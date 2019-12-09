Đừng vội lấy chồng, sinh con, phụ nữ phải trải qua con số 5 này rồi kết hôn cũng chưa muộn!

Phụ nữ khi còn độc thân, đừng ép buộc mình sống quá kham khổ. Bạn đi làm, tự kiếm tiền được thì hãy biết nuông chiều bản thân một chút. Đặc biệt, chị em nên trải qua những con số 5 này rồi hãy nghĩ đến chuyện lấy chồng.

Khi còn trẻ hãy thử uống say một lần rồi trút hết nỗi buồn trong lòng. Sau đó hãy mạnh dạn tỏ tình với người mình thích. Dù có bị từ chối hay chấp nhận, bạn cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Tuổi trẻ ngắn ngủi, đừng chỉ biết cắm đầu kiếm tiền.

Trước khi phụ nữ lấy chồng , hãy trải qua 5 loại cảm giác: lâng lâng khi uống say, hồi hộp khi tỏ tình với ai đó, cảm động khi nhận được món quà bất ngờ, lo lắng khi đứng trước thử thách, hồi hộp khi đợi chờ một điều gì đó.

5 thứ hãy một lần “đá văng”

Người đàn ông phản bội, đống thức ăn hỏng, đống bát dơ chưa rửa, đống quần áo dơ chưa giặt, đám bạn bè chơi xấu, đây là 5 thứ đàn bà khôn ngoan nên “đá văng” ít nhất một lần trong cuộc đời.

Phụ nữ lấy chồng cần biết cách buông bỏ những điều làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tệ bạc với mình, đừng bao giờ níu giữ, hãy từ bỏ để tìm hạnh phúc mới. Thức ăn đã hỏng, đừng tiếc tiền mà cố ăn cho bằng hết. Đừng vì chút tiền nhỏ mà phải bỏ ra cả đống tiền để chữa bệnh.

Muốn hạnh phúc, hãy buông bỏ gã đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mệt quá, hãy quăng đống đồ dơ sang một bên hoặc mang ra tiệm giặt ủi. Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, đừng ép bản thân phải làm cho xong. Còn những mối quan hệ không tốt với mình, đừng giữ lại làm gì. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là kết được bạn tốt, tìm được tri kỷ thật sự.

5 loại giấc mơ phải ít nhất một lần mơ đến

Mơ làm bà hoàng, mơ đi du lịch, mơ tìm thấy chàng bạch mã hoàng tử, mơ có cuộc sống giàu sang, mơ từ bỏ công việc nhàm chán. Có câu “không ai đánh thuế giấc mơ, vì vậy cứ mơ đi”.

Hãy biết ước mơ và nỗ lực hết mình để thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đừng chỉ biết nằm mơ mộng. Hãy cố gắng, chăm chỉ mỗi ngày để biến ước mơ thành hiện thực. Có thể ước mơ cao vời quá không thể thực hiện được nhưng ít nhất bản thân bạn cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.