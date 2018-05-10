Đây là kiểu phụ nữ chồng vô tâm đến mấy cũng không thể làm họ tổn thương

Họ có thể tự kiếm tiền, không phụ thuộc, càng không dựa dẫm chồng. Với họ, chỉ khi có thể tự lực tài chính mới khiến họ thấy an toàn nhất. Và cũng khi có tiền của chính mình, họ mới có tiếng nói trong gia đình, cũng có thể cùng chồng đỡ đần gánh vác.

Phụ nữ độc lập thế này thì dù chồng có vô tâm đến mấy, họ cũng không tổn thương. Họ không vì sợ thiếu tiền mà hốt hoảng mỗi khi chồng bỏ bê. Họ cũng không sầu lo khóc lóc vì chồng vô tâm . Nếu chồng không đủ quan tâm dành cho họ, họ có thể có tiền của chính mình để ủi an, có đam mê của mình để theo đuổi, có hạnh phúc trong cuộc sống để làm niềm vui. Vì họ độc lập nên họ không vì một người đàn ông vô tâm mà thương tổn.

Họ không phụ thuộc vào chồng, càng không gói ghém đời mình chỉ quanh quẩn bên chồng. Hạnh phúc của họ không chỉ vì chồng mà có. Chồng không phải là tất cả với họ, chồng chỉ là người bạn đời đi cùng san sẻ buồn vui với họ, là người cùng họ trải nghiệm tình yêu và hôn nhân . Họ không sống chỉ vì chồng, càng không phải chỉ vì chồng mà không thiết sống.

Vì họ độc lập nên họ không vì một người đàn ông vô tâm mà thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

Tự tìm niềm vui

Kiểu phụ nữ này thường không chỉ vì nụ cười của chồng mà hạnh phúc, càng không vì cái nhíu mày của chồng mà âu lo cả đêm. Họ không phụ thuộc hết buồn vui của bản thân vào chồng. Họ có cuộc sống với nhiều niềm vui do chính họ tạo ra. Dù họ vẫn yêu thương chồng con hết lòng, nhưng họ luôn tìm niềm vui cho chính mình trong công việc và cuộc sống. Đó có thể là từ công việc họ theo đuổi, cũng có thể từ bè bạn và gia đình, hay chỉ đơn giản là một sở thích mỗi ngày họ đều làm.

Họ không vì vài lần chồng thiếu quan tâm mà bỏ bê chính mình. Vì với họ, khiến mình vui, làm mình đẹp cũng là một niềm vui. Và khi thấy họ vẫn vui vẻ, xinh đẹp và tràn trề năng lượng, đàn ông dù có vô tâm đến mấy cũng không cưỡng lại được. Phụ nữ, tự sống một cuộc đời xinh đẹp luôn có thể khiến đàn ông khó lòng buông lơi giây phút nào.

Phụ nữ, tự sống một cuộc đời xinh đẹp luôn có thể khiến đàn ông khó lòng buông lơi giây phút nào - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin và kiêu hãnh

Phụ nữ tự tin không sợ chồng vô tâm. Vì đơn giản họ biết mình có gì, điểm mạnh của mình là gì, làm thế nào để thu hút sự chú ý của chồng. Dù rằng họ không đẹp lộng lẫy, cũng không hẳn là thông minh khôn khéo, nhưng chỉ cần họ tự tin, họ chắc chắn có được tình yêu của chồng. Họ biết phụ nữ đẹp nhất chính là khi thấy mình đẹp. Phụ nữ thu hút nhất chính là biết làm sao để chồng có vô tâm cũng phải ngoái nhìn. Họ tự tin và kiêu hãnh, luôn biết chắc rằng mình có thể giữ chân chồng với những gì mình có. Và ngay cả khi chồng vô tâm hết thuốc chữa, họ cũng vẫn đủ tự tin để từ bỏ. Đàn ông vô tâm mấy cũng có khi phải sợ người phụ nữ thế này.

Đàn ông vô tâm mấy cũng có khi phải sợ người phụ nữ thế này - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế và nắm bắt tâm lý đàn ông

Phụ nữ thế này vốn không đau lòng khi chồng vô tâm. Họ hiểu rõ từng ánh mắt, cử chỉ, thậm chí là chồng đang nghĩ gì. Họ biết quá rõ tâm can của chồng, họ thấu hiểu cả sự vô tâm của chồng. Nếu đó là từ họ, họ sẽ vun vén khéo léo để bù đắp cho chồng. Nếu đó là từ chồng, họ có thể trở nên vô tâm hơn, cũng có thể đổi thay để chồng phải nhìn lại chính mình. Phụ nữ tinh tế, không sợ chồng vô tâm vì họ biết không thứ vũ khí nào mạnh hơn khi chính họ quá hiểu rõ chồng.

Phụ nữ, hãy cố gắng để trở thành một trong những kiểu phụ nữ trên nếu chồng trở nên vô tâm với mình. Hơn hết, hãy yêu thương và trân quý bản thân, khiến mình ngày một tốt hơn. Khi chính bạn trở nên giá trị thì chồng tự khắc sẽ không thể phớt lờ bạn.