Dù dáng xinh, da trắng, mặt đẹp nhưng 8 mẫu phụ nữ này vẫn không được lòng đàn ông

Phụ nữ yêu 18/03/2018 05:15

Nếu như bạn đang thắc mắc rằng tại sao bản thân cũng mặt xinh, da trắng, dáng đẹp nhưng vẫn không được lòng đàn ông, vậy thì cần xem xét liệu bạn có rơi vào một trong 8 mẫu phụ nữ dưới đây không nhé!

1. Theo đuổi quá mức và bám riết lấy đàn ông

Đối với đàn ông hay phụ nữ thì việc được theo đuổi luôn mang lại cảm giác khá mới mẻ và thích thú. Đa số cánh đàn ông cũng đánh giá khá cao những người phụ nữ dám chủ động tán tỉnh và theo đuổi người mà cô ấy thích.

Thế nhưng ở đời cái gì quá cũng là không tốt. Hãy theo đuổi một cách thông minh và có điểm dừng để chàng sẽ phải là người chủ động tán tỉnh ngược lại bạn. Đừng quá chủ động một cách thái quá hoặc bám riết lấy anh ta mà đánh mất lòng tự trọng. Khi đó đàn ông sẽ thấy sợ bạn hơn là thích bạn đấy!

2. Giữ quá nhiều bí mật

Sự bí ẩn sẽ làm nên sức quyến rũ của người phụ nữ nhưng nếu luôn giữ quá nhiều bí mật trong mình lại là điều không tốt. Đôi khi phụ nữ muốn gì cũng nên thổ lộ ra bên ngoài. Một anh chàng sẽ cảm thấy khó hiểu và bế tắc khi bạn không chịu mở cánh cửa để anh ta tiến gần đến trái tim bạn hơn.

Bên cạnh đó, đàn ông lại không giỏi suy đoán được tâm tư tình cảm của phụ nữ. Vì thế đối với họ, việc bạn giữ khư khư bí mật chẳng khác nào đang tiễn họ ra khỏi cuộc đời bạn.

Dù dáng xinh, da trắng, mặt đẹp nhưng 8 mẫu phụ nữ này vẫn không được lòng đàn ông - Ảnh 1

Giữ quá nhiều bí mật khiến phụ nữ trở nên khó hiểu hơn - Ảnh: Internet

3. Sợ bị độc thân

Hãy chủ động yêu khi bạn thấy bản thân đã sẵn sàng và thấy rung động. Đừng chỉ vì sợ cô đơn, sợ ế mà đến với một ai đó. Đàn ông cũng rất nhạy cảm khi nhận ra bạn có đến với anh ấy vì tình yêu thực sự hay không.

4. Tỏ ra thờ ơ và hờ hững với tình yêu

Nhiều người phụ nữ luôn tỏ ra rằng mình không cần tình yêu, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Dần dần, bạn chẳng còn nỗ lực thúc đẩy và chăm chút cho mối quan hệ của hai người nữa. Đương nhiên, cánh đàn ông không đánh giá cao điều này và chủ động rời xa bạn trước khi bạn kịp nhận ra.

5. Sống quá độc lập

Trong cuộc sống hiện đại, một người phụ nữ độc lập luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, dù bạn có độc lập và mạnh mẽ đến mức nào thì cũng nên để đàn ông có cơ hội được chở che. Bởi bản tính đàn ông là như thế, họ muốn được là anh hùng trong mắt người phụ nữ của mình.

Dù dáng xinh, da trắng, mặt đẹp nhưng 8 mẫu phụ nữ này vẫn không được lòng đàn ông - Ảnh 2

Đàn bà sống quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông mất đi hứng thú chở che - Ảnh: Internet

6. Sống quá phụ thuộc vào đàn ông

Dù rằng bạn nên để cho đàn ông có cơ hội được chăm sóc nhưng cũng cần có giới hạn của nó. Đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc vào đàn ông và đối với kinh tế thì lại càng không. Bạn nên dành thời gian cho những nguồn vui khác trong cuộc sống và nếu lỡ như anh ta có rời bỏ bạn, bạn cũng không phải là kẻ trắng tay.

7. Câu chuyện kết hôn và con cái được lặp lại quá nhiều lần

Khi bạn có định hướng về cuộc sống tương lai và được lắng nghe từ đối phương điều tương tự thì thật là may mắn. Đừng vì thế mà cứ nói đi nói lại việc này bởi vô hình chung bạn đang tạo áp lực cho đối phương đấy!

8. Không có cuộc sống của riêng mình

Bên cạnh người đàn ông của mình, bạn cũng cần có những mối quan hệ khác, những đam mê riêng. Đừng coi anh ấy là cả thế giới của mình, khi đó anh ta sẽ cảm thấy ngột ngạt và không có không gian riêng. Bạn cần có những người bạn thân, những định hướng công việc và tập trung năng lượng của mình vào điều đó.

Có 4 dấu hiệu này thì bạn nên chấm dứt tình yêu trước khi quá muộn

Có 4 dấu hiệu này thì bạn nên chấm dứt tình yêu trước khi quá muộn

Để tránh mình đau, người đau thì bạn nên chấm dứt mối tình của mình nếu như có những dấu hiệu này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 28 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 57 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này