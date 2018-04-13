Không cần giữ, đàn ông tự khắc ngoan ngoãn, nghe lời khi phụ nữ làm điều này

Phụ nữ yêu 13/04/2018 13:56

Đàn ông có ngoan ngoãn hay không đều phụ thuộc vào cách cư xử của người đàn bà ở bên cạnh. Bởi vậy, bạn nên nắm chắc những tuyệt chiêu này để chàng liêu xiêu một đời, chẳng thể rời xa.

Có nhiều người thường dùng mọi cách như đánh ghen, hủy dung nhan nhân tình cốt để trả thù cho sự phản bội của chồng. Nhưng đổi lại phụ nữ vẫn thiệt thòi, chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, chị em đừng dại đánh ghen, chỉ cần có tuyệt chiêu này, không cần giữ 24/24 chồng cũng tự động ngoan, không bao giờ dám léng phéng của lạ.

Giữ mối quan hệ tốt với mẹ chồng và gia đình chồng

Đây là cách phụ nữ khôn ngoan nên biết để níu chân chồng. Đàn ông vốn rất xem trọng những mối quan hệ trong gia đình, bạn đối xử tốt với nhà chồng giống như việc tốt với anh ấy. Bạn nên thường xuyên hỏi han xem ba mẹ chồng như thế nào, mua quà cáp biếu để lấy lòng gia đình chồng. Việc này sẽ giúp cho cuộc sống làm dâu thoải mái hơn. Còn nếu vợ chồng bạn sống riêng, hãy nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ chồng.

Không cần giữ, đàn ông tự khắc ngoan ngoãn, nghe lời khi phụ nữ làm điều này - Ảnh 1
Bạn phải biết dung hòa mối quan hệ gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần đưa cháu về thăm hỏi để ông bà có thời gian tiếp xúc với con cháu nhiều hơn. Đừng nghĩ ba mẹ chồng là người dưng, hà cớ gì phải đối đãi tốt. Đừng nghĩ lấy chồng chỉ biết chồng là đủ. Đây là sai lầm nhiều chị em phụ nữ thường mắc phải nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu ít khi tốt đẹp. Thực tế, mối quan hệ đó có tốt hay không đều phụ thuộc vào cách cư xử của bạn, đừng đổ lỗi cho mẹ chồng khó tính hay khó chiều.

Khen ngợi, giữ thể diện chồng trước đám đông

Đàn bà khôn ngoan luôn biết giữ thể diện cho chồng. Bạn đừng dại chê chồng trước mặt mọi người. Điều này sẽ khiến anh ấy tức giận. Đụng chạm đến lòng tự trọng của đàn ông, cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn. Đàn ông coi trọng thể diện. Vợ khôn ngoan nên biết khen ngợi chồng, nâng cao giá trị của anh ấy. Tuy nhiên đừng ca tụng quá mức kẻo khiến anh ấy hoài nghi về những gì bạn nói. Vì vậy khen chồng khi anh ấy làm việc tốt hoặc hoàn thành chuyện gì đó, anh ấy sẽ thương bạn nhiều hơn.

Đừng quản lý quỹ thời gian của chồng quá đà

Không cần giữ, đàn ông tự khắc ngoan ngoãn, nghe lời khi phụ nữ làm điều này - Ảnh 2
Quản lý chồng quá nhiều sẽ khiến anh ấy mệt mỏi và chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn dĩ cũng có những mối quan hệ và cuộc sống riêng. Bạn đừng quá kìm kẹp hoặc quản lý anh ấy 24/24 kẻo khiến chồng bạn khó chịu và mệt mỏi. Đừng sợ anh ấy ra ngoài sẽ bị người khác cướp mất, bởi khi yêu thật lòng sẽ chẳng sợ gì cám dỗ. Việc quản lý thời gian của chồng sẽ khiến mối quan hệ của bạn trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Trong hôn nhân, hãy tôn trọng quyền cá nhân của nhau, việc soi mói quá nhiều vào cuộc sống của người khác sẽ khiến họ mệt mỏi. Dù kết hôn rồi, bạn cũng phải có không gian riêng. Do đó bạn nên biết cách cư xử khôn khéo, đừng để anh ấy phải mệt mỏi.

Biết nấu những món chồng thích

Đây là tuyệt chiêu đơn giản nhất khiến đàn ông tự động ngoan ngoãn, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình. Vợ khôn ngoan phải biết chồng thích ăn gì, uống gì? Đảm bảo anh ấy sẽ yêu thương và chiều chuộng bạn hết mực, không léng phéng bên ngoài.

Luôn giữ cho bản thân thật xinh đẹp trong mắt chồng

Không cần giữ, đàn ông tự khắc ngoan ngoãn, nghe lời khi phụ nữ làm điều này - Ảnh 3
Phụ nữ lúc nào cũng phải xinh đẹp trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Việc xinh đẹp và tươi tắn là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ. Đàn ông chỉ thích đi bên cạnh những người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc tươm tất. Khi kết hôn, nhiều chị em có xu hướng thường bỏ bê bản thân, chỉ lo chu toàn cho chồng con, không quan tâm đến bản thân ăn mặc như thế nào. Điều này vô tình khiến cho cuộc sống của phụ nữ trở nên tẻ nhạt, đánh mất đi giá trị vốn có của bản thân. Đàn ông từ xưa đến giờ đều yêu bằng mắt, phụ nữ xấu sẽ chẳng bao giờ có quà. Đừng nghĩ cứ tận tụy, hết lòng vì chồng con sẽ được đền đáp xứng đáng. Đừng nghĩ bản thân ăn mặc sao cũng được, chỉ cần chồng con no ấm. 

Đừng cố gắng thắng thua nhau trong mọi chuyện

Vợ nhường chồng một chút, chẳng mất mát gì, đổi lại nhà cửa êm ấm. Việc hơn thua nhau sẽ khiến hôn nhân rạn nứt, tình cảm vợ chồng đổ vỡ. Là phụ nữ một câu nhịn chín câu lành, đừng hơn thua với chồng. Cứ nhường nhịn, rồi khi mọi chuyện qua đi, bạn tìm cách giải thích cho anh ấy hiểu.

Tuyệt chiêu phụ nữ cao tay giữ chồng khiến nhiều người bái phục

Tuyệt chiêu phụ nữ cao tay giữ chồng khiến nhiều người bái phục

Không phải đánh ghen hay vùi mình vào những nỗi đau cốt để hành hạ bản thân, đây chính là tuyệt chiêu phụ nữ cao tay giữ chồng.

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