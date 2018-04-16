Đàn ông yêu thật lòng hay qua đường, nhìn vào điều này là biết ngay

Dù đang say men tình, nhiều cô gái vẫn băn khoăn liệu người yêu của mình có đang thật lòng hay chỉ coi mình là chốn dừng chân tạm thời? Khi nửa kia có những biểu hiện này, chắc chắn bạn đã chọn đúng người, tuyệt đối đừng buông tay.

Điều này thể hiện sự tôn trọng của anh ấy đối với người phụ nữ mình yêu. Nếu không thương thật lòng, còn lâu bạn mới được đụng đến ví tiền của anh ấy. Đàn ông vốn rất khó tính trong những chuyện cá nhân, họ không muốn người khác biết quá nhiều hoặc đụng chạm đến cuộc sống riêng của mình. Họ ghét nhất cảm giác bị làm phiền, bị người khác soi mói. Nhưng một khi cho bạn toàn quyền quản lý chi tiêu, chắc chắn họ đã xem bạn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Điều này minh chứng tình yêu của anh ấy dành cho bạn chân thành và sâu sắc, không có chút vụ lợi hay tính toán.

Khi ở bên anh ấy, bạn cảm nhận được sự an toàn và che chở - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, đàn ông sẵn sàng là bờ vai vững chắc cho người mình yêu nương tựa khi yếu lòng. Anh ấy luôn có mặt khi bạn cần, luôn bên cạnh chở che và động viên bạn vượt qua những ngày khó khăn nhất. Không phải vì trách nhiệm mà vì anh ấy yêu bạn thật lòng. Chỉ khi hết lòng hết dạ vì một người, đàn ông mới thể hiện trọn vẹn bản lĩnh bảo vệ và che chở mãnh liệt đến vậy. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là cảm xúc dành cho nhau. Nếu ở bên anh ấy, bạn cảm thấy được che chở và an toàn, đây đích thị là người đàn ông của cuộc đời bạn. Vì vậy, tuyệt đối đừng buông tay người đàn ông tốt như thế này.

Dù trong bất cứ trường hợp nào, anh ấy cũng tiết chế cảm xúc để không làm tổn thương bạn

Người đàn ông tâm lý, có suy nghĩ tinh tế như thế này, ắt hẳn sẽ yêu bạn thật lòng. Anh ấy không bao giờ nói những câu nặng nề hay khiến bạn phải tổn thương. Đơn giản là vì khi bạn đau, anh ấy cũng vô cùng khó chịu. Đàn ông yêu chân thành, không bao giờ muốn hơn thua, cãi tay đôi, giành phần thắng về mình. Anh ấy luôn biết cách hòa giải và làm dịu không khí căng thẳng, khiến bạn bình tĩnh hơn. Đối với anh ấy, điều quan trọng nhất là cảm xúc của bạn, những việc khác đều không cần thiết. Người tình nguyện vứt bỏ lòng tự tôn của mình để bảo vệ cảm xúc của bạn, hãy giữ anh ấy thật chặt.

Anh ấy luôn quan tâm bạn vô điều kiện, xem bạn là một phần của cuộc sống

Anh ấy luôn dành cho bạn những cử chỉ quan tâm, thân mật - Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố này rất quan trọng để phân biệt đàn ông chân thành hay dối gian trong tình yêu. Đàn ông chân thành sẽ không ngần ngại dành cho bạn sự quan tâm vô điều kiện. Đàn ông dối gian chỉ giỏi nói miệng nhưng mọi hành động đều ngược lại, không đáng tin cậy. Nếu người đàn ông của bạn làm được điều này, hãy giữ anh ấy thật chặt, đừng buông tay kẻo hối hận về sau. Người thương bạn thật lòng sẽ không tiếc những câu hỏi như “hôm nay em thế nào? Có đau ốm hay mệt mỏi không?” Anh ấy luôn lắng nghe những điều bạn nói. Nếu bạn mệt, anh ấy sẽ lập tức có mặt và trên tay đầy ắp những túi thức ăn tẩm bổ. Nếu bạn than buồn chán, anh ấy sẽ sẵn sàng đưa bạn đến những nơi thú vị, giải tỏa căng thẳng. Người đàn ông kiểu này, đừng dại buông tay kẻo có khối cô gái chờ cơ hội săn đón đấy!