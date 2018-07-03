Suy nghĩ của người thứ ba khi yêu đàn ông có vợ, tưởng thắng cuộc nhưng lại thua thảm hại

Phụ nữ yêu 03/07/2018 14:17

Dưới đây là những ảo tưởng của người thứ ba khi yêu đàn ông có gia đình. Dù cố gắng đến mấy, họ vẫn không thể nào thắng nổi người vợ danh chính ngôn thuận.

Đa số những người thứ ba đều có suy nghĩ giống nhau. Họ tưởng bản thân đang hạnh phúc, sau này sẽ có một danh phận đủ đầy, nhưng thực tế mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Họ nghĩ đã có một chiếc giường êm ấm nhưng hóa ra lại là bụi rậm đầy gai nhọn. Họ cứ nghĩ cướp được chồng người rồi là thắng lợi vẻ vang, nhưng nào ngờ sau đó là vô số chuỗi ngày u tối và tội lỗi. Bởi vậy, người thứ ba à! Tỉnh mộng đi, đừng mãi mơ mộng hão huyền về những thứ như thế này.

Anh ấy sẽ cho mình một danh phận hoàn chỉnh

Suy nghĩ của người thứ ba khi yêu đàn ông có vợ, tưởng thắng cuộc nhưng lại thua thảm hại - Ảnh 1
Kẻ thứ ba sẽ chẳng bao giờ có một danh phận đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, ai cũng mơ về mái ấm gia đình và tiếng cười của trẻ thơ. Ai cũng mong muốn bản thân có một địa vị nhất định trong trái tim của đối phương. Nhưng đàn ông ngoại tình, mấy ai lại bỏ vợ chạy theo nhân tình đâu? Rồi cũng đến một ngày, người anh ấy ruồng bỏ chính là bạn. Đa số người thứ ba đều mơ mộng về việc đàn ông bỏ vợ và cưới họ. Tuy nhiên đàn ông vốn rất khôn ngoan, họ không bao giờ vui chơi quá đà mà ruồng bỏ vợ con. Bởi họ biết bản thân mình cần gì và muốn gì. Thứ họ cần là vợ, thứ họ muốn là nhân tình và những cuộc vui chơi chóng vánh. Vì thế, kẻ thứ ba đừng mơ mộng viển vông về danh phận. Nếu người đó hứa sẽ cho bạn những gì bạn mong muốn, đó hoàn toàn là lời nói dối. Khi còn mặn nồng, đàn ông luôn nói những lời đó để dụ dỗ phụ nữ. Nhưng khi đối phương không còn thỏa mãn được những dục vọng của anh ấy nữa, việc ra đi là chuyện dễ hiểu.

Anh ấy sẽ bỏ gia đình

Suy nghĩ của người thứ ba khi yêu đàn ông có vợ, tưởng thắng cuộc nhưng lại thua thảm hại - Ảnh 2
Đàn ông sẽ không bỏ vợ chạy theo nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khôn ngoan hơn bạn tưởng. Họ không bao giờ buông thứ vững chắc để nắm một thứ vốn không ổn định. Họ biết được đâu là chơi bời tầm thường, đâu là mái ấm đích thực. Vợ là người cùng chung chăn gối, làm cho túi tiền của anh ấy dày lên. Còn nhân tình là người chỉ rẽ ngang, làm cho túi tiền ngày một vơi đi. Đàn ông khôn ngoan luôn biết đâu là người có thể cho anh ấy cuộc sống đủ đầy, tương lai rộng mở, người nào sẽ làm cho sự nghiệp của anh ấy lụi bại thảm hại. Đàn ông ngoại tình 10 người, hết 9 người rưỡi không bao giờ bỏ vợ. Người thứ ba đừng bao giờ mơ tưởng với việc thay thế vị trí của người vợ danh chính ngôn thuận.

Tiền và bạn bè của anh ấy cũng là của mình

Nhiều người thường ảo tưởng rằng khi quen nhau rồi, những vấn đề xoay quanh anh ấy đều có liên quan đến mình. Chẳng hạn như việc rồi sẽ đến một ngày anh ấy để mình quản lý tiền bạc, hay dẫn đi ra mắt bạn bè. Điều này quá viển vông, đàn ông đi ăn vụng có ai lại công khai như vậy. Bởi vậy, người thứ ba đừng dại nghĩ tiền của anh ấy cũng là tiền của mình. Đàn ông không ngu ngốc đến mức đưa tiền cho nhân tình quản.

Bản thân sẽ hạnh phúc

Suy nghĩ của người thứ ba khi yêu đàn ông có vợ, tưởng thắng cuộc nhưng lại thua thảm hại - Ảnh 3
Nếu muốn hạnh phúc, đừng chọn làm người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba khó lòng tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, nếu có chỉ là nửa vời, vô định. Khi còn nồng nàn, bạn chìm đắm trong bể tình, anh ấy cung phụng, đáp ứng cho bạn tất cả. Nhưng rồi khi bạn trở nên tàn tạ giống vợ, anh ấy cũng sẽ bỏ rơi bạn. Không ai công nhận sự tồn tại của bạn, vậy bạn có dám chắc bản thân sẽ hạnh phúc? Thế nên, đàn bà đừng chọn con đường chen chân vào hạnh phúc của người khác. Dù lý do có chính đáng đến đâu, bạn cũng không bao giờ được thứ tha. Hãy tự tìm cho mình một hạnh phúc đích thực, khi đó muốn mơ, muốn mộng sao cũng được, chẳng ai cấm cản. Chứ đừng ở trong hạnh phúc của người khác mà mơ tưởng về những điều viển vông. Đừng tự tạo cho mình những hạnh phúc giả rồi lại đau khổ triền miên không dứt.

Người thứ ba à! Đừng lãng phí thanh xuân vì một tình yêu ngu xuẩn

Người thứ ba à! Đừng lãng phí thanh xuân vì một tình yêu ngu xuẩn

Nhân duyên là chuyện con người không thể nào làm chủ được, em nói duyên đến thì yêu thôi. Nhưng có bao giờ em suy nghĩ, nhân duyên đó từ khi bắt đầu đã là điều sai trái không?

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