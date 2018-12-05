Ngày ra tòa, anh quay lưng đi không ngoảnh lại lần nào. Chị đứng lặng nhìn dáng vẻ ra đi như thong thả lắm của anh. Tự lúc nào, người ta lại coi yêu thương là thứ nặng nề, để khi cạn nghĩa cạn tình lại xem ly biệt là một sự giải thoát. Chị nghĩ, chắc là từ lúc người ta hết thương mình…

Chị từng trải qua mối tình 7 năm không có kết quả. Lúc đó, chị nghĩ mình đã hiểu khi người ta hết thương mình sẽ như thế nào. Là mình đợi chờ bao năm cũng không bằng một người xuất hiện trong phút chốc. Là thanh xuân của mình rã rời vơi cạn cũng không sánh nổi với ham muốn mới mẻ của người ta. Khi ấy, chị biết đến đau lòng chắc cũng chỉ là một lời chia tay, hết thương rồi thì là dưng lạ. Để tới ngày anh đến, chị nghĩ chắc mình đã tìm đúng người. Mà đơn giản chắc chỉ là một người khiến chị muốn yêu và thương lần nữa. Anh cho chị cảm giác muốn làm vợ, muốn dừng chân, muốn cùng anh có một gia đình. Vậy là thành vợ chồng, không hứa hẹn thề ước, không nồng nàn mãnh liệt, chỉ là muốn tìm một người không rời đi.

Khi ấy, chị biết đến đau lòng chắc cũng chỉ là một lời chia tay, hết thương rồi thì là dưng lạ - Ảnh minh họa: Internet 7 năm là vợ chồng, anh chưa từng nói một lời nào lớn tiếng thương tổn chị. Anh tốt với mọi người và đặc biệt tốt với vợ con mình. Chị cũng chẳng cần điều gì khác ở anh, tiền đủ là được, chồng thương là đủ, yên bình là được. Như sau những thăng trầm của tuổi trẻ, chị chỉ cần có thế, chẳng cầu hào nhoáng phù phiếm đâu xa. Nhưng với đàn ông, đôi khi bình yên quá lâu lại hóa bão tố trong lòng. Anh ngoại tình, chị không thể tin được. Nếu anh từng là người chồng tệ bạc, chắc chị sẽ không đau lòng đến thế. Khi chị cứ tự hỏi, điều gì khiến người đàn ông từng tốt đẹp đến thế rời khỏi nhà? Vì chị chưa tốt, hay vì chị không đủ cho anh? Câu trả lời của anh khi đó chỉ là anh hết thương chị rồi. Anh tìm được tình yêu từ một người đàn bà khác, thứ tình yêu suốt 7 năm qua anh không thấy ở chị.

Khi chị cứ tự hỏi, điều gì khiến người đàn ông từng tốt đẹp đến thế rời khỏi nhà? - Ảnh minh họa: Internet Rồi chỉ cần để chị nghe như vậy, anh một lần cũng không quay trở về nữa. Đến cả đơn ly hôn cũng chỉ gửi cho chị. Ngày con sốt nhập viện, luật sư của anh còn đến tận bệnh viện để đòi phân chia tài sản. Chị hết lần này đến lần khác, có lúc nỉ non van xin, có khi lại như một con hổ bị tổn thương dữ dội với anh. Chị hỏi có cần tàn nhẫn đến thế không, như chỉ muốn ép mẹ con chị đến đường cùng. Còn anh, vẫn bình thản như phũ cho hết, rũ cho sạch vợ con mình. Giờ chị biết đau lòng hơn một lời chia tay hết yêu chính là khi tàn nhẫn bị bỏ lại... Đời này buồn nhất là khi người thương nhiều hơn định sẵn là người thua thiệt. Ừ thì chị còn thương, nên đau lòng luôn chỉ mình chị biết. Chỉ là nhiều đêm, chị thương mình quá. Đời chị đến giờ sao chỉ toàn gặp phải kẻ không thương mình. Đàn ông khi cạn tình đổi tàn nhẫn như thế. Mà cũng đâu sai, đàn ông luôn vậy, chẳng đổi thay. Như nước lã cũng không nhạt bằng họ lúc hết thương, vừa lạnh lùng vừa bạc bẽo. Rồi chị lại nghĩ, rốt cuộc thì đời đàn bà phải quanh co mấy hồi để chỉ tìm một bờ bến an yên. Suy cho cùng, cũng nào có cần gì cao sang phù phiếm, sao khó đến vậy, sao gian truân đến vậy… Đàn ông luôn vậy, chẳng đổi thay. Như nước lã cũng không nhạt bằng họ lúc hết thương, vừa lạnh lùng vừa bạc bẽo - Ảnh minh họa: Internet Vậy là ngày mai con và chị sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Chị không biết rồi đời mình sẽ lại gặp thêm mấy người hôm nay nói thương mình rồi ngày mai lại cạn tình rời đi. Nhưng chị cũng đủ tỉnh táo để không cần thêm một người nào chỉ vì một tiếng thương mà tổn thương mình lần nữa. Tình yêu với đàn bà như chị bây giờ lại thấp giá đến khó coi. Chị thà không cần chứ không để cần rồi lại thành kẻ bị bỏ lại…

Đàn ông thất bại nhất là khi có ngày vợ chẳng còn cần tới mình nữa Rồi anh hiểu ra, hình như đây mới chính là kiếp nạn đáng sợ nhất trong đời. Tiền bạc mất rồi còn có ngày kiếm lại được, chứ vợ con không giữ nổi thì cả đời không thể ngẩng cao đầu. Hóa ra, đây mới là thất bại lớn nhất đời anh, khi vợ có ngày không còn cần đến anh nữa.

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