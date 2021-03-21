Top 3 con giáp tài vận khởi sắc, công việc phất lên như diều gặp gió trong 7 ngày cuối tháng 3/2021

Vận trình tài lộc của Mão trong tháng 3 này có thể nói là khá thuận lợi. Nhưng phải đến gần cuối tháng, trong 7 ngày cuối cùng thì con giáp này mới thực sự phát tài đổi vận, chỉ một đêm ngủ dậy đã trở thành đại gia. Tử vi hàng ngày cho biết, thời điểm này, Mão được xướng tên trong sổ vàng của Thần Tài, công việc nhờ đó hanh thông, đôi khi làm chơi lại ăn thật, thậm chí trúng lớn còn hơn cả độc đắc. Để có được điều này, đòi hỏi Mão phải hết sức tỉnh táo và lựa chọn thời cơ đúng lúc.

Tuy giàu có là vậy, nhưng với Mão, tiền bạc chỉ như vật ngoài thân, con giáp này cố gắng kiếm tiền nhiều để mang lại cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình. Điều quan trọng nhất với Mão chính là tình cảm gia đình, con giáp này luôn quan tâm vun vén hạnh phúc nên cuộc sống lúc nào cũng viên mãn.

7 ngày cuối cùng của tháng 3/2021, Hợi may mắn lọt top những con giáp được Thần Tài xuất hiện dẫn lối cho làm ăn trúng lớn. Tiền bạc của Hợi trong khoảng thời gian này tăng lên đột biến nên con giáp này không có quá nhiều mối bận tâm về chuyện tài chính. Tuy nhiên, có một vấn đề mà Hợi không để ý đến đó chính là cách chi tiêu của bản thân. Nếu cứ mải mê tiêu xài phung phí vì có quá nhiều tiền mà không nghĩ đến cách để làm giàu thêm từ số tiền đang có thì đến một ngày Hợi cũng sẽ trở về tay không, rất khó có cơ hội gầy dựng lại tài sản.

Dù nhiều tiền đến đâu nhưng nếu không làm mà chỉ có ăn thì sớm muộn gì Hợi cũng trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Tử vi hàng ngày đã chỉ rõ, Tí cùng với hai con giáp trên sẽ được hưởng trọn phúc lộc của nhà trời, tiền của cứ ào ào vào như nước. Trong 7 ngày cuối tháng, Tí sẽ lần lượt gặp những cơ hội lớn để đổi đời. Con giáp này khá tham vọng và lại biết cách tiến thân nên công danh sự nghiệp sẽ lên vùn vụt không kiểm soát.

Trong 7 ngày cuối tháng này, Tí sẽ liên tục đối diện với nhiều cơ may, nếu biết nắm bắt đúng lúc chắc chắn sẽ phát tài đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tí đa phần là người giàu cảm xúc, trong cuộc sống hàng ngày hay công việc, họ cũng dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Điều này khiến Tí cần phải xem xét lại để không ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ của mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.