6 lý do ly hôn dù tệ mấy vẫn tốt hơn sống cùng nhau

Khi kết hôn, ai cũng chắc chắn rằng bản thân đã tìm được một nửa duy nhất của đời mình. Nhưng cuối cùng đáng tiếc là có những cuộc hôn nhân không thể là mãi mãi. Dù đôi khi thật khó để chấp nhận chia ly nhưng với 6 lý do này thì ly hôn dẫu có tệ mấy cũng vẫn tốt hơn sống cùng nhau về sau.

Sau một cuộc hôn nhân thất bại, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm để có thể yêu và chọn đúng hơn một người bạn đời sau cùng. Thực tế, theo nghiên cứu, những người tái hôn sẽ ít có khả năng ly hôn lần nữa. Vì sau khi ly hôn, bạn sẽ hiểu bản thân hơn và biết mình muốn gì ở người bạn đời tiếp theo.

Khi kết hôn, bạn đương nhiên sẽ cố gắng giữ khoảng cách với người khác giới để bạn đời không ghen tuông. Và vì thế, bạn không có nhiều cơ hội làm quen, hay có những mối quan hệ với người khác giới. Đây không phải là vấn đề lớn khi bạn đang hạnh phúc với hôn nhân. Nhưng nếu như cuộc hôn nhân hiện tại dần đổ vỡ thì ly hôn sẽ giúp bạn có cơ hội tìm được một nửa thích hợp hơn.

Ly hôn tốt hay xấu cũng không quan trọng bằng câu hỏi "bạn có hạnh phúc không?" - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sống vì chính mình nhiều hơn

Ly hôn tốt hay xấu đều không quan trọng bằng việc bạn được là chính mình. Nếu bạn ở lại trong một cuộc hôn nhân tệ hại quá lâu, cảm xúc, tâm hồn của bạn cũng sẽ bị héo mòn theo. Tổn thương này có thể dần dần khiến bạn đánh mất chính mình.

Liệu bạn có còn nhớ những sở thích, đam mê cũ từng khiến bản thân vui vẻ ngày trước? Bạn đời có còn ủng hộ những ý kiến và quan niệm sống của bạn? Bạn có thực sự yêu đời vào lúc này? Nếu tất cả đều là câu trả lời không thì có lẽ bạn cần phải thay đổi.

Có một sự thật là một cuộc hôn nhân tệ sẽ cản trở bạn làm những gì bạn muốn và cướp đi những gì bạn xứng đáng có được. Bởi thế, sau khi ly hôn, bạn không còn phải gồng mình vì hôn nhân nữa, và sẽ có thể tập trung sống cho chính mình nhiều hơn.

Ly hôn tốt hay xấu đều không quan trọng bằng việc bạn được là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn kết thúc hôn nhân, bạn sẽ mất bạn đời nhưng có thể tìm kiếm được hạnh phúc khác. Đời này thật sự rất ngắn để bạn dành thời gian cho những người và mối quan hệ không còn cần thiết.

Dù rằng, ly hôn ban đầu sẽ là một cú sốc lớn. Nhưng sau đó, bạn sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Theo nhiều nghiên cứu, cả phụ nữ và đàn ông ly hôn đều sẽ hạnh phúc hơn sau khoảng 5 năm ly hôn.

Con của bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn

Nhiều cặp vợ chồng dù nhận ra không còn hạnh phúc bên nhau nhưng vẫn quyết định không ly hôn vì nghĩ cho con cái. Nhưng đây không phải là suy nghĩ hoàn toàn đúng. Bởi con của bạn có thể đều thấy những cuộc cãi vã không hồi kết của bạn, và chúng cũng sẽ thấy căng thẳng, thậm chí là mệt mỏi từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bạn.

Không chỉ vậy, con cái còn nảy sinh cảm giác từ chối các mối quan hệ yêu đương, hay hôn nhân khi trưởng thành vì những ký ức không tốt đẹp từ gia đình. Vì vậy, nếu không muốn hủy hoại tâm hồn và đầu óc của con trẻ, bạn nên có cách hành xử tôn trọng và nhìn thẳng vào vấn đề với đối phương. Đừng quên rằng, chỉ có những cha mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc.

Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện

Mọi người thường tin rằng hôn nhân có thể giúp sức khỏe tốt hơn, nhưng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì hoàn toàn không. Hôn nhân không hòa hợp sẽ có hại cho sức khỏe của bạn.

Đừng quên rằng, chỉ có những cha mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những nghiên cứu cho rằng căng thẳng và mệt mỏi trong hôn nhân có sức tàn phá sức khỏe như việc bạn uống rượu bia hay gặp áp lực trong công việc. Vì thế, nếu bạn không chọn ly hôn với người bạn đời không phù hợp thì rất có thể đây là nguyên nhân tiềm tàng cho các căn bệnh như tim mạch, ung thư… Không chỉ có thế, những vết thương nhỏ của bạn cũng chậm lành hơn khoảng 40% so với người khỏe mạnh.

Bạn sẽ có ngoại hình hấp dẫn hơn

Ngay cả khi bạn không ăn kiêng sau ly hôn, bạn vẫn có thể nhận ra ngoại hình của bản thân có những thay đổi tích cực. Nhiều người ly hôn thấy rằng bản thân thay đổi từ bề ngoài lẫn bên trong vì họ thấy thoải mái và sống vui vẻ hơn. Và khi tâm trạng trở nên tích cực, ngoại hình của họ cũng trông hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, sau khi ly hôn, nhiều người chủ động thay đổi ngoại hình của bản thân như một cách làm mới chính mình. Họ muốn trông mình xinh đẹp hơn, khỏe khoắn hơn để tự tin bắt đầu một cuộc sống mới.

Thành công trong công việc hơn

Sau khi ly hôn, nhiều phụ nữ thành công hơn trong công việc, sự nghiệp. Vì họ không còn vướng bận gia đình nên dành hết sự tập trung và thời gian vào công việc và sự nghiệp. Tất nhiên, càng bỏ thời gian và công sức nhiều càng có kết quả tốt hơn. Từ những cố gắng này, phụ nữ sẽ dần tích góp được địa vị, của cải và tiền bạc nhiều hơn cho khoảng thời gian tuổi già sắp tới. Phụ nữ ly hôn thường có cuộc sống về sau thoải mái và đủ đầy hơn cũng vì thế.