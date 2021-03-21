Top 3 con giáp tài vận khởi sắc, công việc phất lên như diều gặp gió trong 7 ngày cuối tháng 3/2021

Tâm linh - Tử vi 21/03/2021 19:45

Đúng 7 ngày cuối cùng của tháng 3/2021, những con giáp dưới đây được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ lọt túi vàng của Thần Tài, tiền của ập đến chất đầy két sắt.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của Mão trong tháng 3 này có thể nói là khá thuận lợi. Nhưng phải đến gần cuối tháng, trong 7 ngày cuối cùng thì con giáp này mới thực sự phát tài đổi vận, chỉ một đêm ngủ dậy đã trở thành đại gia. Tử vi hàng ngày cho biết, thời điểm này, Mão được xướng tên trong sổ vàng của Thần Tài, công việc nhờ đó hanh thông, đôi khi làm chơi lại ăn thật, thậm chí trúng lớn còn hơn cả độc đắc. Để có được điều này, đòi hỏi Mão phải hết sức tỉnh táo và lựa chọn thời cơ đúng lúc.

tu vi hang ngay 1
 Vận may sẽ liên tục ập đến với Mão, giúp con giáp này thu về một khoản tiền rất lớn chỉ trong 7 ngày cuối tháng 3/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuy giàu có là vậy, nhưng với Mão, tiền bạc chỉ như vật ngoài thân, con giáp này cố gắng kiếm tiền nhiều để mang lại cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình. Điều quan trọng nhất với Mão chính là tình cảm gia đình, con giáp này luôn quan tâm vun vén hạnh phúc nên cuộc sống lúc nào cũng viên mãn.

Tuổi Hợi

7 ngày cuối cùng của tháng 3/2021, Hợi may mắn lọt top những con giáp được Thần Tài xuất hiện dẫn lối cho làm ăn trúng lớn. Tiền bạc của Hợi trong khoảng thời gian này tăng lên đột biến nên con giáp này không có quá nhiều mối bận tâm về chuyện tài chính. Tuy nhiên, có một vấn đề mà Hợi không để ý đến đó chính là cách chi tiêu của bản thân. Nếu cứ mải mê tiêu xài phung phí vì có quá nhiều tiền mà không nghĩ đến cách để làm giàu thêm từ số tiền đang có thì đến một ngày Hợi cũng sẽ trở về tay không, rất khó có cơ hội gầy dựng lại tài sản.

tu vi hang ngay 2
 Dù nhiều tiền đến đâu nhưng nếu không làm mà chỉ có ăn thì sớm muộn gì Hợi cũng trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Tử vi hàng ngày đã chỉ rõ, Tí cùng với hai con giáp trên sẽ được hưởng trọn phúc lộc của nhà trời, tiền của cứ ào ào vào như nước. Trong 7 ngày cuối tháng, Tí sẽ lần lượt gặp những cơ hội lớn để đổi đời. Con giáp này khá tham vọng và lại biết cách tiến thân nên công danh sự nghiệp sẽ lên vùn vụt không kiểm soát.

tu vi hang ngay 3
 Trong 7 ngày cuối tháng này, Tí sẽ liên tục đối diện với nhiều cơ may, nếu biết nắm bắt đúng lúc chắc chắn sẽ phát tài đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tí đa phần là người giàu cảm xúc, trong cuộc sống hàng ngày hay công việc, họ cũng dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Điều này khiến Tí cần phải xem xét lại để không ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ của mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top 3 con giáp vận khí xung thiên, tài lộc rủng rỉnh, nằm duỗi cũng có mà ăn trong vòng nửa năm tới

Top 3 con giáp vận khí xung thiên, tài lộc rủng rỉnh, nằm duỗi cũng có mà ăn trong vòng nửa năm tới

Theo như dự đoán của tử vi 12 con giáp, trong nửa năm tới đây, 3 con giáp có tên sau sẽ gặp vận may lớn, tài lộc ngút trời, cuộc sống viên mãn, giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi 2021

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ