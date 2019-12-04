Đàn ông nào cũng tham lam muốn có cả 3 người phụ nữ đặc biệt này

Có khi một người phụ nữ không thỏa mãn với đàn ông. Con số 2 cũng chưa chắc vừa lòng. Đàn ông tham lam thường muốn có cả ba người phụ nữ này hết lòng vì mình.

Đàn ông thường yêu bằng mắt, phụ nữ lại thường thương bằng tai. Đàn ông khi yêu như vũ bão, đến nhanh, dữ dội mà có khi lại chóng qua chóng tàn. Còn phụ nữ khi yêu lại như dòng nước lười biếng, chầm chậm mà lâu dài, mà đậm sâu. Bởi vì thế mà đàn ông thường liều mạng khi yêu hơn phụ nữ, đó là thứ bản năng chinh phục nguyên thủy của họ.

Vợ là người sinh con, dọn nhà, nấu cơm, chăm sóc gia đình. Với vợ, đàn ông có thể tình cạn nhưng nghĩa không dứt. Đàn ông khôn ngoan thì có thể ngoại tình chứ không bao giờ bỏ vợ. Đàn ông càng tử tế càng thấu hiểu chỉ có vợ mới cho mình cảm giác bình yên, ổn định. Đây sẽ là người phụ nữ đàn ông ít khi muốn thay đổi, chiếm trị ví vững vàng nhất trong đời đàn ông.

Vợ có thể không là tình đầu, cũng chưa chắc là tình cuối, nhưng sẽ là người phụ nữ “bất biến” trong đời đàn ông. Với đàn ông, tình đầu có thể dang dở, tình nhân có thể biến mất, nhưng vợ thì khó mà thay đổi.

Nhân tình, người đàn bà “tạm bợ”

So với vợ thì nhân tình như một biến số không bao giờ ổn định. Vì nhân tình không có địa vị, không cần danh phận, vì vậy luôn có thể thay đổi. Nhân tình cho đàn ông những gì vợ không có. Đó là ánh mắt ngây thơ, là mới mẻ cám dỗ, là tươi trẻ nõn nà. Đây còn có thể là người phụ nữ cho đàn ông cảm giác như thời trai trẻ, đầy chinh phục, đầy ngạo nghễ.

So với vợ thì nhân tình như một biến số không bao giờ ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nhân tình cũng như một bát phở, chỉ ăn để đổi vị, để bớt nhàm chám, chứ không bao giờ thay thế được cơm nhà. Đàn ông tham lam muốn có cả vợ và bồ nên chọn ngoại tình. Họ không muốn chọn, chỉ muốn có thêm. Vì nếu buộc phải chọn, thì họ cũng không chọn nhân tình.

Tri kỷ, người đàn bà thấu hiểu

Đây là người đàn bà thông minh, nhạy cảm và đầy thấu hiểu. Đàn ông luôn có cảm giác chỉ bên cô ấy họ mới được sống là chính mình. Dù họ có yếu đuối, rã rời, hay tệ bạc tàn nhẫn cũng không sao. Đàn ông tin tưởng phô bày bản thân trước người phụ nữ tri kỷ. Cô ấy có thể là bạn lâu năm, bạn làm ăn…

Phụ nữ tri kỷ là người đàn ông đã quen biết trong thời gian dài, đủ thân thuộc và thấu hiểu. Ở cạnh người phụ nữ này, đàn ông có thể kém cỏi nhưng vẫn được trân trọng, yêu quý.

Vợ cho đàn ông sự tiện dụng, nhân tình cho đàn ông cảm giác kích thích, và tri kỷ cho đàn ông cảm giác thoải mái. Đàn ông tham lam muốn có cả ba người phụ nữ này để đáp ứng những cảm giác khác nhau. Nhưng giấc mơ ấy của đàn ông chẳng mấy khi được hoàn thành. Bởi đàn ông hiếm khi tìm được người phụ nữ cho họ được cả ba cảm giác này.

Một người vợ khôn ngoan sẽ biến hóa vai trò của mình để giữ lấy trái tim nhiều ham muốn của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan sẽ biến hóa vai trò của mình để giữ lấy trái tim nhiều ham muốn của đàn ông. Họ có thể là một người vợ cho đàn ông một gia đình, cũng có khi là một cô nhân tình cho đàn ông đắm say và cũng không thiếu phút giây bao dung, chấp nhận đàn ông hoàn toàn.