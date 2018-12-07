7 điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ bên cạnh

Với đàn ông, vợ đáng sợ nhất chính là khi im lặng và tỏ ra bất cần. Khi ấy, đàn bà không còn muốn dùng nước mắt để biểu đạt nỗi đau nữa, có nghĩa là để đến đỉnh điểm của tổn thương. Chính ở trạng thái bất cần ấy, đàn ông sợ mình không thể làm gì để lay chuyển trái tim hóa lạnh lùng của đàn bà.

Nhiều đàn ông thường lắc đầu khi được hỏi có sợ nhất khi vợ khóc không. Không hẳn vì họ không sợ làm vợ đau lòng. Chỉ là họ thẳng thắn rằng ít ra khi vợ khóc, dù họ bối rối, họ vẫn biết phải làm thế nào, vợ muốn gì. Đàn ông khi ấy vẫn có cách để dỗ dành, khiến vợ nguôi ngoai.

Phụ nữ hay tin tưởng vào những thứ linh tinh, không có căn cứ. Họ có thể vì vài lời bói toán mà lo âu, thậm chí là sợ hãi. Từ đó, họ bắt đầu không yên trong lòng, đày đọa bản thân. Có khi họ còn kéo tình yêu hay hôn nhân của mình vào những thứ không đáng tin đó.

Đàn ông đừng bao giờ nghĩ người vợ hiền lành giàu yêu thương bên cạnh mình sẽ không có lúc trở nên lạnh lùng. Chỉ cần nhận đủ đau lòng từ bạn, người phụ nữ ấy luôn có thể khiến bạn sợ hãi mà không biết phải làm sao. Đàn bà độc ở nơi tấm lòng, đàn ông nên thấy sợ.

Đàn ông lại thường thở than rằng họ không thích người phụ nữ của mình như thế. Họ không muốn người yêu hay vợ phải lo âu vì những chuyện không hợp lý đó.

Tàn nhẫn

Đàn ông sợ phụ nữ tàn nhẫn trong tình cảm. Thật sự thì một người phụ nữ từng nhiều yêu thương, dịu dàng thì sẽ càng tàn nhẫn khi bị tổn thương quá lớn. Sức chịu đựng của phụ nữ cực lớn nhưng nếu chạm đến ranh giới cuối cùng, trái tim đàn bà sẽ hóa sắt đá. Đàn sẽ không ngờ khi một người vợ hiền dịu nổi giận sẽ đáng sợ thế nào đâu.

Đàn sẽ không ngờ khi một người vợ hiền dịu nổi giận sẽ đáng sợ thế nào đâu - Ảnh minh họa: Internet

Nói nhiều

Đàn ông cực kì sợ một người phụ nữ chỉ thích nói mà không màng lắng nghe. Dù rằng, phụ nữ nói nhiều là một thói quen nhưng đàn ông cần sự thấu hiểu hơn hết. Đàn ông cũng cực kì sợ khi phụ nữ có quá nhiều chuyện để nói, nói không ngừng mà chẳng màng đến họ.

Quá phức tạp

Đàn ông hay nói với nhau rằng, phụ nữ là tổ hợp những gì khó hiểu và phức tạp nhất. Thậm chí có khi họ chẳng hiểu nổi phụ nữ muốn gì, trong khi vài phút trước muốn đi ăn giờ lại chẳng muốn nữa. Đến cả niềm vui hay nỗi buồn của phụ nữ cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đàn ông thật sự không theo kịp những điều phụ nữ muốn. Cũng chính là vì điều này, đàn ông cảm thấy khó khăn khi dỗ dành hay yêu chiều phụ nữ.

Đàn ông hay nói với nhau rằng, phụ nữ là tổ hợp những gì khó hiểu và phức tạp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hay ganh tị, ích kỷ

Bao dung và độ lượng ở phụ nữ là điều đẹp đẽ nhất mà đàn ông luôn coi trọng. Họ muốn con họ được truyền lại đức tính cao quý này, cũng muốn tự hào khi người khác khen ngợi vợ mình. Phụ nữ càng ích kỷ, sẽ càng khiến đàn ông sợ hãi, và họ sẵn sàng bỏ khỏi nhà vì điều này.

Ghen tuông mù quáng

Trong tình yêu, không thể thiếu gia vị ghen tuông, hờn giận. Nhưng đừng quá đà, tình yêu sẽ có ngày không sống nổi. Đàn ông nào cũng sợ khi lấy phải một người phụ nữ ghen tuông mù quáng. Sẽ có lúc, họ không còn có thể thông cảm cho tình yêu của vợ, mà chỉ thấy mình không được tôn trọng. Đàn ông phải biết giữ, nhưng đừng giam cầm họ bằng ghen tuông, phụ nữ nhé!