục đích là muốn làm cho bạn tình sung sướng, đê mê.

2. Hôn má bạn gái có ý nghĩa gì?

Giải mã ngôn ngữ cơ thể của một chàng trai cũng là cách để bạn gái có thể nhận ra anh chàng đang thực sự có tình ý với bạn hay chỉ là kẻ thích khua môi múa mép.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng sẽ kể chuyện vui và để ý nhiều đến thái độ của bạn -Ảnh: Internet

Trong buổi hẹn hò, mỗi khi chàng nói gì vui, hài hước sẽ lập tức liếc nhìn bạn xem phản ứng của bạn ra sao. Điều này cũng giống như chàng muốn biêt bạn có ủng hộ, tán thành. Khi thấy bạn vui cười, chàng sẽ thường xuyên sưu tập các mẩu chuyện kể vui để kể cho bạn nghe hơn... Đây là dấu hiệu cho thấy chàng thực sự quan tâm đến bạn.

Nụ hôn lên má để lại nhiều ấn tượng cho buổi hẹn hò đầu tiên -Ảnh: Internet

Nụ hôn lên má là nụ hôn để lại nhiều ấn tượng cho buổi hẹn hò đầu tiên. Nó cho thấy hình ảnh bạn trong mắt chàng rất đáng yêu và chàng đang rất có thiện cảm với bạn, thích được ở bên cạnh bạn.

Hôn lên má cũng là chàng đang biểu lộ tình cảm một cách nhẹ nhàng và muốn bạn cảm nhận được rằng “anh thực sự thích em”.

Điều này cho thấy mức độ thân thiết của mối quan hệ này đã được nâng từ tình bạn sang sự quan tâm lãng mạn.

Cách chàng trai hôn má như thế nào?

Chàng sẽ bắt đầu bằng cách đặt tay lên quanh cổ hoặc lên vai. Kiểu âu yếm này sẽ tăng thêm ý nghĩa của nụ hôn. Tiếp đó, chàng trai sẽ nhẹ nhàng lướt môi nhẹ lên má cô gái.

Hôn lên má cũng là chàng đang biểu lộ rằng “anh thực sự thích em” -Ảnh: Internet

Cũng như con gái, các chàng trai cũng có nhiều cử chỉ đầy ẩn ý. Tuy đơn giản nhưng cử chỉ hôn má bạn gái lại mang rất nhiều những thông điệp. Bây giờ bạn đã biết ý nghĩa cử chỉ hôn má bạn gái của các chàng rồi đấy nhé. Hãy chú ý đến những dấu hiệu ẩn giấu đằng sau nụ hôn để hiểu hơn suy nghĩ của chàng và yêu nhau nhiều hơn nhé các nàng!