Đàn ông thường xuyên thốt ra những câu này là 'kho báu trời cho' phụ nữ nhất định phải giữ chặt

Phụ nữ yêu 26/02/2020 12:12

Làm sao để biết đâu là người đàn ông thật sự yêu vợ thương con? Chẳng cần phải kiểm chứng đâu xa cả, một người đàn ông yêu vợ chắc chắn sẽ thường xuyên thốt ra những câu này.

1. "Với anh, cơm em nấu là ngon nhất''

Sau khi kết hôn thì đa số phụ nữ đều lựa chọn việc nội trợ trở thành niềm tự hào của mình. Lúc nào cô ấy cũng muốn trổ tài nấu nướng để chiêu đãi chồng mình món ăn ngon nhất. Khi chồng biết trân trọng những bữa cơm gia đình do vợ bỏ công sức ra để nấu thì chắc chắn anh ấy là người đàn ông yêu vợ hết mực.

Hơn nữa, với câu nói này thì càng chứng tỏ rằng sau một ngày đi làm vất vả thì thay vì la cà quán nhậu với bạn bè anh ấy chỉ muốn về nhà và ăn cơm vợ nấu.

2. "Anh sai rồi, anh xin lỗi''

Đàn ông có lòng tự trọng rất cao, vậy nên khi họ dám cúi đầu để nhận lỗi có nghĩa là anh ấy rất trân trọng người phụ nữ của cuộc đời mình. Trong hôn nhân không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã, khi giận quá thì vợ chồng thường hay nói ra những lời làm tổn thương đến nhau. Nhưng với người đàn ông yêu vợ thì họ sẽ chọn cách im lặng, cúi đầu nhận lỗi rồi sau đó sẽ tính tiếp.

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Khi chồng biết trân trọng những bữa cơm gia đình do vợ bỏ công sức ra để nấu thì chắc chắn anh ấy là người đàn ông yêu vợ hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Điều này không phải chứng tỏ anh ấy hèn mà đơn giản anh ấy sợ mất vợ và muốn bảo vệ tình cảm của cả hai. Một người chồng dám vứt bỏ cái tôi để bảo vệ vợ mình thì chứng tỏ anh ấy là "cực phẩm", phụ nữ may mắn có được nhất định phải giữ thật chặt.

3. "Đừng lo, có anh ở đây bên em''

Mặc dù chỉ là câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó lại ẩn chứa cả một tình yêu to lớn của người đàn ông thương vợ. Chỉ có người chồng yêu vợ, lo lắng cho vợ thì mới biết nói ra những câu như vậy. Phụ nữ rất dễ cảm thấy bất an, lúc đó có người đàn ông ở bên cạnh bảo vệ, che chở thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

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Dù chỉ là câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó lại ẩn chứa cả một tình yêu to lớn mà anh ấy dành cho người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi gặp khó khăn hay bản thân có chuyện không vui thì phụ nữ cũng sẽ thấy thoải mái khi biết rằng luôn có một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ và che chở cho mình đến cùng

4. "Với anh em lúc nào cũng đẹp nhất''

Khi nghe chồng nói câu này chắc chắn nhiều phụ nữ đều nghĩ rằng chồng nói dối hoặc là anh ấy đang nịnh mình. Nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ của anh ấy là hiểu được lời nói đó chân thành hay giả dối. Nếu không yêu thương vợ thì người đàn ông sẽ không dại gì coi vợ là nhất cả.

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Khi đàn ông yêu vợ thì lúc nào cũng tìm cách nâng niu, chiều chuộng cô ấy vô điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi tôn trọng vợ thì làm gì cũng lo nghĩ cho vợ, nếu vợ có không thích chắc chắn anh ấy sẽ dè chừng, suy nghĩ lại để làm cho vợ vui vẻ nhất. Bởi thế nên một người vợ thông minh cần biết ơn mỗi khi chồng nói câu đó với mình nhé.

5. "Em cứ để đó anh làm cho''

Khi đàn ông yêu vợ thì lúc nào cũng tìm cách nâng niu, chiều chuộng cô ấy vô điều kiện. Anh ấy không bao giờ bắt vợ làm hết việc nhà mà đều phụ giúp, thậm chí còn làm thay cả.

Với kiểu đàn ông này thì vợ của mình chỉ cần xinh đẹp, mọi việc đều đã có mình lo. Khi cưới được tấm chồng không muốn để vợ vất vả thì phụ nữ nhất định phải giữ cho thật kỹ.

Chàng thường xuyên làm 5 điều này chứng tỏ anh ấy yêu vợ hơn cả bản thân

Chàng thường xuyên làm 5 điều này chứng tỏ anh ấy yêu vợ hơn cả bản thân

Mặc dù không nói bằng lời rằng chồng yêu vợ nhưng nếu chàng của bạn thường xuyên có những hành động này thì xin chúc mừng: Bạn đang là “báu vật” của chồng mình đấy.

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