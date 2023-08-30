Dấu hiệu nàng vô cùng thỏa mãn "chuyện ấy", điều thứ 3 dù đỏ mặt nhưng... khó chối cãi

Phụ nữ yêu 30/08/2023 05:00

Chuyện ấy thể hiện sự ham muốn của đôi bạn đối với nhau, thể hiện từ cách nhìn, cách chạm và âu yếm lẫn nhau. Do đó, khi vợ chồng thoả mãn nhau về chuyện ấy sẽ có những dấu hiệu sau:

“Yêu” khi có thể và không bao giờ viện lý do để trốn tránh

Khi đôi bạn thỏa mãn nhau về chuyện ấy thì sẽ chỉ nhìn thấy lợi ích của nó mang lại là có thể làm giảm đau, giảm stress, giúp có giấc ngủ ngon hơn... Đồng thời, dù hai bạn có giận nhau thì cũng dễ dàng hóa giải bằng chuyện ấy. Trừ những trường hợp là mệt mỏi thật sự thì đôi bạn có thể trì hoãn chuyện ấy. Nhưng chắc chắn rằng khoảnh khắc tuyệt vời ấy sẽ được bù vào ngày hôm sau. Hơn hết, lúc nào đôi bạn cũng sẽ tìm ra một giải pháp hoàn hảo để có thể dành thời gian đặc biệt cho chuyện ấy.

Dấu hiệu nàng vô cùng thỏa mãn 'chuyện ấy', điều thứ 3 dù đỏ mặt nhưng... khó chối cãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc nào cũng muốn có không gian riêng tư cùng nhau

Một trong những dấu hiệu vợ chồng thỏa mãn nhau về chuyện ấy đó là bất cứ thời điểm nào cũng muốn có không gian riêng tư để cùng nhau vuốt ve, ôm hôn và làm chuyện ấy. Do đó, lúc nào đôi bạn cũng muốn khóa trái cửa để không ai bất ngờ bước chân vào phòng, như vậy đôi bạn có thể thoải mái làm chuyện ấy, vừa thoả mãn nhu cầu sinh lý, vừa gắn kết tình cảm thêm bền chặt mà không ảnh hưởng đến người khác.

Sẵn sàng đồng ý làm chuyện ấy

Tình dục có ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống vợ chồng, nó luôn thắp lên ngọn lửa yêu để cả hai thấy nhớ nhung và luôn có khao khát mãnh liệt với nhau. Chính vì thế bất kì lúc nào đôi bạn cũng có thể tranh thủ làm chuyện ấy để đáp ứng nguyện vọng của đối phương. Lúc này, đôi bạn sẽ nhanh chóng kết nối được suy nghĩ của nhau, bỏ qua các thủ tục rườm rà, thoải mái và vui sướng, để đưa bản thân và đối tác đi đến giây phút thăng hoa bất kể khi nào cơ thể muốn, thậm chí cả khi vừa ngủ vừa làm chuyện ấy, thông thường, những cuộc yêu tranh thủ ấy thường diễn ra vào buổi sáng khi cả 2 còn nằm trên giường.

Dấu hiệu nàng vô cùng thỏa mãn 'chuyện ấy', điều thứ 3 dù đỏ mặt nhưng... khó chối cãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luôn luôn vui vẻ muốn thử nghiệm điều mới mẻ cùng nhau

Khi thỏa mãn nhau về chuyện ấy thì chỉ cần nhìn cử chỉ hành động và ánh mắt là đã hiểu được đối phương đang muốn gì. Bên cạnh việc “yêu” với phong cách truyền thống, thì đối phương chỉ cần nháy mắt là bạn cũng đã có thể hiểu được là hôm nay muốn đôi bạn trải nghiệm tư thế mới để có thể “yêu” theo phong cách phiêu lưu, cả hai luôn cảm thấy mới mẻ và hấp dẫn. Vì thế, đôi bạn dễ dàng nhập cuộc để xây dựng sự thân mật giữa hai người.

Khi thỏa mãn về chuyện ấy đôi bạn sẽ luôn tin tưởng nhau

Khi gần gũi và thân thiết, đặc biệt là ăn ý với nhau trong chuyện ấy thì đôi bạn thường đặt niềm tin vào nhau. Cả hai sẽ tin tưởng, thoải mái và thân thiện, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy người kia luôn là một “đồng minh”, đời sống tình dục của hai bạn sẽ trung thực, đầy đủ và luôn thăng hoa hơn nữa. Bởi vì tin tưởng nhau mới có thể cùng nhau phát triển mọi thứ.

Hơn nữa, khi tin tưởng đôi bạn sẽ hiểu được nhu cầu của đối phương, biết sắp lịch cho chuyện “yêu”, sẽ trở nên thú vị và nhẹ nhàng, êm ái. Bên cạnh đó, đôi bạn cũng biết cách chăm chút cho cơ thể của mình trở nên hấp dẫn, duy trì được tâm trạng tốt và sức khỏe để sẵn sàng “lâm trận” trong điều kiện tốt nhất. 

Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the bí mật phòng the

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận