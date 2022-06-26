Đàn ông thích một người phụ nữ nhưng vẫn còn ngại nói ra, chưa biết bày tỏ thế nào, họ thường vô thức đặt tay vào “chỗ hiểm” này

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự là biểu hiện của đàn ông khi có cảm tình, muốn thu hút một người phụ nữ.

Khi một người đàn ông thích ai đó nhưng chưa thể thổ lộ, hoặc không biết phải làm thế nào, họ thường có những tư thế chứng tỏ bản thân can đảm và mạnh mẽ. Đặc biệt, có một hành động khá đặc biệt, là họ sẽ móc ngón tay vào thắt lưng khi ở bên cạnh người phụ nữ mình thích.

Ngoài ra, đàn ông cũng có những ngôn ngữ cơ thể vô thức nếu thực sự đã thích bạn.

Đây là hành động vô thức của đàn ông khi ở cạnh người phụ nữ họ có cảm tình. Có thể là vì họ muốn nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn, bớt hồi hộp và lo âu hơn.

Nhướn lông mày

Đây là biểu hiện cơ thể bình thường nếu chúng ta thấy thích thú với một điều gì đó. Đặc biệt, nếu đàn ông thích bạn, muốn biết thêm nhiều điều về bạn, anh ấy sẽ tự nhiên mở to mắt hơn, cùng hàng lông mày nhướn cao.

Đổ mồ hôi tay

Đây là ngôn ngữ cơ thể chứng tỏ đàn ông đang cảm thấy hồi hộp khi ở bên cạnh bạn. Vì anh ấy đang có cảm tình với bạn, và nghĩ xem phải làm sao để bày tỏ, hay bạn đang cảm thấy thế nào. Vì thế, anh ấy sẽ có cảm giác lo lắng không yên và phản ứng tự nhiên của cơ thể là đổ mồ hôi.

Người nghiêng về phía bạn

Đàn ông thường không biết đây là hành động vô thức của mình khi thích một người phụ nữ. Nhất là khi ở chỗ đông người, anh ấy càng tiến gần về phía bạn hơn, để nhìn biểu hiện của bạn, nghe bạn nói, để ý những thứ xung quanh bạn. Vì anh ấy thích bạn nên sẽ để ý đến bạn nhiều như thế, càng không nhận ra hành động vô thức của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nắm chặt tay bạn

Khi đàn ông thích một người, cái nắm tay sẽ có nhiều ý nghĩa. Đó là dấu hiệu anh ấy muốn gần gũi, gắn bó và bảo vệ bạn.

Hít thở sâu

Bạn liệu có nghe anh ấy phải hít thở sâu khi ở gần bạn? Đây là vì trái tim anh ấy loạn nhịp vì bạn, luôn thấy bạn đặc biệt thu hút.

Giao tiếp bằng ánh mắt

Đàn ông khi có cảm tình với một người luôn muốn giao tiếp ánh mắt với người đó. Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi tiết lộ nhiều nhất về tình cảm. Nếu đàn ông luôn muốn nhìn sâu vào mắt bạn thì là vì anh ấy muốn biết bạn đang nghĩ và cảm thấy thế nào.

Nụ cười chân thành

Đàn ông trưởng thành thường có những nụ cười xã giao cứng nhắc. Nhưng khi ở bên người phụ nữ đàn ông yêu, họ sẽ có nụ cười thoải mái và chân thành nhất. Đặc biệt dù có cười lộ hàm răng, hiện vết nhăn ở đuôi mắt họ cũng không để ý. Nếu nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ này của đàn ông thì hãy hiểu bạn là người đặc biệt trong lòng họ.

Thay đổi giọng nói

Giọng nói của đàn ông khi thích một người sẽ đặc biệt dịu dàng, dễ nghe. Thậm chí bạn sẽ còn nghe anh ấy hạ giọng để dỗ dành, bày tỏ thái độ cưng chiều với bạn.

Tôn trọng đồ vật của bạn

Vì đàn ông thích bạn, tôn trọng bạn nên cũng tôn trọng những gì thuộc về bạn. Dù chỉ là cái áo, túi xách, đôi giày của bạn thì anh ấy cũng giữ gìn rất cẩn thận.

Những động chạm tình cờ

Nếu đàn ông có những động chạm tình cờ với bạn thì có nghĩa là anh ấy muốn gần gũi, bày tỏ cảm giác hứng thú với bạn.

Không dùng điện thoại khi nói chuyện với bạn

Khi đàn ông thích một người, họ sẽ cực kì tập trung vào người đó, không còn tâm trí cho những chuyện khác. Vì thế, anh ấy sẽ không dùng điện thoại khi đang nói chuyện với bạn, không muốn bạn đợi chờ.