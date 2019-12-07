Dưới đây là những điều mẹ đơn thân tuyệt đối đừng đánh mất, bởi đó là động lực, là nguồn sống giúp bạn vượt qua những tháng năm chông gai sau này.

Hãy nhớ một điều rằng giờ bạn đã ở một cương vị khác, còn có con cái. Vì vậy đừng buông xuôi mọi chuyện dễ dàng. Hãy mạnh mẽ và kiên cường để con có chỗ dựa vững chắc, được trưởng thành trong hạnh phúc, bình yên.

Dù đau buồn vì bị phản bội, bạn cũng phải làm việc chăm chỉ, giữ cho bằng được công việc của mình. Đừng vì ai mà từ bỏ công việc yêu thích hoặc từ bỏ việc kiếm tiền. Hôm nay có đau khổ, khóc cạn hết nước mắt, ngày mai, bạn cũng phải thật mạnh mẽ vượt qua.

Sau những tháng năm vì người khác mà nhọc lòng, từ nay đừng đánh mất thêm bất cứ thứ gì nữa. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để có được cuộc sống như bản thân mong muốn mà chẳng cần dựa vào bất cứ người đàn ông nào.

Con cái

Dù người đàn ông kia có gây sức ép, giành quyền nuôi con, bạn cũng hãy chiến đấu đến cùng. Bởi con cái là nguồn động lực duy nhất của bạn, đừng vội vàng từ bỏ. Muốn có được quyền chăm sóc con, trước hết bạn phải có công việc ổn định, kiếm được tiền. Khi đó bạn mới có đủ bản lĩnh để nuôi con mình khôn lớn mà không dựa vào bất cứ ai.

Phụ nữ đừng từ bỏ con cái - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, chồng có thể không có, nhưng nhất định phải giữ được con. Vì con là do mình đứt ruột sinh ra, đánh đổi cả những tháng năm tuổi trẻ. Thế nên đừng để người khác cướp đi điều quý giá nhất cuộc đời. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn phải có con bên cạnh.

Lòng tự trọng cuối cùng

Phụ nữ đừng bỏ lòng tự trọng còn sót lại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đã muốn đi, bạn đừng níu kéo làm gì. Người đã không muốn chịu trách nhiệm, bạn cũng đừng bắt ép. Kẻ không có nhân phẩm, bạn có giữ lại cũng bằng không. Thà chấp nhận làm mẹ đơn thân chứ đừng trút bỏ lòng tự trọng cuối cùng của mình để níu kéo, van xin người ta phải có trách nhiệm với mình.