Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, coi trọng hay xem thường bạn, đừng xem lúc cả hai vui vẻ suôn sẻ, mà hãy nhìn thời điểm này

Phụ nữ yêu 26/06/2022 16:29

Chỉ khi yêu nhiều và thật lòng, đàn ông mới có thể cư xử kiên định như thế. Còn khi đã không yêu sâu đậm, chỉ cần mâu thuẫn đủ lớn, họ sẽ nghĩ đến việc chia tay khi cãi nhau.

Giận đến mấy cũng không tổn thương bạn

Có những người đàn ông đặc biệt nóng tính, nhưng dù có giận thế nào cũng không tổn thương đến người phụ nữ họ yêu. Trong lòng mỗi người đàn ông, tình yêu chân thành luôn là điều họ bảo vệ thật kỹ.

Vì thế, bạn đừng nghĩ rằng đàn ông nóng tính thì khi giận sẽ đương nhiên làm bạn đau, dù là thể xác hay tinh thần. Không phải vì tính họ như thế, mà là vì họ chưa đủ trân trọng bạn, chưa yêu bạn thật lòng. Bởi chỉ cần là người đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ luôn bảo vệ bạn chu toàn.

Nếu một người đàn ông vì tức giận mà đánh bạn, dùng lời lẽ có sức tổn thương bạn sâu sắc thì hãy tìm cách rời xa anh ta. Bởi với anh ta, bạn không phải là hoa hồng để nâng niu, mà là cỏ dại không có giá trị. Phụ nữ chúng ta sinh ra phải là hoa để đàn ông giữ gìn chiêm ngưỡng.

Tranh cãi nhưng vẫn tôn trọng

Đàn ông quý trọng bạn thì lúc nào cũng giữ thái độ tôn trọng dành cho bạn, kể cả lúc tranh cãi gay gắt nhất. Họ sẽ có ranh giới rõ ràng cho bạn, không làm gì để bạn thấy bị xem thường. Bởi bạn cũng là một phần tự trọng của họ, xem thường bạn cũng là đang xem thường chính mình. Họ tranh cãi là để bày tỏ bản thân, hiểu bạn hơn, cùng nhau tìm ra điểm khác biệt để dung hòa.

Ngược lại, đàn ông mỗi lần tranh cãi lớn đều tìm lời lẽ gây tổn thương cho bạn, để giành phần thắng, để bảo vệ bản thân thì chứng tỏ anh ta không yêu bạn nhiều. Đàn ông quá ích kỷ chỉ biết tới mình không thể là chỗ dựa cho bạn cả đời.

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, coi trọng hay xem thường bạn, đừng xem lúc cả hai vui vẻ suôn sẻ, mà hãy nhìn thời điểm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Im lặng thay vì lên tiếng

Có những người đàn ông khi giận thường im lặng. Không phải họ xem thường bạn mà không lên tiếng, mà là vì họ không muốn khi giận sẽ nói những lời khó nghe với bạn. Họ muốn im lặng để bình tĩnh lại, nghĩ về mâu thuẫn của cả hai, rồi đối diện với bạn khi tỉnh táo nhất. Kiểu đàn ông này thường khá trưởng thành khi yêu. Ở bên họ, bạn sẽ luôn được bảo vệ, dù một lời nặng nề từ anh ấy bạn cũng chưa từng nghe. Anh ấy quả thật là xem bạn như một cành hoa, không nỡ làm bạn đau.

Dù bạn có sai cũng không nói chia tay

Đặc điểm dễ nhận biết một người đàn ông yêu nhiều chính là họ không bao giờ nói chia tay, dù bạn rõ ràng là người sai. Họ bao dung cho lỗi sai của bạn, luôn tìm cách để ở lại bên bạn, bảo vệ tình cảm của cả hai. Vì họ cũng hiểu bạn không hoàn hảo, họ muốn cùng bạn hoàn thiện và trưởng thành.

Chỉ khi yêu nhiều và thật lòng, đàn ông mới có thể cư xử kiên định như thế. Còn khi đã không yêu sâu đậm, chỉ cần mâu thuẫn đủ lớn, họ sẽ nghĩ đến việc chia tay khi cãi nhau.

Khi làm hòa rồi mau hết giận, cũng không để bụng

Người đàn ông yêu bạn nhiều luôn có mong muốn cả hai mau chóng làm hòa sau khi cãi nhau. Vì họ thích cảm giác khi cả hai yêu đương vui vẻ, không tranh cãi giận hờn. Vì thế, một khi đã làm hòa, có lời xin lỗi thì họ sẽ mau hết giận, cũng không còn để bụng. Đàn ông khi yêu ai chân thành đều bỏ qua những sai sót khi cãi nhau như thế.

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