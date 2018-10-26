Đừng để tâm lời thiên hạ, đời đàn bà chỉ nên dốc sức làm hài lòng 3 người này

Phụ nữ yêu 26/10/2018 05:30

Trên đời này, người bạn phải làm hài lòng không phải là cô đồng nghiệp khó tính, ông hàng xóm hay tò mò, hay bất kì ai dưng lạ ngoài kia đang để ý cuộc đời bạn, mà là 3 người này...

Thứ nhất, là bản thân mình

Người duy nhất và đặc biệt nhất trên đời này là bản thân bạn. Không phải là khác mà người bạn phải yêu thương và làm hài lòng đầu tiên phải là bản thân bạn. Nếu là niềm vui, đừng quên nghĩ đến mình, nếu là nỗi buồn đừng quên bảo vệ mình. Nếu thương ai, đừng quên thương mình. Nếu hy sy vì ai, cũng hãy nhớ chừa bản thân để quý trọng. Thật ra, mọi người, mọi chuyện bạn gặp trên đời này đều là để bạn hạnh phúc hơn, nếu bạn biết cách lựa chọn. Và chung quy mục đích cuối cùng của cuộc đời bạn chính là hạnh phúc của bản thân. 

Đừng để tâm lời thiên hạ, đời đàn bà chỉ nên dốc sức làm hài lòng 3 người này - Ảnh 1
Và chung quy mục đích cuối cùng của cuộc đời bạn chính là hạnh phúc của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, thay vì sống vì ai, cố làm hài lòng ai, hãy nghĩ đến mình đầu tiên. Liệu bạn đã thấy hạnh phúc vui vẻ chưa, đã thỏa mãn hài lòng chưa, đã đủ đầy trọn vẹn chưa. Nghĩ đến mình trước đi, rồi hãy tới người khác. Vì với phụ nữ, không hẳn là bạn ích kỷ, nhưng nếu bạn không biết quý trọng mình thì sẽ không ai để tâm đến bạn đâu.

Thứ hai, là cha mẹ

Bạn làm cha mẹ hài lòng là vì họ đã sinh ra bạn, là người duy nhất yêu thương bạn vô điều kiện. Bạn khiến họ vui, họ hạnh phúc không chỉ vì để trả ơn sinh thành, mà còn vì tình yêu bạn dành cho họ. Hãy nhớ, dù bạn độc thân, hay đã lấy chồng sinh con, thì trên đời này cũng chỉ có duy nhất 2 người không bao giờ bỏ rơi bạn. Ngay cả khi cả thế gian quay lưng lại với bạn, họ vẫn sẽ đợi bạn về, một mực nắm tay bạn lôi bạn về nhà. Chỉ có thể là cha mẹ bạn thôi.

Vì vậy, đừng tiếc cho cha mẹ bạn niềm vui và hạnh phúc. Mỗi ngày đừng lấy bận rộn làm lý do để quên họ. Vì bạn sẽ không thể biết họ liệu có đợi được đến khi bạn rảnh rỗi thật sự hay không.

Đừng để tâm lời thiên hạ, đời đàn bà chỉ nên dốc sức làm hài lòng 3 người này - Ảnh 2
Hãy nhớ, dù bạn độc thân, hay đã lấy chồng sinh con, thì trên đời này cũng chỉ có duy nhất 2 người không bao giờ bỏ rơi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, làm hài lòng cha mẹ không có nghĩa là bạn bỏ quên chính mình. Sẽ không điều gì là sai trái nếu bạn chỉ đang sống cuộc đời bạn muốn và cha mẹ lại không hiểu điều đó. Vì hãy tin đi, chắc chắn rồi có ngày họ sẽ hiểu. Vì cha mẹ luôn là người mong bạn hạnh phúc nhất, chỉ là hãy đợi họ hiểu bạn hơn.

Thứ ba, là người chân thành yêu thương mình

Người thứ ba này hãy tìm và chọn thật kỹ, vì bạn sẽ có vài lần chọn sai. Một tình yêu thật sự, một người chân thành vì mình không dễ tìm thấy. Họ có thể vẫn đang ở đâu đó đợi bạn, chờ bạn đi qua hết những duyên nợ không thành. Họ cũng có thể đã đang gần bạn, chờ bạn nhận ra nay mai. Hay họ bây giờ đã ngay cạnh bạn, mỗi ngày đều cùng bạn sống ý nghĩa.

Đừng để tâm lời thiên hạ, đời đàn bà chỉ nên dốc sức làm hài lòng 3 người này - Ảnh 3
 Một tình yêu thật sự, một người chân thành vì mình không dễ tìm thấy - Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là người thứ 3 trong đời bạn nên làm hài lòng. Chính là cho họ yêu thương, tin tưởng và kiên nhẫn vì bạn. Vì để tìm một người chân thành ở lại bên bạn thật không dễ. Những tổn thương bạn từng chịu vì gặp sai người, những đợi chờ suốt thời gian người ấy chưa đến, vốn đã khó khăn hơn bạn nghĩ. Vậy thì khi người ấy đến, khi người ấy kiên nhẫn yêu thương bạn, họ đã xứng đáng với một tình yêu từ bạn rồi.

Nếu đã có thể nắm tay người đàn ông sau cùng của mình, nhớ hãy giữ thật chặt. Vì biết đâu chừng lỡ vụt mất, bạn sẽ tốn cả phần đời còn lại để hối tiếc...

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