Ly hôn: Đàn ông sẽ mất hết, đàn bà sẽ hạnh phúc hơn

Phụ nữ yêu 03/07/2019 05:13

Nhiều ông chồng không nhận ra sai lầm sớm. Đến khi vợ nộp đơn ly hôn, họ như con chim sổ lồng, nghĩ mình được tự do mà công khai bồ bịch. Nhưng đời này, nếu đã là những kẻ mang danh phản bội, cặp bồ bỏ vợ thì không bao giờ yên ấm về sau. Cái kết chia tay chỉ đến trong nay mai, hoặc là ngay sau khi ly hôn. Có một sự thật là đàn ông sau ly hôn rồi sẽ mất hết, còn đàn bà sẽ hạnh phúc hơn.

Đàn bà, dù biết là bản thân không thể hạnh phúc với người chồng vũ phu, ngoại tình hay cờ bạc nhưng họ vẫn cố níu kéo. Bởi họ nghĩ nếu ly hôn, đời họ sẽ càng tệ hơn. Họ mang suy nghĩ con không có cha, đời về sau sẽ khó sống. Họ không bỏ ngoài tai được lời gièm pha của thiên hạ. Họ có quá nhiều nỗi sợ, bởi thế đành ngậm ngùi chịu đựng, cắn răng sống cùng người chồng tệ bạc.

Nhưng có một sự thật là đàn ông sau ly hôn rồi sẽ mất hết, còn đàn bà sẽ hạnh phúc hơn.

Không có cái kết nào tốt đẹp cho kẻ phản bội

Nhiều người vợ vẫn hay nhìn người chồng tệ bạc của mình, rồi lại nghĩ liệu một ngày nào đó sẽ có phép màu khiến anh ta thay đổi? Hay là nếu nhìn vợ con khổ sở, vất vả, liệu rằng anh ta có hối hận? Sai rồi, lầm rồi. Làm gì có gã nào đã hơn 30, 40 hay thậm chí là 50 tuổi còn có thể đổi thay? Nếu có thì chắc họ đã thay đổi từ lâu, từ những năm tháng còn chưa có vợ con, gia đình để phải chịu trách nhiệm. Những thói cờ bạc, ham mê thể xác, bạo lực hành hạ… vốn đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không bao giờ khác đi.

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Có một sự thật là đàn ông sau ly hôn rồi sẽ mất hết, còn đàn bà sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thường không đủ can đảm để nhìn thẳng vào sự thật đó. Họ cứ cố lừa dối chính mình, luôn tự trấn an bản thân rằng rồi chồng sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn. Chỉ tiếc là chuyện đó vốn không thể, không có phép màu nào cho họ cả.

Không ít ông chồng không nhận ra sai lầm sớm. Đến khi vợ nộp đơn ly hôn, họ như con chim sổ lồng, nghĩ mình được tự do mà công khai bồ bịch. Nhưng đời này, nếu đã là những kẻ mang danh phản bội, cặp bồ bỏ vợ thì không bao giờ yên ấm về sau. Cái kết chung cho là nhân tình sẽ nhận ra hóa ra bản thân chỉ cố giành giật một gã chồng chẳng ra gì. Còn gã đàn ông bội phản lại nhận ra không ai bằng vợ. Nhưng đến lúc muốn về nhà, thì mái ấm ngày trước cũng đã không còn. Không ai cả đời đợi kẻ phản bội trở về.

Nhiều người đàn ông sau ly hôn dần đánh mất mọi thứ. Mất mát lớn nhất chính là tự trọng của bản thân trong mắt người khác. Gia đình hai bên không xem trọng, con cái cũng không nể nang. Sự nghiệp cũng theo đó mà tụt dốc. Không có nền tảng gia đình, đàn ông dần sa vào cám dỗ, tự hủy hoại bản thân. Đến cùng, sẽ chỉ còn những gã đàn ông tay trắng, ngập ngụa trong thói xấu và điều tồi tệ.

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Đến cùng, sẽ chỉ còn những gã đàn ông tay trắng, ngập ngụa trong thói xấu và điều tồi tệ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lại khác, khi đã có thể bước qua ly hôn, hồi phục lại tâm trạng và bắt đầu cuộc sống, họ sẽ nhận ra thật may vì đã từ bỏ kẻ tệ bạc. Thứ họ có được nhiều nhất, và cũng đắt giá nhất chính là sự bình yên. Họ có thể làm điều họ muốn, tự do tự tại, không phải sống vì ai, chịu đựng vì ai.

Đàn bà sẽ hạnh phúc hơn sau ly hôn

Những đứa trẻ trong một gia đình đổ vỡ thường chỉ muốn sống với mẹ. Hay nếu có phải sống với cha, chúng cũng vẫn nhớ về mẹ. Càng lớn lên, chúng càng hiểu vì sao cha mẹ ly hôn, thấy mẹ một mình cực khổ, lại càng yêu thương mẹ hơn. Những bà mẹ đơn thân, dẫu không có chồng vẫn có hy vọng và niềm tin ở con cái. Họ cũng trẻ hơn, đẹp hơn khi dần có nhiều thời gian và chăm chút cho mình. Bởi bây giờ, khi sống cùng con, họ thấy mình giàu có hơn bao giờ hết, cũng hạnh phúc và bình yên hơn.

Đàn ông phản bội thường có cái kết côi cút không vợ con, gia đình. Không có mái nhà nào có thể chứa đựng kẻ từng phản bội vợ con. Không có sự thương xót hay cảm thông nào cho những người chồng từng bỏ rơi gia đình. Cái giá họ phải trả là hậu vận già nua, bệnh tật và hối hận khôn cùng.

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Khi sống cùng con, đàn bà thấy mình giàu có hơn bao giờ hết, cũng hạnh phúc và bình yên hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu có phải ly hôn, đàn bà cũng đừng quá khổ đau. Chúng ta còn con cái, còn thời gian, nên chúng ta sẽ còn rất nhiều. Và cái kết về sau sẽ tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn những gì bạn đã từng trải qua. Hãy tin đi, vì đàn bà ly hôn luôn xứng đáng được hạnh phúc!

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