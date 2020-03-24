Phụ nữ khôn ngoan không nhìn đàn ông đối tốt với thiên hạ mà nhìn cách anh ta cư xử với mình

Phụ nữ yêu 24/03/2020 11:38

Việc đàn ông tử tế ngoài xã hội không thể dùng làm thước đo đối với người đàn bà bên cạnh. Bao nhiêu kẻ lịch lãm, nói những điều hay lẽ phải nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông ngoại tình.

Phụ nữ chọn chồng, chọn người yêu thường đặt ra cho mình nhiều tiêu chuẩn. Còn gì bằng khi có được một người đàn ông tử tế, cư xử lịch lãm với tất cả mọi người xung quanh. Thế nhưng, ngoài kia có biết bao nhiêu gã đàn ông tồi tệ ẩn dưới vỏ bọc hiền lành, lịch lãm. Cuộc đời phụ nữ, chỉ sợ gặp phải hạng đàn ông như thế này. 

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Đàn ông tốt với cả thiên hạ không có nghĩa sẽ tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet

Biết bao người đàn ông đáng cho người khác ngưỡng mộ. Ngày ngày xách vali lịch lãm đi làm, họ kiếm được nhiều tiền, luôn giúp đỡ mọi người, nói những lới hay ý đẹp. Thế nhưng họ vẫn có nhân tình bên ngoài. Vợ của những người đàn ông tử tế thế này còn mang nỗi cô đơn lớn hơn những người đàn bà khác. Họ thường ngộ nhận về người đàn ông của mình đến khi bị chồng phản bội mình giật mình thì đã muộn.

Đàn bà đừng bao giờ lầm tưởng cưới một người đàn ông tử tế làm chồng thì họ sẽ trọn đời thủy chung. Bản tính của đàn ông luôn luôn là thích chinh phục và hiếu thắng. Đàn bà với họ cũng như một cuộc dạo chơi. Chiếm hữu được người phụ nữ nào càng khó họ càng hả hê, tự cao trong chiến thắng của mình. Vả lại, đàn ông tử tế thường thành đạt. Ngoài xã hội có biết bao người đàn bà muốn ngã vào vòng tay họ. Và đàn ông, mấy ai thoát khỏi ải mỹ nhân?

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Lằn ranh giữa sự tử tế và bản năng đàn ông rất mong manh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trên đời này hơn nhau ở sự tự kiềm chế chứ không có đàn ông không hề ham muốn phụ nữ khác ngoài vợ. Lằn ranh của sự tử tế và bản năng của họ mong manh lắm. Bản năng trỗi dậy, họ sẵn sàng nuông chiều dù có thể biết rằng điều đó là sai trái, không đúng với vợ con.

Là một người đàn bà khôn ngoan, dù chồng tử tế bao nhiêu chúng ta luôn luôn trong tư thế “cảnh giác”. Người ta nói, hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà bạn phải ngủ chung với kẻ thù. Dù yêu nhưng đàn bà đừng mù quáng, tin tưởng tuyệt đối. Yêu là một chuyện, nhưng đàn bà đừng mù quáng đến khi chồng có nhân tình mới giật mình tỉnh ngộ.

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Đàn ông đối tốt với thiên hạ thế nào không quan trọng bằng việc cách đối đãi với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Sự tử tế của một người đàn ông ngoài xã hội không thể dùng làm thước đo cho sự tử tế đối với người đàn bà. Đàn bà nào cũng mong muốn được an yên, được hạnh phúc. Thế nhưng, khi người đàn ông không đủ tử tế với mình thì hãy buông bỏ. Việc anh ta đối tốt với thiên hạ như thế nào không quan trọng bằng việc anh ta đối đãi với vợ con ra sao.

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