Người thứ ba: Yêu đã là một nỗi đau, buông bỏ lại khổ tâm trăm bề

Theo em, tình yêu đối với người thứ ba là điều rất khó nên chẳng bao giờ em cưỡng cầu hạnh phúc, chỉ cần bình yên được ngày nào hay ngày đó. Nhưng giờ đây khi đang ở trong hoàn cảnh này, em lại thấy việc buông bỏ anh là điều đau khổ gấp vạn lần.

Ngày bước chân vào con đường này, em đã biết được sẽ có ngày ê chề, nhục nhã như vậy. Hôm đó, chị ấy đến tận công ty, nơi em làm việc để làm ầm mọi chuyện. Kể từ đó, em bị đồng nghiệp dè bỉu, mọi người luôn tìm cách xa lánh vì em là con giáp thứ 13, phá họa gia cang người khác. Mỗi ngày em phải nghe những lời đại loại như “đừng chơi với nó, mắc công lại mất chồng như chơi”, “đừng dính dáng đến nó kẻo có ngày mang họa, bị người ta tạt axit lúc nào không hay”. Ngày quyết định quen anh, em cứ tưởng tình yêu chân thành của mình sẽ vượt qua hết mọi khó khăn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, em không ngờ miệng lưỡi thế gian lại cay độc và khắc nghiệt đến như thế. Việc làm người thứ ba là do em sai, em không dám biện minh cho lỗi lầm của mình. Nhưng không lẽ người thứ ba không đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hay sao? Chẳng qua số kiếp của họ đã an bài như vậy rồi, gặp đúng người nhưng sai thời điểm, mọi chuyện trở nên bất hạnh đến đáng thương như vậy thôi.

Với người thứ ba, yêu đã là một nỗi đau, buông bỏ là điều không dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Sau nhiều lần bị chị hù dọa, em đã quyết định buông bỏ hết mọi thứ, kể cả anh, người em thương nhất cuộc đời này. Việc từ bỏ người mình thương chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ai cũng nói tình yêu của người thứ ba, dù như thế nào cũng không thể chấp nhận được. Họ còn nói em đừng nhân danh tình yêu mà làm chuyện xằng bậy, chen ngang hạnh phúc của người khác. Đối với em, tình yêu không có đúng hoặc sai, trái tim là quan trọng nhất. Ngày đó, anh nói tình cảm của vợ chồng anh có vấn đề nên mới muốn tìm người chia sẻ, cảm thông. Cũng vì vậy mà em mới quyết định ở bên cạnh, an ủi, động viên anh với tư cách một người bạn. Nhưng về sau, em lại đem lòng thương anh lúc nào không hay. Trước khi bắt đầu mối quan hệ này, em đã tự vấn bản thân rất nhiều. Nhiều đêm em không ngủ được vì trằn trọc nghĩ về người vợ và con của anh ở nhà. Liệu họ có chịu đựng được cảm giác khi có người thứ ba chen chân vào gia đình mình hay không? Em luôn nghĩ về những điều đó, nhưng rồi con tim mách bảo em nên làm những điều mình mong muốn.

Từ đó, em bắt đầu một mối tình sai trái. Bản thân em biết rõ nhưng không thể nào thoát ra được. Theo em, tình yêu đối với người thứ ba là điều rất khó nên chẳng bao giờ em cưỡng cầu hạnh phúc, chỉ cần bình yên được ngày nào hay ngày đó. Nhưng giờ đây khi đang ở trong hoàn cảnh này, em lại thấy việc buông bỏ anh là điều đau khổ gấp vạn lần. Thôi thì duyên chúng ta đến đây, anh quay về với vợ con, em hứa sẽ chăm sóc con của mình thật tốt. Suy cho cùng, em có thể một mình nuôi con được, còn chị ấy và những đứa trẻ kia thật sự cần anh. Tháng năm qua, em đã ích kỷ, cứ nghĩ cho bản thân mình nhiều rồi. Bây giờ điều duy nhất em làm được là trả anh về với hạnh phúc ban đầu. Nói đúng hơn là em mệt mỏi với danh xưng con giáp thứ 13 mà mọi người thường gọi. Em mệt mỏi khi phải đối diện với những giọt nước mắt của chị ấy. Em chán nản với việc anh phải đi đi về về giữa hai gia đình. Em không muốn mang tiếng làm người thứ ba nữa, hãy để em an phận con của mình. Anh quay về với gia đình của mình đi, hạnh phúc này em trả về chủ nhân thực sự của nó. Từ nay, anh chỉ cần chăm lo cho một bên thôi, đừng để ý đến cuộc sống của em. Nỗi đau này rồi em cũng sẽ quen và phai dần theo tháng năm thôi.

Kẻ vô tình trở thành người thứ ba như tôi có đáng được tha thứ? “Anh tranh thủ bên em buổi trưa thôi, tối lại phải về bên mẹ con cô ấy”, lời nói của anh khiến tim tôi thắt lại. Đáng lẽ tôi là người vợ danh chính ngôn thuận nhưng lại trở thành người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Thật sự tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với chính bản thân mình.

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