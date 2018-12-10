Điều gì khiến đàn ông một ngày hết yêu vợ mình?

Thế thì khi anh ta còn bên bạn, chính là vì bạn còn đủ sức hút mới mẻ. Khi anh ta còn nói yêu bạn, có nghĩa là chưa có cám dỗ nào hấp dẫn hơn bạn. Và khi một trong hai điều kia xảy ra, người đàn ông này sẽ chọn cách bỏ lại bạn.

Đàn ông có bản tính hay thay đổi sẽ chẳng bao giờ có thể thủy chung với một người đến trọn đời. Anh ta có thể nói yêu bạn, cưới bạn, nhưng ngoại tình sẽ chỉ là sớm hay muộn. Vì anh ta thật sự sẽ không chịu ở yên bên ai, luôn có nhu cầu thích, tìm hiểu và chinh phục những điều mới mẻ, xem đổi thay là chuyện phải xảy ra, dù là người bạn đời bên cạnh.

Thời khắc bạn biết một người phụ nữ khác có mặt trong cuộc hôn nhân của bạn thì có nghĩa là cô ta đã ở đó từ lâu rồi, chỉ là bạn muộn màng nhận ra. Cô ta đến từ sự rạn vỡ trong tình cảm của bạn và chồng. Từ những giận hờn mâu thuẫn đã tạo một khoảng cách đủ vừa để một người khác bước vào giữa. Và hơn hết, chính là từ sự cho phép âm thầm và lén lút của chồng bạn.

Thật ra, đàn ông trên đời này đều có bản tính thích mới lạ, chỉ là ít hay nhiều, biết điều chỉnh hay buông thả. Người đàn ông tốt hay tệ cũng dựa vào điều này mà rõ ràng. Đàn ông tốt vẫn thích mới mẻ, nhưng họ biết đâu mới là điều quan trọng. Đàn ông tệ lại xem mới mẻ là điều không thể thiếu, hơn hẳn cả thủy chung nghĩa tình.

Ngay từ giờ phút chồng bạn cho cô ta quyền xen giữa, anh ấy đã không còn yêu bạn nữa rồi. Trước đó, có thể tình cảm của chồng vẫn còn, dù đã mai một không ít. Nhưng chỉ cần ngoại tình, tình yêu kia đã hoàn toàn chết. Đàn ông hơn nhau chính là ở điểm này. Đàn ông tốt sẽ chầm chậm điều chỉnh và cố gắng vun đắp lại tình cảm của bản thân và cả hai. Họ tin chung thủy là sự rèn giũa của chính mình. Đàn ông tệ lại mặc kệ tình cảm vợ chồng vơi cạn, đi tìm một người khác để lấp đầy trống trải thiếu hụt. Họ cho rằng mọi thủy chung đều phải đầu hàng trước cám dỗ.

Thời khắc bạn biết một người phụ nữ khác có mặt trong cuộc hôn nhân của bạn thì có nghĩa là cô ta đã ở đó từ lâu rồi, chỉ là bạn muộn màng nhận ra - Ảnh minh họa: Internet

Vợ cư xử quá tệ hay ngoại tình

Chẳng ai có thể yêu ai vô điều kiện. Đàn ông dù có bao dung, nhịn nhường thế nào cũng không chịu được người phụ nữ cư xử quá tệ, nhất là ngoại tình. Tình yêu của đàn ông gắn liền với tự trọng, sự thủy chung của vợ là thể diện của họ. Khi họ không được tôn trọng và giữ thể diện, tình yêu của đàn ông cũng theo đó mà không còn. Đàn ông càng hiền lành, càng yêu vợ nhiều thì khi bị đối xử tệ hay bội bạc tình yêu sẽ dễ hết nhanh hơn.

Đôi khi, hết yêu chỉ là vì hết yêu

Đàn ông hết yêu đôi khi không phải vì vợ mập lên vài ký, không thông minh khôn khéo, hay có một ả nào đó quyến rũ không tha. Đàn ông hết yêu có khi chỉ vì hết yêu.

Đàn ông hết yêu có khi chỉ vì hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn khác phụ nữ. Nhiều người không đủ kiên nhẫn để ở lại với một tình yêu đã mục rửa. Họ không sống vì con hay gia đình như phụ nữ. Họ cũng sẽ không cố gắng sửa đổi một điều mà họ cho rằng đã hư hỏng. Tình yêu với đàn ông, đến lúc đã hư chính là chỉ có thể bỏ. Họ ra đi vì chính mình nhiều hơn, vì đã hết yêu, chỉ vậy thôi.

Nếu một ngày, bạn phát hiện đàn ông đã không còn yêu mình, hãy cố gắng là người ra đi, hơn là bị bỏ lại. Phụ nữ vốn đã yếu đuối, yêu nhiều hơn đã vốn đau nhiều hơn, thế thì ít ra hãy để mình rời đi trước, để không phải thấy bóng lưng người bỏ mình đi. Hết yêu thì hết yêu, đau lòng thì đau lòng, nhưng hãy giữ cho mình chút kiêu hãnh sau cùng. Dù sao cũng chỉ là một người đàn ông không còn yêu mình, chẳng sao đâu…