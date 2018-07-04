Đàn ông muốn trong ấm ngoài êm, hãy làm cho vợ những điều này

Trong hôn nhân, không thể cứ để phụ nữ là người tận tụy, hy sinh. Đôi khi các ông cũng nên biết làm những điều này cho vợ để gia đình êm ấm, hạnh phúc hơn.

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về đôi vợ chồng đã sống với nhau hơn nửa đời người. Cả hai cùng nhau đi lên, gầy dựng sự nghiệp đôi bàn tay trắng. Khi con cái thành gia lập thất, họ vẫn nương tựa vào nhau. Một lần tâm sự với cụ ông, tôi mới biết cách để giữ lửa một gia đình hạnh phúc. Không phải là cho vợ chiếc áo, váy xinh đẹp, hay dẫn cô ấy đến những nơi xa hoa. Cụ bà ngồi nhìn ông với ánh mắt trìu mến. Từ khi quen nhau họ đi dạo phố hay ăn uống nhà hàng sang trọng không quá 10 lần. Đa số thời gian chỉ dành cho việc làm ăn, kiếm tiền, trang trải cuộc sống thường nhật. Vừa dứt lời, cụ ông quay sang nhìn bà rồi cười tươi: “Cũng may, bà ấy không đòi hỏi gì nhiều, cứ như vậy mà sống bên tôi đến tận bây giờ”. Đàn ông chỉ thành công khi tôn trọng người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Cụ ông là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ cơ ngơi mà ông nắm trong tay là một công ty bất động sản, một ngôi biệt thự để hưởng tuổi già cùng với nhiều tài sản khác. Ông nói những thứ mình có ngày hôm nay, đa phần đều nhờ vào người vợ của mình. Ông luôn biết ơn vì bà luôn ở bên cạnh, dù nghèo hèn hay giàu sang cũng không thay lòng đổi dạ. Hỏi đến bí quyết để vợ chồng giữ được hạnh phúc đến tận bây giờ, ông chỉ cười và nói một câu: “Hãy làm cho vợ những điều này”.

Quan tâm vợ Người phụ nữ chỉ cần những lời quan tâm, động viên từ chồng chứ chẳng cần gì to tát. Mỗi người sẽ có cách quan tâm khác nhau. Có người chỉ im lặng và hành động, có người sẽ thể hiện ra cho vợ biết. Theo tôi nên thể hiện ra bên ngoài, vì chỉ có thế cô ấy mới cảm nhận được chân thành và trọn vẹn nhất.

Làm việc nhà giúp vợ Hãy phụ giúp vợ làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chỉ nhục nhã khi ngoại tình, còn làm việc nhà giúp vợ không có gì phải xấu hổ. Bởi vợ đã phải ôm đồm quá nhiều thứ, hãy san sẻ gánh nặng giúp cô ấy đỡ vất vả hơn. Đừng nghĩ đàn ông làm việc nhà là đáng xấu hổ. Đừng nghĩ việc nấu ăn, dọn dẹp là của phụ nữ, chỉ có phái yếu mới làm chuyện đó. Đàn ông cũng phải xắn tay áo vào bếp để cảm nhận được sự vất vả của vợ. Đôi khi, chồng phải tự tay ủi chiếc áo, gấp chiếc quần để biết được những việc làm đó khó nhằn ra sao. Cùng vợ chăm con Nhiệm vụ của đàn ông không phải chỉ là kiếm tiền. Bạn cũng phải biết san sẻ việc chăm sóc, giáo dục con phụ giúp vợ. Bởi con cái là sản phẩm chung của cả hai, không phải trách nhiệm của riêng ai cả. Đừng đổ hết trách nhiệm cho người phụ nữ. Con cái phải tiếp nhận được sự giáo dục của ba mẹ mới phát triển toàn diện được. Cùng vợ vượt qua khó khăn, buồn phiền Hãy cùng cô ấy vượt qua những khó khăn của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đừng bao giờ để vợ cô đơn. Dù có chuyện gì cũng hãy ở bên cạnh nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vợ chồng cùng nhau đồng lòng, không có chuyện gì là không giải quyết được. Các ông chồng hãy để ý đến tâm trạng của vợ, xem hôm nay cô ấy như thế nào, có ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc hay không? Đôi khi chỉ một câu hỏi han, quan tâm nhỏ nhoi, cũng khiến phụ nữ tận tụy cả đời. Chỉ có như vậy, cuộc sống hôn nhân của bạn mới thật sự viên mãn và hạnh phúc.

Tâm sự của người đàn ông U50: Thứ vợ cần, các anh đã làm được chưa? Sống đến từng tuổi này, tôi mới nhận ra một điều, muốn thành công, trước tiên hãy làm hài lòng người vợ của mình, mọi chuyện tự khắc sẽ suôn sẻ.

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