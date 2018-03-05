Người thứ ba à! Đừng lãng phí thanh xuân vì một tình yêu ngu xuẩn

Nhân duyên là chuyện con người không thể nào làm chủ được, em nói duyên đến thì yêu thôi. Nhưng có bao giờ em suy nghĩ, nhân duyên đó từ khi bắt đầu đã là điều sai trái không?

Đối với nhiều người, kẻ thứ ba là loại chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng đối với tôi, người thứ ba đôi khi lại rất… đáng thương. Chẳng qua là họ vô tình bị kéo vào một cuộc tình nào đó, rồi quanh quẩn mãi không thể thoát ra được. Nhiều người khi nói về kẻ thứ ba đều dành cho họ danh xưng xấu xa như ả, đĩ điếm… Nhưng hôm nay, trong bài viết này, tôi sẽ gọi người thứ ba là em, một danh xưng vừa tôn trọng cũng vừa có chút thương hại. Tôn trọng là vì em vẫn là phụ nữ, thương hại vì em là kẻ ngốc trong tình yêu. Em nói tình yêu của mình là chân thành. Em nói em yêu người ấy thật lòng và người ấy cũng thương em. Tôi tin em… Nhưng tình yêu đó dù đúng dù sai, người trong cuộc vẫn là kẻ ngốc trong mắt thiên hạ. Sao em cứ mãi dành thanh xuân cho một người đã có bến bờ hạnh phúc? Sao em cứ mãi dùng dằng với hạnh phúc của người khác? Thanh xuân của phụ nữ vốn ngắn ngủi, em không thương mình thì ai thương em đây?

Trên cuộc đời này, có 3 loại người không nên qua lại: Người hay thay đổi thất thường, người không kiên định, người sa đọa. Bởi khi dây dưa với những loại người đó, em cũng sẽ giống họ, thiếu kiên nhẫn, tâm tính thất thường và dễ sa vào cám dỗ. Ngoài ra, có 3 loại tình cũng tuyệt đối đừng vướng vào đó là ngoại tình, yêu người lớn tuổi và yêu chồng người ta. Người thứ ba à! Thanh xuân này đáng giá lắm, đừng vì một người mà đánh đổi - Ảnh minh họa: Internet Nhân duyên là chuyện con người không thể nào làm chủ được, em nói duyên đến thì yêu thôi. Nhưng có bao giờ em suy nghĩ, nhân duyên đó từ khi bắt đầu đã là điều sai trái không? Yêu người đã thuộc về người khác như việc nắm giữ một người có trái tim đã khuyết vậy. Khi vui, người đó sẽ về bên mái ấm của họ, nhưng khi buồn, họ sẽ đến tìm em, mang hết những nỗi bực dọc trút lên em. Vậy đó, em không khác gì “thùng rác” công cộng, người đi đường mặc nhiên vứt những thứ thừa thải rồi rời đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Tình yêu của người thứ ba là chờ đợi, là mất mát và bi thương. Tôi có một cô bạn thân qua lại với người đàn ông có vợ đã hơn 8 năm. Sau nhiều năm tháng đợi chờ một danh phận, cuối cùng anh ấy cũng quay về bên vợ con, bỏ rơi cô ấy một cách tàn nhẫn. Không chịu được cú sốc quá lớn của cuộc đời, cô ấy quyết định chạy trốn thực tại. Ngày tiễn bạn ra sân bay, nhìn đôi mắt ráo hoảnh được che giấu tài tình dưới cặp mắt kính râm, lòng tôi lại xót xa. Tôi hỏi cô ấy có hối hận vì yêu người đàn ông đó không? Cô ấy trả lời với nụ cười nhạt rằng nếu thời gian có quay trở lại vẫn sẽ chọn yêu anh. Những tháng ngày yêu anh trong lén lút, giấu giếm là chuỗi thời gian cô ấy trân trọng nhất trong cuộc đời này. Nhưng điều mà cô tiếc nuối nhất là tuổi thanh xuân không trọn vẹn như những cô gái khác. Cứ tưởng vài năm nữa khi cuộc sống hôn nhân của anh không hạnh phúc, cô ấy sẽ đến với anh đường đường chính chính. Cô ấy cứ tưởng mình là người thứ ba duy nhất thấy được ánh sáng nơi đường hầm tối tăm. Thế rồi cô ấy đã chôn vùi thanh xuân của chính mình suốt ngần ấy năm. Bởi vậy, người thứ ba à! Thanh xuân của em đáng giá lắm, đừng vì một người mà nhọc công vô ích. Đừng vì một người mà sống không biết đến ngày mai. Hãy suy nghĩ cho bản thân một chút, hạnh phúc này vốn dĩ không thuộc về em, tự hành hạ bản thân với những điều không tưởng, em có vui không? Vì tình yêu, em sẽ bỏ qua những lời miệt thị của thiên hạ. Vì tình yêu, em sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả. Vì tình yêu, em tình nguyện trở nên ngu ngốc. Nhưng đừng vì tình yêu mà đánh mất thanh xuân của mình. Nhớ nhé, người thứ ba!

Người thứ ba: Yêu đã là một nỗi đau, buông bỏ lại khổ tâm trăm bề Theo em, tình yêu đối với người thứ ba là điều rất khó nên chẳng bao giờ em cưỡng cầu hạnh phúc, chỉ cần bình yên được ngày nào hay ngày đó. Nhưng giờ đây khi đang ở trong hoàn cảnh này, em lại thấy việc buông bỏ anh là điều đau khổ gấp vạn lần.

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