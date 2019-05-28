Dấu hiệu của một người đàn ông thiếu bản lĩnh

Phụ nữ yêu 28/05/2019 05:11

Đàn ông bản lĩnh, như sói đầu đàn, có thể quyết liệt với bất kì ai và chỉ dành ấm áp dịu dàng cho gia đình mình. Đàn ông thiếu bản lĩnh lại hoàn toàn ngược lại…

Đàn ông càng thiếu bản lĩnh, tính khí càng lớn

Đàn ông bản lĩnh mang chí lớn, đàn ông thiếu bản lĩnh chỉ có tính khí lớn. Đàn ông bản lĩnh thường có sẵn tố chất và tâm tính đã được tu dưỡng. Họ với sự số gắng hoàn thiện chính mình không ngừng nghỉ nên luôn có sự kiên nhẫn tốt hơn người khác.

Người đàn ông bản lĩnh dù ra ngoài gặp bao uất ức mệt mỏi, vẫn luôn giữ được sự điềm đạm để trở về nhà. Với họ, những gì vất vả, không vui đều nên để lại phía sau cánh cửa nhà. Họ không bao giờ trút bực dọc lên vợ con, không khi nào xem nhà là nơi để chứa đựng buồn phiền của mình.

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Đàn ông thiếu bản lĩnh dễ nóng tính, không có tố chất nhẫn nại nên càng khó thành công - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông thiếu bản lĩnh không chỉ dễ nóng giận với người ngoài mà với vợ mình lại càng dễ phàn nàn, chê bai, thậm chí là hơn thua. Họ không có kiên nhẫn cho sự nghiệp, nên càng không kiên nhẫn với người bạn đời của mình. Đàn ông thiếu bản lĩnh dễ nóng tính, không có tố chất nhẫn nại nên càng khó thành công.

Đàn ông càng thiếu bản lĩnh càng không tôn trọng vợ

Người ta thường nói, đàn ông thiếu bản lĩnh có tính tình hà khắc. Vì họ không có tài để làm chuyện đại sự nên dễ bị chê bai, xem thường. Từ đó, họ đem những buồn bực, thua kém từ bên ngoài về nhà, trút hết lên vợ. Người đàn ông thế này lại thường xem mình là lớn nhất trong nhà, cho phép bản thân quyền xem thường người vợ tần tảo hy sinh vì họ.

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Đàn ông thiếu bản lĩnh đem những buồn bực, thua kém từ bên ngoài về nhà, trút hết lên vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thiếu bản lĩnh thường nói một câu với vợ: “Làm vợ thì có gì mà cực, ở nhà thì có gì mà khổ?”, hay “Tôi ra ngoài kiếm tiền mới phải than, cô ở nhà thì có kiếm tiền được không?”…

Đàn ông có bản lĩnh dẫu ra ngoài có địa vị cao thế nào thì về nhà vẫn chỉ là người chồng, người cha hết mực tôn trọng vợ và yêu thương con. Họ sẵn sàng nâng niu, chiều chuộng vợ, cùng vợ san sẻ mọi khó khăn. Đàn ông bản lĩnh luôn thấu hiểu những hy sinh im lìm của vợ vì gia đình. Họ không xem vợ là người phục tùng cho gia đình, đòi hỏi vợ phải tôn kính, coi trọng mình như vị vua chúa. Đàn ông bản lĩnh luôn trân trọng vợ như quý trọng một người bạn đồng hành ngang hàng cùng họ qua hết thăng trầm trong cuộc sống.

Đàn ông càng thiếu bản lĩnh càng không thể bao dung

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Đàn ông kém cỏi, nông cạn không có năng lực cho vợ con hạnh phúc, khó thành công ở đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có bản lĩnh thật sự không để phiền não của mình ảnh hưởng đến vợ con. Thậm chí ngay cả khi tranh cãi mâu thuẫn với vợ, họ cũng sẵn sàng nhường nhịn, ưu tiên vợ hơn, bao dung với những gì chưa tốt ở vợ. Đàn ông thiếu bản lĩnh lại không thể có được sự bao dung, rộng lượng này. Bởi họ luôn đề cao cái tôi của bản thân và không tiếc tổn thương người phụ nữ của mình.

Ở đời, đàn ông bản lĩnh hay không thì chỉ cần nhìn vào người phụ nữ và những đứa con của họ. Đàn ông càng tài giỏi càng biết cách yêu thương, trân trọng gia đình. Đàn ông kém cỏi, nông cạn không có năng lực cho vợ con hạnh phúc, khó thành công ở đời.

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