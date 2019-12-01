Đừng chạy theo đàn ông, đàn bà muốn an yên và hạnh phúc chỉ nên theo đuổi những thứ này

Đàn bà sẽ không bao giờ đánh cược cuộc đời, tuổi trẻ của mình để chạy theo những thứ phù phiếm, không chắc chắn, phụ nữ thông minh là phải biết theo đuổi 3 thứ này.

Khi có tiền trong túi đàn bà sẽ có tiếng nói trong gia đình, được chồng tôn trọng và được tự quyết những điều mà mình muốn. Đàn bà kiếm ra tiền không sống phụ thuộc vào đàn ông thì sẽ không bao giờ bất hạnh.

Đàn bà thông minh thừa biết điều làm mình mỉm cười và hạnh phúc thực sự đó chính là khi đứng trước gương, thấy mình xinh đẹp và tràn đầy sức sống chứ không phải do tình yêu của bất kỳ người đàn ông nào cả. Đàn ông có cũng được mà không có cũng không sao cả. Đàn bà chỉ cần kiếm tiền rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy.

Đàn bà chỉ cần kiếm tiền, thật nhiều tiền thì rồi dần dần mọi chuyện đâu sẽ vào đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tiền không giống như đàn ông, nó sẽ chẳng bao giờ phản bội lại đàn bà cả. Bởi thế nên, đàn bà hãy nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ, nuôi dạy con cái và trên hết là chiều chuộng chính bản thân mình.

2. Ước mơ

Một cuộc sống không có ước mơ chẳng khác gì sống tạm bợ. Phụ nữ dại ở chỗ nghĩ rằng bản thân đã lấy chồng sinh con rồi thì chẳng cần theo đuổi ước mơ, đam mê làm gì nữa cả. Chỉ cần sống vì chồng vì con rồi sau này có thời gian sẽ tiếp tục theo đuổi mơ ước của mình cũng không muộn. Nhưng phụ nữ chỉ dần tệ hơn khi đánh mất chính mình.

Phụ nữ thông minh phải hiểu rằng chính việc sống mà không theo đuổi những khát vọng mà mình muốn thì càng khiến bản thân suy nghĩ tiêu cực, cuộc sống mất đi ý nghĩa thực sự. Khi còn trẻ từ bỏ ước mơ để ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con thì sau này phụ nữ sẽ hối hận vì đã khiến bản thân trở thành kẻ vô dụng trong mắt chồng và mọi người xung quanh.

Phụ nữ dại ở chỗ nghĩ rằng bản thân đã lấy chồng sinh con rồi thì chẳng cần theo đuổi ước mơ, đam mê làm gì nữa cả - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống này cơ hội không bao giờ đến hai lần, nó cũng như thanh xuân vậy. Đã bỏ lỡ rồi thì chắc chắn khó mà nắm bắt lại lần hai. Vậy nên dù kết hôn, phụ nữ nhất định phải sống cho bản thân nhiều hơn để sau này không bao giờ phải tiếc nuối.

3. Nhan sắc

Phụ nữ xinh đẹp chính là người vừa có tri thức vừa có ngoại hình bắt mắt. Thế nên dù cho bản thân có giỏi giang đến đâu thì phụ nữ nhất định cũng phải chăm chút đến ngoại hình của mình. Đừng hà tiện khi bỏ tiền mua son phấn, váy vóc, giày dép để làm đẹp cho bản thân.

Phụ nữ thông minh sẽ hiểu đã là phái đẹp, ngoài tâm hồn, nhân phẩm thì ngoại hình chính là thứ gây được sự chú ý đối với đàn ông.

Nhan sắc chính là thứ quý giá nhất với người đàn bà, càng xấu càng phải biết phấn đấu làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng yêu bằng mắt, chẳng có người chồng nào muốn vợ mình lúc nào cũng luộm thuộm, lôi thôi, đầu xù tóc rối cả.

Đàn bà đã lấy chồng rồi càng phải làm đẹp cho bản thân, đừng ngụy biện rằng mình lấy chồng sinh con rồi không cần làm đẹp. Cứ giữ tư tưởng đó thì có ngày chồng chán chê bỏ đi ngoại tình sớm.

Nhan sắc chính là thứ quý giá nhất với người đàn bà, càng xấu càng phải biết phấn đấu làm đẹp. Hãy có trách nhiệm với bản thân mình, đừng bỏ bê cân nặng, nhan sắc chỉ vì lý do đã có chồng sinh con, vì bận rộn công việc...

Phải nhớ, đã là đàn bà thì phải đẹp, đàn bà không đẹp, không biết yêu thương bản thân mình thì đừng mong có được hạnh phúc thật sự.