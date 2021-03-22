Dù trời có sập, phụ nữ nhất quyết không được nói 3 câu này khi cãi nhau với chồng kẻo ‘tan đàn xẻ nghé’

Phụ nữ yêu 22/03/2021 22:00

Là người phụ nữ thông minh tuyệt đối không được mở miệng nói ra 3 câu này khi mâu thuẫn với chồng. Câu cuối cùng thường gặp nhất, cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tan vỡ của các cặp vợ chồng.

“Tùy anh”

Trong các cuộc mâu thuẫn vợ chồng, khi đã chán ngấy việc phải tranh luận, nhiều phụ nữ thường có thái độ bất cần, kèm theo đó là câu nói “Tùy anh”, “Muốn làm gì thì làm”… Nhiều phụ nữ cho rằng làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng ngược lại, điều này càng làm cho mâu thuẫn lớn hơn.

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 Khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, phụ nữ nhất định không được thể hiện sự bất lực, buông xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạn sẽ cảm thấy thật sự khó chịu khi phải nghe lời này. Anh ấy sẽ cảm giác bạn không còn tôn trọng và muốn lắng nghe nữa. Nguy hiểm hơn, chính lời nói này của bạn sẽ khiến cho mối quan hệ với chồng ngày càng xa cách. Nếu là người phụ nữ thông minh thì nhất định không được nói câu này với chồng khi xảy ra mâu thuẫn.

“Biết thế đã không cưới”

Một trong những câu nói mà các chị em thường sử dụng khi cãi nhau với chồng chính là “Biết thế tôi chẳng thèm cưới anh”, “Thà tôi không lấy anh còn hơn”… Tuy đối với họ, câu nói này chỉ để thỏa mãn cơn tức giận tức thời, nhưng với đàn ông, đây thực sự là một “mũi dao” đâm thẳng vào trái tim và lòng tự trọng của họ. Dù trong hoàn cảnh nào, sự tôn trọng người chồng đầu ấp tay gối của mình vẫn cần phải được đặt lên hàng đầu.

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 Dù trong hoàn cảnh nào phụ nữ cũng phải đặt sự tôn trọng đối phương lên hàng đầu -
Ảnh minh họa: Internet

“Ly hôn đi”

Khi đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân thường xuyên xảy ra cãi vã, nhiều chị em thường buông lời ly hôn. Thật sự thì họ tin rằng nếu có nói ra điều này chồng mình cũng không thể nào dám thực hiện. Đôi khi câu nói này chỉ là cách mà phụ nữ đối phó và “hù dọa” chồng.

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 Câu ly hôn nói quá nhiều sẽ khiến chồng bạn cảm thấy không còn giá trị và không tôn trọng bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hãy dừng lại ngay suy nghĩ ấy. Bởi vì, câu nói này sẽ khiến cho chồng cảm thấy bạn thật sự trẻ con và vô trách nhiệm, chỉ vì một vài mâu thuẫn mà đã đòi ly hôn. Hơn nữa, lâu dần, lời nói của bạn cũng sẽ không còn giá trị khi mà lúc nào bạn cũng đem nó ra để thể hiện sự bất lực trong hôn nhân của mình. Nếu chưa suy nghĩ thấu đáo, phụ nữ nhất định không được nói ra câu ly hôn dù có mâu thuẫn nhiều như thế nào.

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