Dù dáng xinh, da trắng, mặt đẹp nhưng 8 mẫu phụ nữ này vẫn không được lòng đàn ông

Đối với đàn ông hay phụ nữ thì việc được theo đuổi luôn mang lại cảm giác khá mới mẻ và thích thú. Đa số cánh đàn ông cũng đánh giá khá cao những người phụ nữ dám chủ động tán tỉnh và theo đuổi người mà cô ấy thích.

Thế nhưng ở đời cái gì quá cũng là không tốt. Hãy theo đuổi một cách thông minh và có điểm dừng để chàng sẽ phải là người chủ động tán tỉnh ngược lại bạn. Đừng quá chủ động một cách thái quá hoặc bám riết lấy anh ta mà đánh mất lòng tự trọng. Khi đó đàn ông sẽ thấy sợ bạn hơn là thích bạn đấy!

Sự bí ẩn sẽ làm nên sức quyến rũ của người phụ nữ nhưng nếu luôn giữ quá nhiều bí mật trong mình lại là điều không tốt. Đôi khi phụ nữ muốn gì cũng nên thổ lộ ra bên ngoài. Một anh chàng sẽ cảm thấy khó hiểu và bế tắc khi bạn không chịu mở cánh cửa để anh ta tiến gần đến trái tim bạn hơn.

Bên cạnh đó, đàn ông lại không giỏi suy đoán được tâm tư tình cảm của phụ nữ. Vì thế đối với họ, việc bạn giữ khư khư bí mật chẳng khác nào đang tiễn họ ra khỏi cuộc đời bạn.

Giữ quá nhiều bí mật khiến phụ nữ trở nên khó hiểu hơn - Ảnh: Internet

3. Sợ bị độc thân

Hãy chủ động yêu khi bạn thấy bản thân đã sẵn sàng và thấy rung động. Đừng chỉ vì sợ cô đơn, sợ ế mà đến với một ai đó. Đàn ông cũng rất nhạy cảm khi nhận ra bạn có đến với anh ấy vì tình yêu thực sự hay không.

4. Tỏ ra thờ ơ và hờ hững với tình yêu

Nhiều người phụ nữ luôn tỏ ra rằng mình không cần tình yêu, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Dần dần, bạn chẳng còn nỗ lực thúc đẩy và chăm chút cho mối quan hệ của hai người nữa. Đương nhiên, cánh đàn ông không đánh giá cao điều này và chủ động rời xa bạn trước khi bạn kịp nhận ra.

5. Sống quá độc lập

Trong cuộc sống hiện đại, một người phụ nữ độc lập luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, dù bạn có độc lập và mạnh mẽ đến mức nào thì cũng nên để đàn ông có cơ hội được chở che. Bởi bản tính đàn ông là như thế, họ muốn được là anh hùng trong mắt người phụ nữ của mình.

Đàn bà sống quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông mất đi hứng thú chở che - Ảnh: Internet

6. Sống quá phụ thuộc vào đàn ông

Dù rằng bạn nên để cho đàn ông có cơ hội được chăm sóc nhưng cũng cần có giới hạn của nó. Đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc vào đàn ông và đối với kinh tế thì lại càng không. Bạn nên dành thời gian cho những nguồn vui khác trong cuộc sống và nếu lỡ như anh ta có rời bỏ bạn, bạn cũng không phải là kẻ trắng tay.

7. Câu chuyện kết hôn và con cái được lặp lại quá nhiều lần

Khi bạn có định hướng về cuộc sống tương lai và được lắng nghe từ đối phương điều tương tự thì thật là may mắn. Đừng vì thế mà cứ nói đi nói lại việc này bởi vô hình chung bạn đang tạo áp lực cho đối phương đấy!

8. Không có cuộc sống của riêng mình

Bên cạnh người đàn ông của mình, bạn cũng cần có những mối quan hệ khác, những đam mê riêng. Đừng coi anh ấy là cả thế giới của mình, khi đó anh ta sẽ cảm thấy ngột ngạt và không có không gian riêng. Bạn cần có những người bạn thân, những định hướng công việc và tập trung năng lượng của mình vào điều đó.