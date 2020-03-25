Điều phụ nữ cần rất đơn giản, tiếc thay đa phần đàn ông đều không làm được

Phụ nữ yêu 25/03/2020 11:14

Trên thực tế, điều phụ nữ cần là một ngôi nhà ấm êm, một người chồng đối đãi với mình bằng cả chân tâm. Đơn giản thế thôi, vậy mà có những người đàn bà đi suốt cuộc đời vẫn không tìm thấy được.

Phụ nữ bị cuốn hút bởi đàn ông đẹp trai, mê đàn ông có tiền. Thế nhưng, người họ chọn để đi đến cuối cuộc đời là người cho họ cảm giác an toàn nhất. Họ tin rằng mình sẽ được hạnh phúc, sẽ được bình yên bên cạnh người mình sẽ lấy làm chồng. Tình yêu cần quan tâm, hôn nhân cần chia sẻ. Thực tế điều phụ nữ cần trong một cuộc hôn nhân đơn giản lắm: Buồn vui có người bên cạnh, những lúc mỏi mệt nhất vẫn biết rằng mình không lẻ loi. Thế nhưng, đàn bà lấy chồng luôn khóc nhiều hơn là cười.

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Đàn bà lấy chồng luôn tin rằng mình sẽ hạnh phúc với người mình chọn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường cho rằng đàn bà khó hiểu và khó chiều. Và đôi khi, đàn ông cũng lầm tưởng về cái gọi là hạnh phúc và bình yên đối với phụ nữ. Bao nhiêu người đàn ông bước chân ra đời, luôn mạnh miệng khoe khoang và tự hào về những gì mình đã làm được cho người đàn bà của mình. Tiền bạc tiêu không thiếu, được ở trong chăn ấm nệm êm, chẳng phải cực nhọc dãi nắng dầm mưa như bao nhiêu người khác. Đàn ông đôi khi nghĩ phụ nữ dễ quỵ lụy, sẽ cung phụng đàn ông cả đời miễn là anh ta chu cấp đầy đủ tiền bạc. Thế nhưng, có những người đàn bà đầy đủ tiền bạc vẫn đành lòng dứt áo ra đi. Đàn ông có bao giờ tự hỏi vì sao?

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Chị ngoại tình với một người đàn ông thua kém chồng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có nghe một người đàn bà ngoại tình kể về câu chuyện của mình. Chồng giàu có, chị có mọi thứ trong tay mà mọi người đàn bà khác đều mơ ước. Rồi một ngày, chị bỏ chồng đi theo một gã đàn ông rất nghèo khiến ai cũng ngỡ ngàng. Có người cũng nói chị ngu ngốc, sướng mà không biết hưởng. Chị nói với tôi rằng, một người đàn bà có hạnh phúc hay sung sướng không thì chính họ phải là người hiểu rõ nhất. Chồng chị có rất nhiều tiền nhưng chỉ vậy thôi, còn chẳng có gì nữa cả. Nhiều tiền nhưng gần 10 năm chị ăn cơm một mình, gối chăn nguội lạnh, đau ốm bệnh tật gì chồng cũng chẳng biết vì đang mải mê bận kiếm tiền. Chồng chị giàu, anh ta cho mình cái quyền được hưởng thụ, được có những người đàn bà khác bên mình. Hoặc là chị im lặng hoặc là biến ra khỏi cuộc đời anh ta.

Rồi người đàn ông đó xuất hiện. Anh ta thua chồng chị về mọi mặt. Ngoại hình không có gì nổi trội, tiền bạc kiếm được một tháng chưa bằng một bữa ăn nhậu của chồng. Thế nhưng, ở anh ta có những điều mà cả đời chồng chị không thể cho được. Đó là một chén cháo, vài viên thuốc khi đau ốm. Đó là ánh mắt lo âu khi biết chị không ổn. Là những lần anh bỏ cả công việc để chỉ ngồi lặng im bên chị một buổi chiều. Chỉ đơn giản vậy thôi mà chị bỏ lại mọi vinh hoa phú quý để đi theo. Ai chê trách, cười cợt thì chị nhận. Bởi chị thà để người đời cười chê còn hơn sống cả đời bên cạnh một người đàn ông vô tâm, nhạt nhẽo.

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Có những người đàn bà, đi suốt cuộc đời vẫn chẳng tìm được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã nghĩ phụ nữ quá tầm thường khi chỉ cần tiền bạc, vật chất. Với phụ nữ, một ngôi nhà chật chội nhưng ấm áp tình thân vẫn hơn ngàn lần sống trong xa hoa mà vợ chồng, con cái nhạt nhẽo. Phụ nữ chỉ cần một ngôi nhà ấm êm, một người chồng đối đãi với mình bằng cả chân tâm. Đơn giản thế thôi, vậy mà có những người đàn bà đi suốt cuộc đời vẫn không tìm thấy được.

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Việc đàn ông tử tế ngoài xã hội không thể dùng làm thước đo đối với người đàn bà bên cạnh. Bao nhiêu kẻ lịch lãm, nói những điều hay lẽ phải nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông ngoại tình.

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