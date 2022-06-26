Dù là yêu nhiều hay ít, đậm sâu hay hời hợt, phụ nữ cũng phải học 8 cách yêu để không bị tổn thương, để sống hạnh phúc

Khi bạn là một người phụ nữ hãy sống để chọn đàn ông, đừng để họ chọn bạn. Vì thế, nhất định phải xinh đẹp mỗi ngày. Đàn bà đẹp sẽ có quà, đàn bà xấu sẽ không được ưu tiên. Đây chính là thực tế phũ phàng nhưng chân thật nhất.

Bạn thường nghe đàn ông nói rằng họ yêu một tâm hồn đẹp, nhưng là của một người đàn bà đẹp. Phụ nữ dù có một tâm hồn rực rỡ thế nào mà chỉ khoác lên người dáng vẻ luộm thuộm, không được chăm sóc thì cũng không thể khiến đàn ông yêu thương.

Đàn ông ai cũng nói chẳng quan trọng chuyện trinh tiết, họ sẵn sàng bao dung. Nhưng thực tế là trong lòng đàn ông đều có cảm giác sở hữu cực kì lớn, họ luôn muốn là người đàn ông duy nhất trong đời bạn. Đến một lúc, khi họ say, ghen hay đánh mất bình tĩnh, họ sẽ xem đó là lỗi của bạn. Và bạn phải chấp nhận điều đó ngay cả khi không phải là lỗi của bạn.

Phụ nữ không khó để làm đẹp . Nếu bạn chưa có tiền, hãy chăm chút mình gọn gàng, giữ gìn da dẻ, vóc dáng. Nếu có tiền thì nhất định phải đầu tư vào nhan sắc, cải thiện dung mạo.

Đàn ông là những tay câu cá tài tình, họ thích tự bắt hơn là đi mua. Con cá ở siêu thị dù có béo bở hấp dẫn thế nào cũng chỉ là con cá mua được. Đàn ông càng đầu tư tình cảm và thời gian thì bạn càng hiểu rằng thứ họ muốn không chỉ là bạn, mà là cảm giác chinh phục. Người đàn bà khôn ngoan thì phải giữ mình “đặc biệt”, đừng để mình trở nên “phổ biến” cứ bước ra đường là đàn ông có thể có.

Yêu

Lời hứa của đàn ông, phụ nữ tin cũng được nhưng mà sau đó hãy quên nó đi. Theo sinh học, những hormone hạnh phúc trong cơ thể tăng cao, tạo cảm giác nhớ nhung khó quên khi yêu. Nhưng sau đó những hormone này cũng sẽ giảm đi và dần không còn từ 1 đến 2 năm sau đó. Sau đó, trong cơ thể chúng ta sẽ có loại hormone gắn kết và tình nghĩa, chúng ta sống bên nhau bằng cách chấp nhận thực tế như thế.

Vì thế, một người đàn bà thông minh thì không tin vào tình yêu trường tồn bất diệt. Sẽ là ngu ngốc nếu chỉ cho mình 1% hy vọng cho thứ kỳ tích hiếm hoi xuất hiện. Và một khi tình yêu đã kết thúc chỉ có ba lựa chọn: vứt bỏ, chấp nhận hay “tái chế” để “sử dụng”, đừng mong nó sẽ biến hóa trở lại dáng vẻ ban đầu, hoặc hấp dẫn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đau

Vết thương nào cũng có thể dùng thời gian để chữa lành, nhưng thời gian có lâu đến mấy cũng không thể cho vết thương một dáng hình đẹp đẽ hay biến mất hoàn toàn.

Đã là phụ nữ thì bạn phải hiểu tình yêu, sự hy sinh vô bờ bến chỉ khiến đàn ông học được cách coi thường. Bạn sẽ không có quyền đòi hỏi được biết ơn, trân trọng nếu đối phương còn không hiểu được sự hy sinh của bạn. Đừng mơ mộng nữa, hy sinh bản thân, nhận khổ đau để bạn đời được hạnh phúc sao?

Nếu có lúc bạn phải ích kỷ, vì yêu bản thân mà tổn thương đàn ông thì cũng đừng cảm thấy quá tội lỗi. Nếu bạn không yêu chính mình thì đàn ông cũng sẽ thương tổn bạn. Và hãy nhớ thật kỹ, đàn ông làm người phụ nữ bên cạnh tổn thương thì anh ta luôn sai.

Phụ

Phụ nữ phụ tình hay bị tình phụ đều đau chẳng khác gì nhau, đều là tổn thương và mất mát.

Vì thế, không nhất thiết phải vì một người đàn ông mà làm đau một người phụ nữ khác. Phụ nữ dù là tình nhân hay là vợ đều có nỗi khổ riêng. Đến trước hoặc đến sau đều bị làm đau. Đàn ông không yêu ai hơn, họ chỉ yêu bản thân họ.

Một khi đến gặp tình nhân của chồng, hãy cho mình một bộ tóc mới, một khuôn mặt và bộ váy rực rỡ. Hãy giữ tâm thế bình thản, đừng cho đối phương thấy trong mắt mình sự tuyệt vọng, trên cơ thể mình có nếp nhăn, ngấn mỡ cùng sự mỏi mệt bất lực.

Đàn ông ấy mà, có từng ôm ta thật chặt, hôn ta thật đắm say, nói với ta lời dịu ngọt, yêu ta si mê, thì cũng có thể như thế với vô vàn người phụ nữ khác. Phụ nữ có thể yêu đậm thương sâu, nhưng đừng ngu ngốc tin rằng có thể giữ người đàn ông mình yêu cả đời. Đàn ông không thể yêu một đời, thì chỉ là một thời tình nghĩa.

Dục

Với đàn ông, một cái lạ bằng tạ cái quen. Trước bát phở nóng thơm thì kẻ ăn cơm lâu ngày không ngó ngàng tới cũng chột dạ thèm muốn. Nhưng chẳng ai thích ăn phở cả đời, đàn ông chỉ muốn có thêm mà không thích bớt.

Sự chung thủy của đàn ông, chẳng có gì có thể đảm bảo cả đời. Nếu một mai bạn bị phản bội, thì may mắn của bạn chính là chồng biết giữ mình sạch sẽ, khỏe mạnh khi vụng trộm.

Phụ nữ đừng tốn công sức điên cuồng làm đẹp, phẫu thuật thành nghiện để giữ chồng. Dù bạn có cố gắng biến tấu cơm thành cơm chiên, cơm xào, hay cháo… thì cũng là cơm. Chúng ta không thể là buffet đầy món lạ mà đàn ông cứ chọn tới chọn lui.

Rỗng

Việc đáng sợ nhất chính là sống cả đời với một người đàn ông mỗi lúc một xa, mỗi ngày càng đổi thay.

Đừng sống chịu đựng với trái tim đã mục ruỗng. Đừng chỉ lo cơm nước, con cái, lâu lâu nhận sự thương hại ít ỏi từ chồng. Còn bản thân thì cứ già đi, nóng tính, lo âu và tràn trề cảm giác bất an. Đừng cho rằng sự hy sinh cao thượng của mình là đáng tự hào. Vì có ai thật sự cần, có ai thật sự biết ơn? Khi đối phương đã không cần tình yêu của mình thì mình phải yêu chính mình. Dù là con cái, một chữ ký trên tờ đơn ly hôn cũng đã là gì?

Phụ nữ dù là người mẹ vĩ đại, người phụ nữ lấy chồng với khuôn khổ công dung ngôn hạnh cả đời, thì chẳng phải cũng chỉ được sống một lần? Chúng ta không sinh ra chỉ để hy sinh và chịu đựng vì người khác.

Buông

Chẳng có thứ gì là không buông được, chỉ có bản thân ta tiếc nuối mà không dám buông.

Đàn ông rời đi khi có người khác, đàn bà kết thúc khi hết yêu. Một khi đã muốn buông, có lý do nào mà không hợp lý? Đừng nghĩ họ hứa thật nhiều mà tin rằng họ sẽ không quên. Gương đã vỡ, nước đã tràn, hàn thế nào, gom thế nào cũng không thể. Đừng để tay bị thương, đừng để lòng ướt dột, đừng khiến mình trở nên đáng thương và thảm hại. Tình yêu có thể mất đi, nhưng tự trọng là thứ cuối cùng khiến ta cao hơn người khác. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu chính là quên đi.

Phụ nữ muốn sống hạnh phúc thì phải biết lượng sức mình, vừa tay thì siết nắm, hết sức thì bỏ buông.