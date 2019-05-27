Có lẽ phụ nữ đã hiểu sai về chuyện ngoại tình của đàn ông…

Phụ nữ yêu 27/05/2019 05:23

Nhiều người nghĩ đàn ông ngoại tình chỉ vì nhu cầu sinh lý, đàn ông ngoại tình vì phụ nữ mê hoặc hay đàn ông nào cũng ngoại tình… Có lẽ phụ nữ đã hiểu sai về đàn ông ngoại tình.

Đàn ông ngoại tình chỉ vì nhu cầu sinh lý

Nhiều người nghĩ rằng vì không được vợ đáp ứng nhu cầu sinh lý như mong muốn nên đàn ông mới ngoại tình. Suy nghĩ này không hẳn là sai, nhưng không đủ.

Một người đàn ông yêu vợ không có lý do nào để phải ngoại tình. Hôn nhân cần tình dục để duy trì nhưng cốt yếu vẫn là nằm ở tình yêu. Những khi vợ đi xa nhà, khi bầu bí kiêng cử không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nếu chồng thật sự yêu thương và trân trọng vợ. Thay vì chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân, anh ấy sẽ thấy xót xa trước những vất vả, mỏi mệt của vợ.

Có lẽ phụ nữ đã hiểu sai về chuyện ngoại tình của đàn ông… - Ảnh 1
Một người đàn ông yêu vợ không có lý do nào để phải ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nhu cầu tình dục chỉ là một phần trong chuyện ngoại tình của đàn ông. Sâu xa trong nguyên nhân ngoại tình của đàn ông không thiên nhiều về tình dục, mà là ở tình cảm. Tình cảm giữa vợ chồng có vết rạn mới đủ chỗ cho người thứ ba chen vào. Tư tưởng ngoại tình của đàn ông bắt nguồn nhiều nhất là từ việc tình cảm vợ chồng vơi đi.

Phụ nữ nên nhớ đàn ông ngoại tình không chỉ để lên giường với một người phụ nữ lạ, mà là nằm ở việc họ có thích hay có tình cảm hay không. Bởi thế, khi biết chồng ngoại tình, điều đầu tiên phụ nữ phải nhìn lại là bản thân và cuộc hôn nhân của mình. Mình có làm gì chưa đúng, hay hôn nhân thiếu điều gì để tiếp tay cho chồng ngoại tình không? Chỉ khi biết lỗi ở đâu, ở ai là nhiều thì phụ nữ mới biết cách giải quyết đúng nhất.

Đàn ông ngoại tình vì bị phụ nữ dụ dỗ

Một người đàn ông yêu vợ không để người khác chen chân vào hạnh phúc của mình. Đàn ông khi còn yêu vợ không bao giờ cho người thứ ba xuất hiện.

Nhiều người cho rằng người thứ ba là kẻ có thể mê hoặc đàn ông. Hoặc đây là những cô ả chỉ muốn giành hạnh phúc của người khác, lợi dụng đàn ông. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu đúng người thứ ba là những kẻ như thế thì đàn ông phải là những anh chàng độc thân giàu có, chứ cớ gì phải dụ dỗ đàn ông có vợ để tự hạ thấp mình. Nên nhớ, chấp nhận làm nhân tình của đàn ông cũng cần người thứ ba phải đánh đổi nhiều thứ.

Có lẽ phụ nữ đã hiểu sai về chuyện ngoại tình của đàn ông… - Ảnh 2
Một người đàn ông yêu vợ không để người khác chen chân vào hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, bản chất của đàn ông vẫn thích chủ động trong các mối quan hệ. Họ thích chinh phục, chủ động lôi kéo đối phương, hơn là bị người khác quyến rũ, dụ dỗ.

Khi hiểu rõ những điều này, bạn sẽ có cách giải quyết đúng nhất cho cuộc hôn nhân của mình. Bạn sẽ hiểu rằng nguyên nhân ngoại tình không chỉ từ người thứ ba mà mấu chốt là ở đàn ông.

Đàn ông ai cũng ngoại tình

Phụ nữ thường quan niệm bản chất của đàn ông là trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng thực tế không hoàn toàn đúng.

Đầu tiên, đây là quan niệm khiến bạn mất lòng tin vào chồng mình. Điều cần nhất trog hôn nhân là niềm tin. Bạn hay chồng liệu có thấy vui vẻ bên nhau với suy nghĩ này? Hay đây có phải là suy nghĩ gián tiếp thúc đẩy chồng ngoại tình? Thứ hai, khi bạn luôn quan niệm đàn ông nào cũng ngoại tình, chồng sẽ xem đó là điều hiển nhiên.

Có lẽ phụ nữ đã hiểu sai về chuyện ngoại tình của đàn ông… - Ảnh 3
Phụ nữ thường quan niệm bản chất của đàn ông là trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng thực tế không hoàn toàn đúng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, thay vì mang suy nghĩ chưa đúng ấy, phụ nữ nên có niềm tin vào chồng. Hãy xây dựng một hệ tư tưởng chung thủy giữa vợ chồng và cố gắng duy trì, bảo vệ mỗi ngày. Đó mới là cách giữ gia đình hạnh phúc.

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình

Người ta luôn nghĩ khi hết yêu rồi mới ngoại tình, nhưng thực tế không phải như vậy. Đàn ông, họ ngoại tình ngay cả khi vẫn còn yêu vợ.

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