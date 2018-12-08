6 cách khiến đàn ông không ngừng nhớ về bạn

Phụ nữ yêu 08/12/2018 05:30

Để một người đàn ông không ngừng nhớ về bạn cũng không quá khó hay phức tạp. Chỉ cần vài cách đơn giản thế này, hình ảnh của bạn sẽ luôn chạy mải miết trong đầu óc của họ…

Hãy là một người phụ nữ tự do

Có vẻ điều này hơi khó hiểu, nhưng hãy có những lần hẹn hò, tụ tập, thậm chí là tiệc tùng với bạn bè mà không có người đàn ông của bạn đi cùng. Vì nếu cả hai lúc nào cũng bên nhau, thật sự sẽ có lúc đàn ông chán bạn. Đàn ông luôn thích cảm giác mới mẻ, bạn nên tạo cho họ sự tò mò và tìm kiếm dù hai người đã bên nhau bao lâu. Khi bạn tự do, độc lập, có những niềm vui riêng, một thế giới nhiều màu sắc riêng thì đàn ông sẽ chỉ càng muốn theo đuổi bạn, ngay cả khi cả hai đã lấy nhau.

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Khi bạn tự do, độc lập, có những niềm vui riêng, một thế giới nhiều màu sắc riêng thì đàn ông sẽ chỉ càng muốn theo đuổi bạn, ngay cả khi cả hai đã lấy nhau - Ảnh minh họa: Internet

Có một mùi hương riêng biệt

Một mùi hương đặc trưng trên cơ thể luôn là vũ khí bí mật của nhiều phụ nữ . Đó có thể là hương nước hoa thoang thoảng, dầu gội thơm thơm, hay từ kem dưỡng da mà khi lên cơ thể sẽ tạo mùi đặc trưng của riêng bạn. 23% đàn ông cho biết họ thật sự khó cưỡng lại mùi nước hoa từ bạn gái. Và thường mùi hương này sẽ khiến đàn ông nhớ tới mọi thứ thuộc về một người phụ nữ. Chỉ cần ngửi thoang thoảng mùi hương này, chàng thật sự sẽ chỉ thấy toàn hình ảnh thuộc về đối phương trong tâm trí.

Có những cử chỉ yêu thương đặc biệt

Bạn nên có những cử chỉ yêu thương mang đậm dấu ấn của riêng bạn. Như bạn có thể cho tay vào túi của chàng khi trời lạnh, hay chủ động hôn anh ấy dù ở đâu… Chỉ cần vài hành động nho nhỏ nhưng cực kì tình cảm như thế đều khiến đàn ông thấy rung động. Anh ấy sẽ vô thức ghi lại những điều đặc biệt này và thấy nhớ đến khó quên. Từ đó, dù đi đâu hay làm gì, anh ấy đều muốn được bên cạnh bạn.

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Bạn nên có những cử chỉ yêu thương mang đậm dấu ấn của riêng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng mạng xã hội

Đừng lúc nào cũng phơi bày hết mọi thứ để anh ấy biết. Bạn cần có một chút bí ẩn để đàn ông luôn nhớ về mình. Có nghĩa là đừng quá thường xuyên chia sẻ trạng thái hay hình ảnh của bản thân trên mạng cã hội. Khi thấy bạn ít xuất hiện,  anh ấy sẽ bắt đầu thấy nhớ và tìm kiếm bạn. Trong tình yêu hay hôn nhân đều thế, bạn cần cho cả hai khoảng cách vừa phải để còn hứng thú tìm kiếm và khám phá đối phương.

Tạo những bí ẩn và bất ngờ

Nếu chỉ bên nhau mà chẳng có gì đặc biệt thì sẽ có lúc cả hai thấy chán chê nhau. Bạn nên có những điều bất ngờ cho chàng như: đột ngột chuẩn bị đem cơm trưa đến cho anh ấy, hay mua một món quà anh thấy thích… Những việc này sẽ thể hiện rằng bạn biết chàng thích gì, và muốn đem đến sự ngọt ngào cho anh ấy. Khi đàn ông cảm thấy người phụ nữ cạnh bên thú vị từng sự tinh tế và tâm lý thì bạn sẽ không bao giờ trở nên “mất giá” trong mắt họ.

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Khi đàn ông cảm thấy người phụ nữ cạnh bên thú vị từng sự tinh tế và tâm lý thì bạn sẽ không bao giờ trở nên “mất giá” trong mắt họ - Ảnh minh họa: Internet

Học cách từ chối

Khi có được trái tim của đàn ông, đừng dành hết thời gian của mình cho họ. Đừng chỉ ngồi đợi từng cuộc gọi, tin nhắn hay những lời hẹn đi chơi của đàn ông. Hãy học cách từ chối, để đàn ông cảm thấy muốn gặp và đến bên bạn nhiều hơn. Hay nếu đã lấy nhau, bạn hãy dành thời gian cho bạn bè và bản thân nhiều hơn. Khi bạn độc lập vui vẻ và tỏ ra không cần đàn ông, họ sẽ cảm thấy phải theo đuổi bạn cả đời.

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