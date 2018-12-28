Dù là đàn ông hay đàn bà, đã là của lạ thì ai lại không ham nhưng quan trọng là…

Đã là vợ chồng, trước khi nghĩ mình cần một điều gì đó mới mẻ cho riêng bản thân, hãy nghĩ có phải cứ điều gì cũ rồi cũng phải thay mới? Hay là những giá trị mình đang có vẫn nguyên như thế, chỉ là đôi mắt mình theo tháng năm đã chẳng còn thấy nó mới lạ như trước? Mới hay lạ, suy cho cùng cũng là phải đặt cái nhìn, cái tâm của mình vào để thấy để cảm nhận.

Đàn ông hay đàn bà, suy cho cùng thì ai mà không thích cái lạ cái mới. Như kiểu nếu ăn hoài một món bao năm tháng thì cũng có ngày chẳng thấy ngon miệng. Hay một chiếc áo mặc mãi cũng sẽ thấy không còn thích thú như thuở mới ướm vào người. Nhưng khác nhau là ai nhìn ra được điều gì mới lạ cũng sẽ có lúc cũ đi, hay những điều mình đang có đã cũ cũng từng rất mới lạ. Cũ hay mới chỉ là thời điểm, là cảm giác nhất thời, quan trọng là cái tâm của từng người. Không hẳn là đàn ông trên đời này ai cũng ham mê mới mẻ, phụ bạc vợ con. Cũng không thể ca ngợi sự thủy chung một lòng chỉ đến từ đàn bà. Vì dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng có những ham muốn ban sơ như nhau, cũng đều thích cái mới hay cái đẹp. Cái tâm chính là ở việc biết dừng lại đúng lúc, biết nhìn ra đâu là điều thuộc về mình, đâu là thứ chỉ là phút chốc hào nhoáng cho đẹp mắt.

Đàn ông hay đàn bà, suy cho cùng thì ai mà không thích cái lạ cái mới - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chẳng tránh được phút yếu lòng thì đừng cho mình cơ hội sa đà vụng trộm. Phụ nữ có lúc cô đơn mỏi mệt, cũng đừng nghĩ ngoại tình là nơi thoát thân duy nhất. Nếu tạo hóa an bài ngoại tình là để mua vui hay chữa lành, thì hôn nhân đã không tồn tại. Cái gốc của tình người là yêu thương và bảo vệ nhau, nhất định không thể là tổn thương nhau. Đã không thể giữ cái tâm vững vàng thì chính là không có tình người ngự trị. Dù là đàn ông hay đàn bà, một khi đã không có tình người chính là không thể ổn yên một đời. Đã không thể giữ cái tâm vững vàng thì chính là không có tình người ngự trị - Ảnh minh họa: Internet Là vợ là chồng thì cái tâm chính là nền tảng cho cả một thế hệ hiện tại và tương lai. Khi chồng thủy chung với vợ, thì vợ cũng sẽ một lòng với chồng. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình vẹn toàn nghĩa tình, chắc chắn sẽ trở thành những người có tình có tâm. Nhưng một khi chồng hay vợ hủy hoại giá trị hôn nhân bằng ngoại tình thì tình người trong hôn nhân cũng không còn. Khi một đứa trẻ biết cha mẹ mình có thể tổn thương nhau, thậm chí bỏ rơi nhau, trong tiềm thức của trẻ sẽ không còn niềm tin rằng người thân là để yêu thương và nương tựa nhau. Giá trị gia đình, thậm chí là tình người ở một thế hệ trẻ khi ấy cũng sẽ mất đi.

Thật ra, đã là vợ chồng, trước khi nghĩ mình cần một điều gì đó mới mẻ cho riêng bản thân, hãy nghĩ có phải cứ điều gì cũ rồi cũng phải thay mới? Hay là những giá trị mình đang có vẫn nguyên như thế, chỉ là đôi mắt mình theo tháng năm đã chẳng còn thấy nó mới lạ như trước? Mới hay lạ, suy cho cùng cũng là phải đặt cái nhìn, cái tâm của mình vào để thấy để cảm nhận. Vốn không thể đem lên bàn cân để xem thứ mới mẻ vài ngày kia có bằng nghĩa tình vợ chồng không, vì thô kệch và phi lý lắm. Thế thì đừng để bản thân có ngày mù quáng tới mức phải lựa chọn như thế, hãy để cái tâm của mình yên vị ở những gì mình đang có trước đã. Mới hay lạ, suy cho cùng cũng là phải đặt cái nhìn, cái tâm của mình vào để thấy để cảm nhận - Ảnh minh họa: Internet Con người ở đời, càng đòi hỏi sẽ càng không thể hạnh phúc, càng tham lam càng tự chuốc bất hạnh. Chỉ tiếc là, khi tham lam rồi lại chẳng ai thấy được hạnh phúc là nằm ở những điều mình đang có. Vậy thì, trước khi trở thành kẻ tham lam, hãy biết cái tâm của mình vững vàng một chút. Lòng vững rồi thì mắt cũng chẳng thấy, cám dỗ mấy cũng sẽ như gió thoảng mây bay…

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