7 điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ bên cạnh

Phụ nữ yêu 07/12/2018 05:30

Phụ nữ thường không ngờ đây là điều chồng sợ nhất ở mình. Đàn ông sợ chắc cũng vì nhiều lý do, nhưng đều là vì họ không muốn và cảm thấy bất lực nếu một ngày vợ có một trong những điều này.

Im lặng, bất cần

Nhiều đàn ông thường lắc đầu khi được hỏi có sợ nhất khi vợ khóc không. Không hẳn vì họ không sợ làm vợ đau lòng. Chỉ là họ thẳng thắn rằng ít ra khi vợ khóc, dù họ bối rối, họ vẫn biết phải làm thế nào, vợ muốn gì. Đàn ông khi ấy vẫn có cách để dỗ dành, khiến vợ nguôi ngoai.

Với đàn ông, vợ đáng sợ nhất chính là khi im lặng và tỏ ra bất cần. Khi ấy, đàn bà không còn muốn dùng nước mắt để biểu đạt nỗi đau nữa, có nghĩa là để đến đỉnh điểm của tổn thương. Chính ở trạng thái bất cần ấy, đàn ông sợ mình không thể làm gì để lay chuyển trái tim hóa lạnh lùng của đàn bà.

7 điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ bên cạnh - Ảnh 1
Với đàn ông, vợ đáng sợ nhất chính là khi im lặng và tỏ ra bất cần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng bao giờ nghĩ người vợ hiền lành giàu yêu thương bên cạnh mình sẽ không có lúc trở nên lạnh lùng. Chỉ cần nhận đủ đau lòng từ bạn, người phụ nữ ấy luôn có thể khiến bạn sợ hãi mà không biết phải làm sao. Đàn bà độc ở nơi tấm lòng, đàn ông nên thấy sợ.

Hay tin vào những điều vớ vẩn

Phụ nữ hay tin tưởng vào những thứ linh tinh, không có căn cứ. Họ có thể vì vài lời bói toán mà lo âu, thậm chí là sợ hãi. Từ đó, họ bắt đầu không yên trong lòng, đày đọa bản thân. Có khi họ còn kéo tình yêu hay hôn nhân của mình vào những thứ không đáng tin đó.

Đàn ông lại thường thở than rằng họ không thích người phụ nữ của mình như thế. Họ không muốn người yêu hay vợ phải lo âu vì những chuyện không hợp lý đó.

Tàn nhẫn

Đàn ông sợ phụ nữ tàn nhẫn trong tình cảm. Thật sự thì một người phụ nữ từng nhiều yêu thương, dịu dàng thì sẽ càng tàn nhẫn khi bị tổn thương quá lớn. Sức chịu đựng của phụ nữ cực lớn nhưng nếu chạm đến ranh giới cuối cùng, trái tim đàn bà sẽ hóa sắt đá. Đàn sẽ không ngờ khi một người vợ hiền dịu nổi giận sẽ đáng sợ thế nào đâu.

7 điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ bên cạnh - Ảnh 2
Đàn sẽ không ngờ khi một người vợ hiền dịu nổi giận sẽ đáng sợ thế nào đâu - Ảnh minh họa: Internet

Nói nhiều

Đàn ông cực kì sợ một người phụ nữ chỉ thích nói mà không màng lắng nghe. Dù rằng, phụ nữ nói nhiều là một thói quen nhưng đàn ông cần sự thấu hiểu hơn hết. Đàn ông cũng cực kì sợ khi phụ nữ có quá nhiều chuyện để nói, nói không ngừng mà chẳng màng đến họ.

Quá phức tạp

Đàn ông hay nói với nhau rằng, phụ nữ là tổ hợp những gì khó hiểu và phức tạp nhất. Thậm chí có khi họ chẳng hiểu nổi phụ nữ muốn gì, trong khi  vài phút trước muốn đi ăn giờ lại chẳng muốn nữa. Đến cả niềm vui hay nỗi buồn của phụ nữ cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đàn ông thật sự không theo kịp những điều phụ nữ muốn. Cũng chính là vì điều này, đàn ông cảm thấy khó khăn khi dỗ dành hay yêu chiều phụ nữ.

7 điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ bên cạnh - Ảnh 3
Đàn ông hay nói với nhau rằng, phụ nữ là tổ hợp những gì khó hiểu và phức tạp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hay ganh tị, ích kỷ

Bao dung và độ lượng ở phụ nữ là điều đẹp đẽ nhất mà đàn ông luôn coi trọng. Họ muốn con họ được truyền lại đức tính cao quý  này, cũng muốn tự hào khi người khác khen ngợi vợ mình. Phụ nữ càng ích kỷ, sẽ càng khiến đàn ông sợ hãi, và họ sẵn sàng bỏ khỏi nhà vì điều này.

Ghen tuông mù quáng

Trong tình yêu, không thể thiếu gia vị ghen tuông, hờn giận. Nhưng đừng quá đà, tình yêu sẽ có ngày không sống nổi. Đàn ông nào cũng sợ khi lấy phải một người phụ nữ ghen tuông mù quáng. Sẽ có lúc, họ không còn có thể thông cảm cho tình yêu của vợ, mà chỉ thấy mình không được tôn trọng. Đàn ông phải biết giữ, nhưng đừng giam cầm họ bằng ghen tuông, phụ nữ nhé!

Khi biết buông bỏ đàn bà sẽ thấy còn nhiều đàn ông chân thành

Khi biết buông bỏ đàn bà sẽ thấy còn nhiều đàn ông chân thành

Thật mong ai cũng hiểu rằng khó nhất ở đời không phải là tìm một người đàn ông tốt nào khác, mà là liệu mình có buông bỏ được một gã tệ bạc hay không. Một người đàn ông tệ chính là kiếp nạn của đàn bà. Thế thì có vượt kiếp nạn để đến ngày hoan hỉ hay không là ở đàn bà thôi…  

Xem thêm
Từ khóa:   điều đàn ông sợ nhất ở phụ nữ đàn ông phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 29 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này