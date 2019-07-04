Đâu ai ngờ, đàn bà hay cười là đàn bà từng rơi nhiều nước mắt

Có nhiều người đàn bà cười nhiều, cũng chưa chắc vì họ hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy ai hay cười mà cuộc sống của họ dễ dàng.

Anh bạn của tôi từng là người đàn ông may mắn khi lấy được một cô vợ hiền lành, đơn thuần và rất thương chồng. Nhưng bạn tôi lại vốn tính trăng hoa, thích đùa giỡn với ái tình. Tôi cứ nghĩ, khi có gia đình rồi, chắc bạn sẽ thay đổi, nghĩ cho vợ con nhiều hơn. Nhưng có lẽ tính nào vẫn tật nấy, chỉ sau 1 năm cưới vợ, bạn lại đem về nhà bao chuyện gái gú thị phi. Vợ bạn tìm đến tôi khóc hết nước mắt, cô ấy không biết làm sao với cuộc hôn nhân mới chỉ vừa bắt đầu.

Đàn bà khi còn có thể khóc, còn có thể yếu mềm, thì ít ra trái tim họ vẫn còn cảm giác, họ vẫn biết đó là thất vọng, là tổn thương. Nhưng có những lúc thay vì khóc cho trôi hết ấm ức, tủi hờn, đàn bà lại nặn ra một nụ cười bình thản. Đó là tuyệt vọng. Nụ cười của đàn bà khi ấy đáng sợ hơn bao giờ hết, nhất là với đàn ông.

Đến năm thứ 3, sau khi vợ bạn sinh con được tròn năm, cô ấy chẳng còn khóc nữa. Cô ấy cười nhiều hơn, chồng có làm gì cũng đều gật đầu đồng ý. Bạn tôi chẳng còn mấy vướng bận gia đình, muốn đi đâu, làm gì cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng điều bạn tôi không ngờ nhất là khi nhận được lá đơn ly hôn cùng nụ cười nhẹ nhàng của vợ. Cậu ấy hoảng sợ thật sự, cũng vô phương trước quyết định của vợ. Vì cô ấy càng bình thản, càng dứt khoát rời đi.

Bạn hỏi tôi, sao vợ có thể thay đổi nhiều như thế? Tôi trả lời, không phải cô ấy thay đổi nhiều, mà là đã chịu đựng quá nhiều. Đàn bà hay cười là đàn bà từng rơi nước mắt nhiều. Có thể khiến người phụ nữ của mình từ khóc hết nước mắt đến cười nhẹ tênh trước tổn thương, chắc bạn đã là một người chồng tệ. Vì vợ bạn đã chịu nhiều đến nhường nào để có thể cười khi lòng ngổn ngang vết thương. So với sự kiên cường tới mức cạn tình sau cùng ấy, thì bạn vốn đã vô tình tới mức tàn nhẫn trước.

Có thể khiến người phụ nữ của mình từ khóc hết nước mắt đến cười nhẹ tênh trước tổn thương, chắc bạn đã là một người chồng tệ - Ảnh minh họa: Internet

Có những người phụ nữ thật sự chẳng thích cười nhiều. Họ hay buồn hơn, hay khóc hơn. Vì cuộc sống của họ không mấy dễ dàng, vì họ chịu nhiều ấm ức và tổn thương, vì họ dễ yếu lòng trước người đàn ông của mình. Nhưng khi còn có thể khóc, thì ít ra họ còn chưa tới mức tuyệt vọng, họ vẫn còn muốn nắm, muốn giữ. Để đến khi quá quen với thương tổn, đáp trả lại bằng một nụ cười nhẹ cùng lặng thinh thì ắt đàn bà đã biết cách buông tay. Khi ấy, đàn bà trở nên tuyệt tình hơn bao giờ hết.

Nhiều người đàn ông thường nghĩ rằng vợ khóc, khổ tâm vì xem mình quan trọng. Nhưng đâu có người vợ nào chịu khóc cả đời, tổn thương cả đời vì một người đàn ông vô tâm vô tình. Khi khóc đủ nhiều, đau đủ sâu, tổn thương đủ lớn, đàn bà cười nhiều hơn trước mất mát. Vì họ đã rơi nước mắt nhiều, nên giờ chỉ dùng nụ cười để buông tay, để khinh rẻ, để từ bỏ những thứ khiến họ đau lòng.

Vì họ đã rơi nước mắt nhiều rồi, nên giờ chỉ dùng nụ cười để buông tay, để khinh rẻ, để từ bỏ những thứ khiến họ đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi yêu thì hết mình mà khi tuyệt vọng sẽ hết tình. Đừng thấy họ trở nên yên phận, nói cười vui vẻ mà nghĩ rằng họ không biết bạn lừa dối. Đừng thấy họ bình thản yên ổn mà tin rằng bản thân vô tội. Bởi chẳng có người đàn bà nào ngu ngốc, chỉ là giả khờ giả ngu để xem người đàn ông của mình còn có thể dối lừa đến bao lâu. Để khi nhìn thấu, thấy rõ, đàn bà chỉ nhẹ nhàng rời đi, để lại cho đàn ông cả đời hối hận khôn cùng…